Pronostic France vs Belgique - Ligue des Nations : Le Même Résultat qu’à l’Euro ?

France vs Belgique

Notre expert en pronostics foot partage ses trois meilleurs paris pour France vs Belgique en Ligue des Nations, lundi prochain à 20h45.

France vs Belgique : Pronostics, Paris, Contexte et Compositions

Meilleurs Paris pour France vs Belgique

Victoire de la France avec la cote de @1,67 sur Vbet, équivalant à 59,8% de chances que les hôtes remportent le match.

Nombre total de Buts : 1-2 avec des cotes de @1,77 sur Vbet, indiquant une chance de 56,5% pour qu’un ou deux buts soient marqués.

Les deux équipes ne marquent pas est à la cote de @1,78 sur Vbet, représentant une chance de 56,18% pour qu'une seule équipe marque ou que le match se termine sans but.

La France devrait s’imposer 2-0 face à la Belgique.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre Analyse : La Forme des Deux Équipes

Alors que l’action du Groupe A2 de la Ligue des Nations de l’UEFA se poursuit, les fans de football auront les yeux rivés sur le Parc Olympique Lyonnais lundi 9 septembre, où la France affrontera la Belgique dans un match très attendu.



La France entre dans la Ligue des Nations 2024/25 avec pour mission de reconquérir le titre qu’elle a remporté lors de la saison 2020/21. Le format du tournoi a été revu, ajoutant une nouvelle phase à élimination directe en mars 2025, qui maintient l’élan entre la phase de groupes et les finales prévues en juin 2025.



Cette expansion vise à rendre le tournoi plus compétitif, et la France, après avoir atteint les demi-finales de l’Euro 2024 et la finale des Jeux Olympiques, est déterminée à utiliser cette plateforme pour retrouver les sommets.



La Belgique, sous la direction de Domenico Tedesco, aborde cette rencontre avec un esprit de renouveau et un désir de revanche après avoir été éliminée par les Bleus en huitième de finale de l’Euro 2024. Un but contre son camp tardif de Jan Vertonghen a scellé le sort des Diables Rouges lors de cette rencontre, laissant à la Belgique le sentiment d'une nouvelle occasion manquée pour leur soi-disant "Génération dorée."

Compositions Probables pour France vs Belgique

La composition probable de la France en (4-3-3) :

Maignan ; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez ; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann ; Dembélé, Mbappé, Thuram.



La composition probable de la Belgique en (4-3-3) :

Sels ; Meunier, Theate, Faes, Castagne ; De Bruyne, Tielemans, Onana ; Doku, Lukebakio, Openda.

Reprendre la Couronne de la Ligue des Nations

Les Bleus ont hérité d’un groupe difficile, souvent qualifié de "Groupe de la Mort", aux côtés de l’Italie et de la Belgique, deux adversaires redoutables.



L’équipe de Didier Deschamps a montré de la résilience et de la qualité, mais après avoir échoué à l’Euro 2024, où elle a été éliminée en demi-finale par l’Espagne, des questions subsistent quant à sa capacité à surmonter l’élite européenne.



Deschamps a fait plusieurs sélections remarquables pour la Ligue des Nations, avec de nouveaux visages et des joueurs de retour, apportant de la profondeur à l’équipe. Michael Olise, qui a impressionné sous la houlette de Thierry Henry aux Jeux Olympiques et a récemment rejoint le Bayern Munich, a été convoqué, ajoutant créativité et flair à l’attaque française. Sa polyvalence sur les ailes pourrait faire la différence face à une Belgique qui a parfois montré des faiblesses défensives.



L’ascension d’Olise, ainsi que l’inclusion du milieu de terrain de la Roma, Manu Koné, reflètent l’engagement de Deschamps à intégrer de jeunes talents.



Kylian Mbappé commence à briller avec le Real Madrid et reste la principale arme offensive de la France. Malgré une performance modeste à l’Euro 2024, où il n’a marqué qu’un seul but sur penalty, Mbappé est sur le point de devenir le troisième joueur français à marquer 50 buts pour l’équipe nationale.



Cependant, Marcus Thuram a connu un début de saison fulgurant en Serie A, avec quatre buts en trois matchs avec l’Inter Milan, et il devrait être titularisé dans le onze de départ de la France.

Pronostic France vs Belgique 1 : Victoire de la France @1.67 sur Vbet

Une Nouvelle Ère et la Quête de Revanche

Kevin De Bruyne reste la pierre angulaire de l’équipe belge.

Le leadership et la créativité du milieu de terrain de Manchester City seront essentiels, notamment avec l’arrivée de jeunes talents comme Julien Duranville du Borussia Dortmund, qui a reçu sa première convocation en équipe nationale.



Cependant, les Diables Rouges seront privés de leur meilleur buteur, qui a décidé de se concentrer sur sa forme physique après son transfert à Naples.



La forme récente de la Belgique a été inconstante. Ils n’ont inscrit que deux buts en quatre matchs à l’Euro 2024 et ont eu du mal à marquer lors de la dernière Ligue des Nations, terminant deuxièmes derrière les Pays-Bas dans leur groupe.



L’acuité tactique de Tedesco sera mise à l’épreuve alors qu’il tentera de trouver le bon équilibre entre expérience et jeunesse, en particulier dans des matchs à fort enjeu comme cette rencontre à Lyon.

Pronostic France vs Belgique 2 : Nombre total de Buts : 1-2 @1.77 sur Vbet

Majer peut faire la différence

Historiquement, la France a eu l’avantage lors des récentes confrontations entre les deux équipes, remportant leurs trois dernières rencontres compétitives, dont une victoire spectaculaire 3-2 en demi-finale de la Ligue des Nations 2021, où ils ont remonté un déficit de 2-0.



Cet avantage psychologique pourrait jouer un rôle lors du prochain match, la France étant confiante dans sa capacité à surmonter la Belgique sous pression.



Pour les Bleus, le défi réside dans l’équilibre entre leur traditionnelle solidité défensive et un besoin accru de créativité et de dynamisme en attaque.



Lors de l’Euro, la dépendance de Deschamps à un trio de milieux de terrain solide a été critiquée pour son manque de créativité, notamment en l’absence de meneurs de jeu comme Paul Pogba et Antoine Griezmann à leur meilleur niveau.



Cependant, la Belgique sera motivée par la perspective de vengeance. Le but contre son camp à la 85e minute qui a vu leur élimination face à la France à l’Euro 2024 sera encore frais dans les esprits, et les hommes de Tedesco seront désireux de prouver qu’ils peuvent rivaliser au plus haut niveau malgré leur phase de transition.



L’unité défensive de la Belgique, désormais sans le vétéran Jan Vertonghen, sera mise à l’épreuve par la vitesse et le mouvement des Français.



L’inclusion de jeunes joueurs suggère un virage vers un style plus dynamique et pressant, mais il reste à voir si cette défense remaniée peut tenir face à une attaque française qui excelle à exploiter les moindres brèches.

Pronostic France vs Belgique 3 : Les deux équipes marquent - Non @1.78 sur Vbet