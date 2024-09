Pronostic France Italie - Ligue des Nations 06/09/2024 : Les Bleus gagnent dans un match à 3 buts minimum

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Italie, comptant pour la 1ère journée de Ligue des Nations, ce vendredi.

Pronostic France Italie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Italie

Victoire de la France ⭐ avec une cote de @1.59 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 62,8 % de victoire pour les Bleus.

de victoire pour les Bleus. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐avec une cote de @1.80 sur Vbet, indiquant une probabilité de 55,5 % qu'au moins trois buts soient marqués.

qu'au moins trois buts soient marqués. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1.81 sur Vbet, représentant une probabilité de 55,2 % pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

On s'attend à ce que la France l'emporte contre l'Italie sur un score de 3-1.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France et l'Italie font partie des 16 nations en compétition dans quatre groupes de la Ligue des Nations A. Elles sont dans le Groupe 2, aux côtés de la Belgique et d'Israël, probablement le groupe le plus relevé des quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale en mars 2025, avec les quatre vainqueurs accédant aux finales en juin.

Prévue parmi les favoris avant le tournoi, la France a échoué à l'Euro 2024, notamment à cause de la blessure de Kylian Mbappé, qui s'est cassé le nez lors du premier match contre l'Autriche.

Les Bleus ont néanmoins atteint la demi-finale avant de perdre contre l'Espagne, future championne. Mbappé sera présent malgré les demandes de son nouveau club, le Real Madrid, de le laisser au repos.

L'Italie n'a pas réussi à conserver son titre, éliminée par la Suisse en huitièmes de finale après n'avoir remporté qu'un seul match en phase de groupes, face à l'Albanie lors de leur premier match.

Ces nations se sont affrontées 39 fois en football international, avec un avantage pour l'Italie avec 19 victoires contre 11 pour la France et 9 matchs nuls. Ces rencontres ont produit 138 buts, soit une moyenne de 3,54 par match.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour France Italie

La composition probable de la France en 4-3-3 :

Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez ; Kanté, Tchouaméni, Zaire-Emery ; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

La composition probable de l'Italie en 4-3-3 :

Donnarumma ; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Udogie ; Frattesi, Fagioli, Pellegrini ; Retegui, Kean, Raspadori.

Les meilleurs paris à prendre pour France Italie

Pronostic France vs Italie 1 : Victoire de la France @1.59 sur Vbet

Les finalistes de la Coupe du Monde 2022 affrontent les champions de l'Euro 2020 alors que la France accueille l'Italie lors de la première journée. Les Bleus, l'une des trois nations à avoir remporté cette compétition, ont gagné les trois dernières confrontations entre ces équipes.

Ce duel entre deux puissances traditionnelles du football européen oppose également deux entraîneurs aux niveaux d'expérience internationale contrastés. Didier Deschamps vient de célébrer ses 12 ans à la tête de l'équipe nationale, tandis que son homologue Luciano Spalletti n'a pris les rênes de l'Italie qu'en septembre dernier, succédant à Roberto Mancini.

Les Français seront déterminés à reconquérir un trophée qu'ils ont soulevé à Milan en 2021, et commencer par une victoire à domicile est impératif. Ils ont remporté leur dernier match de Ligue des Nations à Paris en battant l'Autriche 2-0, et ils étaient parfaits à domicile lors des qualifications pour l'Euro, remportant leurs quatre rencontres tout en marquant 21 buts.

⭐ Gagnez 159€ en pariant que les Bleus l'emportent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pronostic France vs Italie 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.80 sur Vbet

Les deux dernières confrontations entre ces nations se sont soldées par des victoires 3-1 pour la France, avec un succès 2-1 avant cela. L'espoir d'un résultat similaire est renforcé par la disponibilité de Kylian Mbappé malgré les souhaits de son club.

Le nouveau joueur du Real Madrid a marqué sept buts en 15 apparitions en Ligue des Nations jusqu'à présent, plus que tout autre Français. Il abordera ce match en pleine confiance après avoir inscrit ses premiers buts en Liga lors d'une victoire 2-0 contre le Betis dimanche.

Spalletti a reconnu que ce match représente un défi difficile pour ses hommes. Cependant, en tant qu'entraîneur offensif, il cherchera probablement à surpasser les hôtes plutôt qu'à se contenter de les contenir. Il a dirigé 10 matchs internationaux compétitifs, avec une moyenne de 2,80 buts par match.

⭐ Gagnez 180€ en pariant que le match compte au moins 3 buts avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pronostic France vs Italie 3 : Les deux équipes marquent @1.81 sur Vbet

Comme mentionné, la France a battu l'Italie avec les deux équipes qui ont marqué lors de leurs trois dernières confrontations. Cela suggère la possibilité d'un autre match riche en buts, les vulnérabilités défensives des deux équipes étant susceptibles d'être exposées.

Deschamps a vu sa défense vaciller lors de la dernière édition de cette compétition. Ils ont terminé troisièmes de leur groupe, évitant de justesse la relégation, après avoir concédé sept buts et encaissé au moins une fois lors de cinq de leurs six matchs.

L'Italie a connu le début le plus désastreux de cet Euro en concédant le but le plus rapide de l'histoire de la compétition lors de leur premier match face à l'Albanie. Cette tendance s'est poursuivie, les Azzurri concédant au moins un but lors de leurs quatre matchs en Allemagne, ce qui s'est soldé par une élimination en huitièmes de finale face à la Suisse.

⭐ Gagnez 181€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !