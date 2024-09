Pronostic Sporting Portugal Lille - Ligue des Champions 17/09/2024 : Le Sporting l'emporte avec Gyokeres buteur

Sporting CP vs Lille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Sporting Portugal Lille, comptant pour la 1ère journée de LDC, ce mardi à 21h.

Pronostic Sporting Lille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Sporting Lille : probabilités et cotes

Victoire du Sporting ⭐ @1.67 sur Vbet, représentant une probabilité de 59,88 % , selon nos prévisions, que le Sporting batte Lille.

, selon nos prévisions, que le Sporting batte Lille. Lille marque moins de 0,5 but au total ⭐ @2.40 sur Vbet, représentant une probabilité de 41,67 % , selon notre algorithme, que le Sporting garde sa cage inviolée.

, selon notre algorithme, que le Sporting garde sa cage inviolée. Viktor Gyökeres buteur ⭐ @2.00 sur Vbet, représentant une probabilité de 50 %, selon notre modèle de prévision, que Gyökeres marque dans le match.

Le Sporting, en grande forme, devrait avoir assez de puissance offensive pour user Lille et l'emporter 2-0 mardi soir.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Mardi soir, le Sporting et Lille s'aventureront en territoire inconnu en disputant leur premier match dans la nouvelle phase de groupes de la Ligue des Champions.

Le Sporting est dans une forme optimale pour cette rencontre, ayant remporté ses cinq premiers matchs de Liga Portugal.

Cela a été rendu possible grâce à la forme clinique de Viktor Gyökeres, attaquant vedette suédois, qui a déjà inscrit huit buts en cinq matchs cette saison. Beaucoup estiment qu'il justifie pleinement sa clause libératoire de 100 millions d’euros en ce moment.

En ce qui concerne Lille, leur début de campagne en Ligue 1 2024/25 a été plus irrégulier, avec deux victoires et deux défaites. Leur match le plus récent s'est soldé par une victoire 1-0 contre Saint-Étienne, leur offrant leurs premiers trois points de la saison.

Avec seulement cinq buts inscrits en quatre matchs, la production offensive semble être un gros problème pour Lille cette saison. Ils ont adopté une approche plus défensive ces derniers temps.

Les effectifs probables pour Sporting vs Lille

La composition probable du Sporting en 3-4-3 :

Israel ; Debast, Reis, Inacio ; Quenda, Santos, Bragança, Hjulmand ; Trincao, Gonçalves, Gyökeres.

La composition probable de Lille en 5-4-1 :

Chevalier ; Santos, Gudmundsson, Meunier, Alexsandro, Diakité ; Zhegrova, Cabella, Bouaddi, André ; Bayo.

Les meilleurs paris à prendre pour Sporting Lille

Notre prono sécurité : Pronostic Sporting vs Lille 1 - Victoire du Sporting @1.67 sur Vbet

Le Sporting a remporté cinq matchs consécutifs, marquant 19 buts et n’en concédant que deux. Bien que la Ligue des Champions soit d’un autre calibre que la Liga Portugal, l’habitude de gagner est la meilleure en football.

Ils accueilleront Lille, qui n’a pas encore atteint son plein potentiel cette saison. Avec un taux de victoire de 100 % jusqu’à présent et Gyökeres en grande forme, il semble que le Sporting gagnerait plus de trois matchs sur cinq contre Lille en ce moment.

Notre prono clé : Pronostic Sporting vs Lille 2 - Lille moins de 0,5 but total @2.40 sur Vbet

Nous prévoyons non seulement une victoire à domicile pour le Sporting, mais aussi qu’ils garderont leur cage inviolée. N’avoir encaissé que deux buts en cinq matchs montre la solidité de leur défense et leur domination totale sur le plan national.

Lille n'est pas une équipe construite pour attaquer et mettre Sporting sur le reculoir. Ils chercheront probablement à rester compacts, protéger le match nul, et tenter de frapper en contre-attaque. Cependant, la présence physique de Gyökeres rend difficile la tâche de le défendre, que ce soit en bloc bas ou avec une ligne haute.

Notre prono buteur : Pronostic Sporting vs Lille 3 - Viktor Gyökeres buteur @2.00 sur Vbet

Avec presque la moitié des buts de Sporting en Liga Portugal marqués par Gyökeres cette saison, il est évident que le Suédois est au cœur de leur succès.

L'ancien attaquant de Coventry City a presque marqué un but par match sous les couleurs du Sporting, attirant l'attention des plus grands clubs européens.

Le Sporting, bien décidé à profiter de son talent tant qu’il est là, cherchera à offrir à Gyökeres encore plus d’occasions de marquer mardi soir, et nous pensons qu’il convertira au moins une de ces opportunités contre Lille.

