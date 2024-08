Pronostic Real Madrid Betis Séville - Liga 01/09/2024 : Les Merengues gagnent et plus de 4,5 buts dans le match

Real Madrid vs Bétis Séville

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Betis Séville, comptant pour la 4e journée de Liga, ce dimanche à 21h30.

Pronostic Real Madrid vs Betis : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Betis Séville

Victoire du Real Madrid et moins de 4,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.71 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 58 % de voir le Real Madrid gagner et qu'il y ait au maximum quatre buts dans le match.

de voir le Real Madrid gagner et qu'il y ait au maximum quatre buts dans le match. Multi Buts 2-3 ⭐ avec une cote de @2.08 sur Vbet, indiquant une probabilité de 48 % qu'il y ait deux ou trois buts marqués.

qu'il y ait deux ou trois buts marqués. Victoire du Real Madrid en première mi-temps ⭐ avec une cote de @1.72 sur Vbet, représentant une probabilité de 58 % que les Madrilènes soient en tête à la pause.

On s'attend à une victoire du Real Madrid 2-0 contre le Betis.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que le Real Madrid se prépare à affronter le Real Betis ce dimanche à 21h30, les deux équipes se trouvent à un moment crucial en ce début de saison.

Pour Madrid, c'est une occasion de rectifier un début de saison décevant marqué par des difficultés à trouver leur rythme. Pendant ce temps, le Betis arrive revigoré par son succès européen, mais lutte encore avec des incohérences domestiques.

Le Real Madrid a entamé la saison avec de grandes attentes, notamment avec l'ajout de Kylian Mbappé à leur arsenal offensif. Cependant, la réalité sur le terrain n'a pas été à la hauteur de ces ambitions. Lors de leur récent match nul 1-1 contre Las Palmas, Madrid a de nouveau montré les mêmes défauts qui les hantent depuis le début de la saison : un manque de fluidité, des lacunes défensives, et une incapacité à s'imposer dans les moments clés.

Le Betis a récemment assuré sa place en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence avec une victoire convaincante sur l'équipe ukrainienne Kryvbas. Cependant, la forme domestique des Andalous a été moins constante. Un match nul 0-0 contre Alavés, où ils n'ont pas réussi à concrétiser plusieurs occasions nettes, a mis en lumière leurs difficultés persistantes devant le but.

Les effectifs probables pour Real Madrid Betis Séville

La composition probable du Real Madrid en 4-3-3 :

Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Güler; Rodrygo, Mbappé, Vinícius.

La composition probable du Betis en 4-3-3 :

Rui Silva; Sabaly, Bartra, Diego Llorente, Perraud; Carvalho, Marc Roca, Fornals; Ruibal, Vitor Roque, Abde.

Les paris à prendre pour Real Madrid Betis Séville

Real Madrid vs Betis Pronostic 1 : Victoire du Real Madrid et moins de 4,5 buts dans le match @1.71 sur Vbet

Les premières minutes contre Las Palmas ont montré une équipe encore à la recherche de cohésion. Las Palmas, avec une discipline tactique et une ambition évidente, a pris l'avantage tôt grâce à Alberto Moleiro, exploitant les vulnérabilités défensives de Madrid. Le manque de dynamisme et d'urgence de joueurs clés comme Vinícius Júnior et Aurélien Tchouaméni a suscité des inquiétudes.

Les ajustements tactiques d'Ancelotti à la mi-temps, avec l'entrée de Rodrygo et Fran García, ont apporté une légère amélioration, mais Madrid a continué à trop dépendre des exploits individuels plutôt que d'une cohésion collective. Malgré un penalty bien tiré par Vinícius pour égaliser, le manque de stratégie offensive claire était évident. Leur construction de jeu était souvent laborieuse, et ils ont eu du mal à percer une équipe de Las Palmas bien organisée et exécutant leur plan de jeu avec confiance.

L'entraîneur italien, visiblement frustré, a reconnu les lacunes de son équipe, notamment leur démarrage lent et leur incapacité à maintenir une solidité défensive. Les remarques d'Ancelotti après le match ont souligné l'urgence de trouver des solutions, car Madrid ne peut se permettre de perdre des points si tôt dans une saison où les marges d'erreur sont minces.

Real Madrid vs Betis Pronostic 2 : Multi Buts 2-3 @ 2.08 sur Vbet

Jeudi, lors du match de Ligue Europa Conférence, Abde Ezzalzouli a été le meilleur joueur, inscrivant deux buts et offrant une passe décisive, montrant son potentiel à devenir un joueur décisif pour le Betis lorsqu'il est autorisé à jouer son jeu naturel.

Cependant, Nabil Fekir, qui a raté deux occasions cruciales lors du match nul contre Alavés, a illustré le dilemme actuel du Betis : une équipe capable de créer des occasions, mais pas toujours de les convertir. L'équipe de Pellegrini a montré des éclairs du football attractif basé sur la possession qu'il prône, mais l'exécution dans le dernier tiers du terrain laisse souvent à désirer.

Pellegrini, tout comme Ancelotti, navigue en période de transition. Avec la fermeture récente du marché des transferts, le Betis a réussi à renforcer son équipe avec l'arrivée de Vitor Roque, mais des questions subsistent quant aux départs potentiels et à l'impact que ceux-ci pourraient avoir sur la profondeur et la cohésion de l'équipe.

Real Madrid vs Betis Pronostic 3 : Victoire du Real Madrid en première mi-temps @ 1.72 sur Vbet

Le choc au Santiago Bernabéu reposera sur plusieurs duels clés.

En attaque, Madrid aura besoin de plus de son trio offensif de stars. Le rôle de Mbappé a souvent été réduit à courir derrière des ballons longs, une tactique qui n'a pas encore porté ses fruits. La capacité du Français à se lier avec Vinícius et à créer des schémas d'attaque plus variés sera essentielle si Madrid veut percer une défense du Betis qui peut être résolue lorsqu'elle est bien organisée.

À l'inverse, le Betis comptera sur la vitesse et la créativité d'Abde et la capacité de finition de Roque, cherchant à exploiter les éventuelles lacunes laissées par la ligne défensive haute de Madrid.

Défensivement, Madrid a été loin d'être imperméable, avec des manques de concentration qui leur ont coûté cher. Eder Militao et Antonio Rüdiger devront être au sommet de leur forme pour contenir les attaques du Betis, notamment en contre-attaque où l'équipe de Pellegrini peut être redoutable.

Le Betis, cependant, n'est pas sans ses propres faiblesses défensives, en particulier lorsqu'il est pressé haut sur le terrain. La performance de leurs latéraux, notamment Sabaly ou Héctor Bellerín, selon qui jouera sur le côté droit, sera scrutée alors qu'ils chercheront à équilibrer les tâches défensives avec l'apport de largeur en attaque.

