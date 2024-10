Pourquoi il faut parier maintenant sur le Napoli !

Le Napoli vit une période passionnante, car sa position actuelle au sommet de la Serie A n'est pas le fruit du hasard.

C'est le résultat d'une planification stratégique, d'une approche tactique revitalisée et d'une exécution astucieuse sur le terrain.

La combinaison de la signature de joueurs stratégiques au cours de l'été et des changements tactiques opérés par Antonio Conte a jeté des bases solides pour ce qui pourrait être une saison mémorable pour les champions d'Italie 2022/2023.

Paris Serie A & Coupe d'Italie Cotes Napoli vainqueur 4.50 Napoli vainqueur sans l'Inter Milan 2.92 Napoli dans le top 4 1.34 Napoli gagne la Coupe d'Italie 6.20

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

En tête du classement avec 13 points, les Napolitains ont démontré qu'ils disposaient d'une défense solide et d'un jeu offensif adaptable, difficile à déstabiliser pour les adversaires.

Pour les parieurs, l'état actuel de la Serie A présente une opportunité unique et convaincante, ce qui laisse penser que c'est peut-être le moment idéal pour parier sur les hommes de Conte, soit pour décrocher le Scudetto, soit pour consolider une position stable dans le top 4.

Un calendrier navigable et une défense redoutable

La remontée du Napoli en tête du championnat n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un renforcement défensif méticuleux.

Pour Conte, connu pour ses schémas tactiques rigoureux, il était primordial de renforcer la défense du Napoli. Les statistiques en témoignent : un seul but encaissé sur les cinq derniers matches de championnat, et encore, sur penalty.

Au cours de ces rencontres, la défense s'est montrée à la hauteur de la tâche, reflétant une transformation qui rappelle la solidité défensive du Napoli lors de la saison où il a remporté le titre sous la direction de Luciano Spalletti.

Il ne faut pas oublier la contribution d'Alessandro Buongiorno, dont l'arrivée a considérablement renforcé l'arrière-garde du Napoli. Défenseur polyvalent capable d'évoluer aussi bien en duo central qu'au sein d'une défense à trois, Buongiorno a joué un rôle déterminant depuis ses débuts contre Bologne.

Sa capacité à s'adapter et à améliorer la structure défensive a conduit à des améliorations immédiates, consolidant son statut de pilier défensif potentiel à long terme pour le club.

L'un des principaux avantages du Napoli à ce stade de la saison est son calendrier relativement favorable à court terme.

En l'absence de compétitions européennes, ses prochaines sorties contre des équipes comme Côme, Empoli et Lecce lui offrent une excellente occasion de consolider son avance.

Sur le papier, il s'agit de rencontres gérables contre des équipes qui n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour perturber la dynamique napolitaine en plein essor.

La Juventus, l'AC Milan et l'Inter Milan devant tous disputer la Ligue des champions et affronter des adversaires plus coriaces sur le plan national au cours des trois prochaines semaines, et le Derby d'Italie - Inter contre Juventus - étant programmé le 27 octobre, Naples a une réelle chance de creuser l'écart au classement avec ses rivaux directs.

Par conséquent, les chances de remporter le titre ou de terminer dans les quatre premiers sont susceptibles de diminuer dans les jours à venir.

Les résultats de Conte parlent d'eux-mêmes

Si le fait de ne pas participer aux compétitions européennes peut être considéré comme une contrainte, cela présente un avantage pour le Napoli. Le luxe de se concentrer uniquement sur les matches nationaux pourrait lui permettre d'entretenir la condition physique de ses joueurs, d'affiner ses tactiques et de maintenir son niveau de performance tout au long de la saison.

Conte a souligné que si l'absence de matches européens se traduit par un effectif moins étoffé que celui de ses homologues, elle permet néanmoins un entraînement intensif et une préparation tactique qui pourraient se traduire par une domination nationale.

Le manager a remporté son dernier Scudetto avec l'Inter lors de la saison 2020/2021, et cette saison-là, les Nerazzurri ont été éliminés des compétitions européennes en décembre après avoir terminé à la dernière place de leur groupe de Ligue des champions.

Même chose à la Juventus, en 2011/2012, où les Bianconeri, qui ne jouaient pas en Europe, sont restés invaincus toute la saison et ont décroché le titre devant l'AC Milan.

Mais le pragmatisme de Conte s'appuie sur l'histoire récente du club.

La saison dernière, le Napoli a montré des éclairs de génie mais a manqué de constance, terminant la saison à 40 points de la première place.

Tirant les leçons de la frayeur du match d'ouverture contre Vérone, Naples a accéléré le rythme et fait preuve de résilience.

Le refus de Conte de prendre des décisions hâtives ou trop ambitieuses, contrairement à ses prédécesseurs, suggère une approche mature et calculée de chaque match.

Le sentiment qui se dégage est que son équipe commence tout juste à se mettre en place et qu'elle pourrait encore s'améliorer une fois que les recrues estivales David Neres et Billy Gilmour seront pleinement intégrées à l'effectif.

Cette saison, la Serie A a été marquée par l'imprévisibilité, la position de l'équipe de tête changeant fréquemment de mains. Le Torino, l'Udinese et la Juventus ont tous connu de brefs passages au sommet.

Dans ce contexte, la constance du Napoli sous la houlette de Conte est remarquable. Son palmarès, caractérisé par le fait qu'il n'a jamais terminé en dessous de la deuxième place lors de ses précédents passages en Italie avec la Juventus et l'Inter, ajoute de la crédibilité aux chances du Napoli.