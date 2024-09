Saint-Étienne vs Lille

Pronostic Saint-Etienne vs Lille : La victoire à l'extérieur

Pronostic Saint-Etienne vs Lille : Les paris, le contexte et la composition des équipes

Meilleurs paris pour Saint-Etienne vs Lille

+

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL

Notre analyse : Forme des deux équipes

Saint-Etienne, en difficulté, accueille Lille au Stade Geoffroy-Guichard pour la quatrième journée de Ligue 1, vendredi 13 septembre 2024, au soir.

Dernier du classement et battu 4-0 par Brest lors de la dernière journée, Saint-Etienne a connu un début de saison désespéré.

Sa différence de buts attendue de -1,92 par 90 minutes est de loin la pire de l'élite française, et les choses ne vont pas s'arranger pour eux ce week-end.

Promu à l'issue des éliminatoires de la Ligue 2 la saison dernière, Saint-Etienne n'a pas apporté de modifications significatives à son équipe première. C'est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir marqué de but jusqu'à présent.

Les trois premiers matches de Lille ont été nettement plus positifs. Les Lillois ont perdu 3-1 contre le PSG avant la pause internationale, mais ils ont remporté leurs deux premiers matches et, surtout, ils ont conservé Jonathan David malgré les innombrables rumeurs qui ont couru tout au long de l'été.

Les trois premiers matches de Lille ont été nettement plus positifs.

Les Lillois ont perdu 3-1 contre le PSG avant la pause internationale, mais ils ont remporté leurs deux premiers matches et, surtout, ils ont conservé Jonathan David, malgré les innombrables rumeurs qui ont couru tout au long de l'été.

Il rejoint Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb et Mitchel Bakker sur la touche.

Compositions probables pour Saint-Etienne vs Lille

Composition probable de Saint-Etienne :

Larssoneur ; Macon, Batubinsika, Abdelhamid, Cornud ; Fomba, Amougou ; Aiki, Davitashivili, Cafaro ; Sissoko.

Absents : Bentayg, Briancon (blessure), Old (blessure).

Composition probable de Lille :

Chevalier ; Diakite, Mandi, Ribeiro ; Santos, André, Gomes, Gudmundsson ; Zhegrova, Cabela ; David.

Absents : Umtiti (blessure), Bentaleb, Bakker (blessure), Ismaily (blessure), Mukau (entorse), Haraldsson (blessure).

Historique des confrontations Saint-Etienne vs Lille

Sur les cinq dernières confrontations, Lille n'a remporté qu'un seul match contre Saint-Etienne. Le reste des matchs ont été des matchs nuls.

Lille - Saint-Etienne : 3-0 (2019)

Saint-Etienne - Lille : 1-1 (2020)

Lille - Saint-Etienne : 0-0 (2021)

Saint-Etienne - Lille : 1-1 (2021)

Lille - Saint-Etienne : 0-0 (2022)

Les probabilités du pronostic Saint-Etienne Lille ?

Lille gagne avec une cote de 1,91 sur Vbet, soit une probabilité implicite de 52,4%.

Jonathan David marque avec une cote de 2.30 sur Vbet, soit une probabilité implicite de 43.5%.

Moins de 2,5 buts au total avec une cote de 1,91 sur Vbet, soit une probabilité implicite de 52,4%.

Lille prend trois points

Saint-Étienne est la plus mauvaise équipe de Ligue 1, et de loin, jusqu'à présent. Son attaque n'a toujours pas marqué et sa défense vient d'encaisser quatre buts face à une équipe de Brest qui avait perdu ses deux premiers matches.

Avant sa défaite contre le PSG, Lille avait remporté plusieurs matches consécutifs sur le score de zéro. Ils n'ont pas gagné lors de leurs quatre derniers matches contre Saint-Etienne, mais nous prenons cela avec des pincettes étant donné que les hôtes viennent de passer deux saisons en dehors de l'élite.

Si Lille n'a pas été très performant à l'extérieur la saison dernière, il a tout de même remporté cinq victoires. Ils ont terminé la saison en beauté à l'extérieur avec des victoires contre Metz et Nantes et ont gagné 2-0 à l'extérieur contre Reims le week-end d'ouverture de cette campagne.

Saint-Etienne vs Lille Pari 1 : Lille gagne pour une cote de @1.91 sur Vbet

David marque son cinquième but de la saison

Jonathan David a déjà marqué quatre buts cette saison, dont un seul en Ligue 1. Les 19 buts du Canadien en championnat en 2023-24 étaient les deuxièmes plus importants de la division derrière Kylian Mbappé.

Après avoir fait son entrée sur le banc contre le PSG, David devrait être titulaire ce week-end. Il a marqué pour le Canada lors de la victoire contre les États-Unis le week-end dernier et a trouvé le chemin des filets lors de trois matches consécutifs plus tôt cette saison.

Compte tenu du début d'année catastrophique de Saint-Etienne et de l'expérience de David en tant que buteur, ce prix est beaucoup plus élevé que ce que nous attendions.

Saint-Etienne vs Lille Pari 2 : Jonathan David marque à tout moment pour une cote de @ 2.30 sur Vbet

Match à faible score prévu

47% des matches de Lille la saison dernière se sont terminés par deux buts ou moins. Leurs deux premiers matches de championnat en 2024-25 se sont déroulés sur cette ligne, avec une défense qui a gardé sa cage inviolée.

Saint-Etienne n'a toujours pas marqué cette saison et aura du mal à se créer des occasions face à une arrière-garde lilloise intraitable. Si vous voulez vous pencher sur les confrontations passées, vous constaterez que moins de 2,5 buts ont été marqués lors des quatre dernières rencontres.

Lille devrait remporter une victoire de routine, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'ils fassent exploser Saint-Etienne comme le feraient d'autres équipes de premier plan. Il s'agit d'une victoire 2-0 à l'extérieur.

Saint-Etienne vs Lille Pari 3 : Moins de 2,5 buts au total pour une cote @ 1,91 sur Vbet

Lille devrait battre Saint-Etienne 2-0 ce week-end.

Les questions fréquentes sur le match

Sur quelle chaîne sera diffusé le match Saint-Etienne - Lille ?

Le match Saint-Étienne - Lille (Ligue 1) sera diffusé en direct le vendredi 13 septembre 2024 à 20h45 sur DAZN.