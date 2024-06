Pronostic République Tchèque Turquie - Euro 2024 26/06/2024 : Victoire de la Turquie et Güler buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Tchéquie Turquie, troisième journée du groupe F de l'Euro 2024, ce mercredi à 21h.

Pronostic République tchèque Turquie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour République tchèque Turquie : probabilités et cotes

Victoire de la Turquie ⭐ avec des cotes de @2.80 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 58 % pour une victoire de la Turquie.

pour une victoire de la Turquie. Arda Guler buteur ⭐ avec des cotes de @3.85 sur Winamax, indiquant une probabilité de 26 % pour que le joueur du Real Madrid marque.

pour que le joueur du Real Madrid marque. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1.87 sur Betclic, représentant une probabilité de 53 % pour qu'il y ait au moins trois buts dans le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Turquie prévoit de rebondir après leur déroute aux mains du Portugal. Ils ont été mis en déroute par les stars de Roberto Martinez, avec les évaluations des joueurs pour l'un des favoris du tournoi désormais disponibles.

La République tchèque a pris une avance surprenante contre le Portugal grâce à un superbe but de Lukas Provod lors de leur premier match, mais ils n'ont pas répondu aux attentes depuis lors. Ils ont fini par perdre ce premier match contre l'équipe de Roberto Martinez, mais l'échec à gagner leur deuxième match contre la Géorgie est le véritable problème.

Les Tchèques étaient sur une série de cinq victoires consécutives avant le tournoi. Après avoir récolté un seul point lors de leurs deux premiers matchs de l'Euro 2024, ils ont maintenant besoin d'une victoire contre la Turquie pour garantir une place en huitièmes de finale.

Les trois points que la Turquie a remportés lors de leur premier match contre la Géorgie signifient qu'un match nul ici serait suffisant pour eux pour sécuriser la 2ème place. Les Turcs ont déjà surpassé de manière drastique leur piètre performance à l'Euro 2021, mais ils voudront cimenter leur place en phases à élimination directe.

Vincenzo Montella n'est pas en poste depuis très longtemps. La défaite contre le Portugal ce week-end était sa 10ème en tant qu'entraîneur. Les résultats ont été mitigés depuis qu'il a pris ses fonctions, mais ce match définira finalement si son mandat jusqu'à présent a été un succès.

Les effectifs probables pour République tchèque Turquie

La composition probable de la République tchèque en 3-4-3 :

Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Jurasek; Barak, Cerny, Schick.

La composition probable de la Turquie en 4-3-3 :

Gunok; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ayhan, Kokcu; Guler, Akturkoglu, Yilmaz.

Les meilleurs paris à prendre pour République Tchèque Turquie

République tchèque vs Turquie Pari 1 : Victoire de la Turquie @2.80 sur Parions Sport

Un point suffirait à la Turquie pour sécuriser une place en phases à élimination directe. La République tchèque doit gagner et leur volonté d'engager des joueurs vers l'avant devrait les rendre vulnérables aux contre-attaques de la Turquie.

La victoire de la Turquie contre la Géorgie a été leur seul succès lors de leurs sept derniers matchs, mais ils ont affronté des défis difficiles au cours de cette période. Ils se sont mesurés à des équipes comme le Portugal, l'Italie et l'Autriche.

Ils ont créé des occasions décentes alors qu'ils succombaient à la défaite contre le Portugal et seront confiants de faire mieux dans ce duel. La Turquie a remporté ses trois derniers face-à-face contre la République tchèque, ne concédant qu'un seul but au passage.

République tchèque vs Turquie Pari 2 : Arda Guler buteur @3.85 sur Winamax

Bien que les opportunités d'Arda Guler au Real Madrid aient été limitées cette saison, il a brillé lorsqu'il en a eu l'occasion. Il a marqué cinq buts en championnat lors de ses trois derniers débuts en Liga et semble destiné à de grandes choses dans la capitale espagnole.

Guler a profité d'un rôle libre lors du match d'ouverture de la Turquie contre la Géorgie. Il a commencé comme ailier droit, mais a pu redescendre pour recevoir le ballon. Il a couronné une excellente performance en marquant ce qui s'est avéré être l'un des buts des phases de groupes jusqu'à présent.

Il devra peut-être rester patient au Real, mais le jeune homme de 19 ans est la star incontestée de son équipe nationale. Guler peut avoir un impact et aider la Turquie à franchir le cap en trouvant le filet contre la République tchèque.

République tchèque vs Turquie Pari 3 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.87 sur Betclic

La République tchèque a réussi à trouver le filet lors de ses deux matchs jusqu'à présent et doit absolument marquer dans celui-ci. En conséquence, nous parions sur plus de 2,5 buts dans le match, l'équipe de Montella étant plus que capable d'exploiter les faiblesses défensives des Tchèques.

Les dix derniers matchs de la République tchèque ont vu une moyenne de 3,1 buts par match. Plus de 2,5 buts a gagné dans six des sept derniers. Le match nul contre la Géorgie était l'exception, mais les outsiders ont raté une occasion en or de gagner le match en fin de match. Les dix derniers matchs de la Turquie ont également vu beaucoup de buts, avec une moyenne de trois par match.

