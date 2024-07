Pronostic Espagne Angleterre - Euro 2024 14/07/2024 : Victoire de l'Espagne et Dani Olmo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Angleterre, la grande finale de l'Euro 2024, ce dimanche à 21h.

Pronostic Espagne Angleterre : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Angleterre : probabilités et cotes

Victoire de l'Espagne ⭐ avec des cotes de @2.45 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 40.8% que les Espagnols l'emportent.

que les Espagnols l'emportent. Dani Olmo buteur ⭐ avec des cotes de @6.00 sur Winamax, indiquant une probabilité de 16.6% que le joueur du RB Leipzig marque.

que le joueur du RB Leipzig marque. Les deux équipes ne marqueront pas ⭐ avec des cotes de @1.72 sur Betclic, représentant une probabilité de 58.1% qu'au plus une des deux équipes trouve le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La finale de l'Euro est là, et les deux équipes arrivant à Berlin ont eu des parcours très différents. L'une a été la nation la plus impressionnante dès les premiers matchs de groupe, l'autre a essuyé d'innombrables critiques et a failli être éliminée en huitièmes de finale.

L'Espagne a remporté tous les matchs qu'elle a disputé dans le tournoi, seul le match contre l'Allemagne nécessitant une prolongation. Ils ont été propulsés jusqu'à la finale par l'exceptionnel Lamine Yamal, 16 ans, décrit par la légende de Barcelone Xavi comme un joueur qui peut définir une époque.

Un autre but de dernière minute, cette fois du remplaçant Ollie Watkins, a suffi pour assurer la place de l'Angleterre dans cette finale. Les Three Lions semblent déterminés à prouver que l'important est de se qualifier, peu importe la manière !

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Espagne Angleterre

La composition probable de l'Espagne en 4-2-3-1 :

Simón ; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella ; Rodri, Ruiz ; Yamal, Olmo, Williams ; Morata.

La composition probable de l'Angleterre en 3-4-2-1 :

Pickford ; Walker, Stones, Guéhi ; Saka, Mainoo, Rice, Trippier ; Bellingham, Foden ; Kane.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Angleterre

L'Espagne a sans aucun doute été l'équipe la plus remarquable du Championnat d'Europe 2024. Les statistiques montrent qu'elle a remporté tous les six matchs jusqu'à présent, bien qu'elle ait eu besoin de chaque minute de la prolongation pour passer l'Allemagne.

Ces statistiques sont appuyées par ce que nous avons vu sur le terrain. Leur attaque fluide en fait les meilleurs buteurs de la compétition avec 13 buts. Ils ont défié le style habituel et prudent du football international, surtout à ce stade avancé d'un grand tournoi.

Ils savent aussi comment défendre, n'ayant encaissé que trois buts sur le chemin de la finale. Compte tenu des performances médiocres de l'Angleterre tout au long du tournoi, il y a un bon argument pour dire que l'Espagne devrait avoir une cote bien plus courte que ce qu'elle est actuellement.

L'équipe de Gareth Southgate n'a remporté qu'une seule victoire en trois matchs de groupe et a évité de justesse l'élimination en huitièmes de finale grâce à un but spectaculaire de dernière seconde. Un but tardif et une victoire aux tirs au but les ont menés en quart de finale contre la Suisse, avec un but de dernière minute en demi-finale pour réserver leur place à Berlin.

⭐ Gagnez 245€ en pariant sur une victoire espagnole avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Espagne vs Angleterre Pari 2 : Dani Olmo buteur @ 6.00 sur Winamax

Le tournoi de Dani Olmo a pris un tournant lorsque son coéquipier Pedri a été blessé contre l'Allemagne, ce qui a exclu le joueur de 21 ans pour le reste de l'Euro 2024. De simple remplaçant, Olmo est devenu un potentiel vainqueur du Soulier d'Or.

Le joueur de 26 ans avait marqué contre la Géorgie au tour précédent, après avoir été remplaçant lorsque le match était déjà gagné. Cependant, il a certainement saisi sa chance après être entré sur le terrain à la 8e minute de ce quart de finale.

Il a marqué le premier but et fourni la passe décisive pour le but victorieux de Mikel Merino, méritant à juste titre le titre de Joueur du Match. En demi-finale, Olmo a marqué ce qui s'est avéré être le but de la victoire à la 25e minute.

Cette frappe place l'homme du RB Leipzig en tête du classement des buteurs du tournoi. Avec deux passes décisives, il est en pole position pour remporter le Soulier d'Or. Un autre but ici scellerait probablement cela et couronnerait un remarquable Championnat d'Europe.

⭐ Gagnez 600€ en pariant sur Dani Olmo buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Espagne vs Angleterre Pari 3 : Les deux équipes ne marqueront pas @ 1.72 sur Betclic

Comme mentionné précédemment, l'Espagne semble être une grande valeur pour gagner ce match. Malgré leur attaque médiatisée, ils ont aussi montré une solidité défensive.

La Roja n'a pas encaissé un seul but en phase de groupes et n'a concédé que trois buts dans tout le tournoi. Ils ont tenu la France en échec pendant une grande partie de la demi-finale, même avec la moitié de leur défense titulaire manquante.

Le collecteur de trophées en série Dani Carvajal et Robin Le Normand étaient tous deux suspendus pour ce match, mais devraient revenir directement dans l'équipe pour la finale. Avec Rodri, l'un des joueurs exceptionnels du tournoi, protégeant la ligne arrière, ils peuvent contenir une attaque anglaise défaillante.

Bien que le meilleur buteur et capitaine anglais Harry Kane ait trois buts, il souffre d'une blessure au dos et n'a terminé que deux des six matchs. Jude Bellingham, que les Espagnols connaissent très bien après sa superbe saison avec le Real Madrid, est à bout de souffle et semble être l'ombre de lui-même.

La principale menace anglaise est venue des remplacements, comme le montrent leurs nombreux buts tardifs. Tant que l'Espagne reste concentrée lorsque ces changements surviennent, elle peut gagner ce match sans encaisser de but.

⭐ Gagnez 172€ en pariant sur le fait que les deux équipes ne marquent dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !