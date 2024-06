Voici notre guide pour parier sur le pays hôte à l'Euro 2024. Jouer à domicile est-il un avantage ou la pression est-elle trop forte ?

Parier sur le pays hôte à l'Euro 2024 : avantage ou pression trop forte à domicile ?

Quelle est la valeur de l'avantage à domicile lors des Euros ? Cette analyse vise à quantifier la valeur de l'avantage à domicile tout au long de l'histoire du Championnat d'Europe. Nous évaluerons la marge par laquelle les nations hôtes améliorent leur performance lorsqu'elles jouent à domicile par rapport à un terrain neutre. De plus, nous examinerons la rentabilité des paris sur les nations hôtes lors des matchs de l'Euro.

Nous considérerons la performance des pays hôtes couvrant toute l'histoire des Euros. En comparant les performances des nations hôtes à leurs performances en terrain neutre, nous visons à discerner l'avantage des hôtes en termes de différence de buts et de pourcentage de victoires. De plus, nous examinerons la potentielle rentabilité de soutenir les nations hôtes sur le pari 1X2 depuis l'Euro 2000.

Pour plus de clarté, les résultats des matchs de la phase à élimination directe sont déterminés pendant le temps réglementaire, tandis que les matchs pour la troisième place ont été omis de l'analyse. En outre, tous les résultats des paris sont basés sur des mises égales, ce qui signifie le retour que vous recevriez en pariant une unité sur chaque résultat potentiel dans le marché de paris donné.

AVANTAGE DES PAYS HÔTES AUX EUROS

Commençons par les bases. Comment les pays hôtes ont-elles performé tout au long de l'histoire des championnats d'Europe ? Le tableau ci-dessous affiche la performance de chaque hôte en termes de buts marqués, concédés et de résultats des matchs.

Tableau 1 : Performance des pays hôtes pour chaque tournoi de l'Euro

Année Pays hôte(s) Matchs Moyenne buts marq. Moyenne buts enc. Moyenne diff. buts Victoire Nul Défaite 1960 France 2 2 3,5 -1,5 0 0 2 1964 Espagne 2 1,5 1 0,5 1 1 0 1968 Italie 3 1 0,33 0,67 1 2 0 1972 Belgique 2 1,5 1,5 0 1 0 1 1976 Yougoslavie 2 2 2 0 0 2 0 1980 Italie 4 0,5 0,25 0,25 1 3 0 1984 France 5 2,4 0,6 1,8 4 1 0 1988 Allemagne 4 1,5 0,75 0,75 2 1 1 1992 Suède 4 1,5 1,25 0,25 2 1 1 1996 Angleterre 5 1,6 0,6 1 2 3 0 2000 Belgique/Pays-Bas 8 1,88 1 0,88 5 1 2 2004 Portugal 6 1,17 0,83 0,33 3 1 2 2008 Suisse/Autriche 6 0,67 1 -0,33 1 1 4 2012 Pologne/Ukraine 6 0,67 1,17 -0,5 1 2 3 2016 France 7 1,86 0,57 1,29 5 2 0 2020 Plusieurs pays 27 1,52 0,96 0,56 13 7 7 Total 93 1,45 0,95 0,51 42 28 23

Au total, les pays hôtes ont joué 93 matchs, obtenant une moyenne de 1,66 point par match. Sur l'ensemble des matchs des Championnats d'Europe, hôtes ou non, la moyenne des points obtenus par match est de 1,35.

En termes de buts, les nations hôtes marquent en moyenne 1,45 but par match tout en concédant 0,95 but. La moyenne globale des buts par match, y compris tous les matchs de l'Euro, est de 1,18 pour et contre.

MAIS QUELLE EST LA VALEUR RÉELLE DE L'AVANTAGE À DOMICILE ?

Comparer les résultats globaux des pays hôtes à la moyenne du tournoi ne révèle pas le véritable avantage de jouer à domicile lors des Euros.

Bien que les hôtes aient performé au-dessus de la moyenne, cela pourrait être dû au fait que les nations hôtes sont généralement des équipes plus fortes. Des nations comme l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne ont toutes accueilli le tournoi.

Pour mieux comprendre la performance des hôtes, comparons la performance des nations hôtes lors d'un tournoi qu'elles ont accueilli à leur performance lors d'un tournoi qu'elles n'ont pas accueilli.

Tableau 2 : Performance des sélections lorsqu'elles n'accueillent pas le tournoi

Matchs Moyenne buts marq. Moyenne buts enc. Moyenne diff. buts Victoire Nul Défaite Total 412 1,22 1,16 0,06 144 138 130

Globalement, les pays qui ont accueilli les Euros ont obtenu 1,38 point par match lorsqu'elles ne jouaient pas à domicile, contre 1,66 point par match lorsqu'elles accueillaient la compétition.

Le pourcentage de victoires des hôtes est passé de 35 % lorsqu'ils n'accueillaient pas à 45,2 % lorsqu'ils accueillaient. Le pourcentage de matchs nuls a diminué de 33,5 % à 30,1 %, et le taux de défaites a chuté de 31,6 % à 24,7 %.

Les hôtes sont passés d'une différence de buts de +0,06 but par match lorsqu'ils n'accueillaient pas à +0,51 lorsqu'ils accueillaient. L'avantage à domicile sur l'ensemble de l'histoire des Championnats d'Europe a valu un gain net de +0,45 en différence de buts par match.

COMMENT CELA SE COMPARE-T-IL AU FOOTBALL NATIONAL ?

Voici les buts moyens marqués et concédés par les équipes à domicile au cours des cinq dernières saisons, sans impact COVID-19, dans les cinq grands championnats européens.

Tableau 3 : Avantage à domicile dans les cinq grands championnats européens depuis 2016/17 (excluant 2020/21)

Championnat Moyenne buts marq. Moyenne buts enc. Moyenne diff. buts Premier League 1,55 1,22 0,32 Ligue 1 1,53 1,12 0,4 Bundesliga 1,69 1,34 0,35 Serie A 1,55 1,3 0,25 La Liga 1,5 1,14 0,37 Total 1,56 1,22 0,34

L'avantage à domicile aux Euros a été significativement plus important que l'avantage à domicile actuel dans les compétitions nationales.

Cependant, l'avantage à domicile a diminué dans le football national ces dernières années. Le tableau ci-dessous montre l'avantage à domicile dans la première division anglaise par décennie depuis 1920.

Tableau 4 : Avantage à domicile dans la première division anglaise par décennie (excluant 2020/21)

Décennie Moy. buts marq. domicile Moy. buts enc. extérieur Moy. diff. buts domicile 1920 - 1929 1,94 1,14 0,8 1930 - 1939 2,19 1,3 0,89 1940 - 1949 1,79 1,21 0,58 1950 - 1959 2 1,34 0,66 1960 - 1969 1,95 1,3 0,65 1970 - 1979 1,55 1 0,55 1980 - 1989 1,59 1,05 0,54 1990 - 1999 1,52 1,09 0,43 2000 - 2009 1,5 1,09 0,41 2010 - 2019 1,57 1,18 0,39 2020 - 2023 1,54 1,25 0,29 Depuis 2020 1,76 1,17 0,59

L'avantage à domicile a progressivement diminué au fil des années, probablement en raison de divers facteurs tels que le confort accru des voyages pour les joueurs, la facilité de déplacement pour les supporters adverses et la moindre probabilité que les officiels favorisent les équipes à domicile en raison de la surveillance médiatique.

Bien sûr, il s'agit d'un échantillon plus large que celui des Euros. Comme les nations hôtes ne jouent que de 3 à 7 matchs de l'Euro tous les quatre ans, il est difficile de déterminer si l'avantage à domicile diminue dans le football international.

AVANTAGE À DOMICILE LORS DES QUALIFICATIONS POUR L'EURO

Le tableau ci-dessous montre l'avantage à domicile pour les matchs de qualification de l'Euro depuis 1996 jusqu'à la fin des matchs de qualification pour l'Euro 2024.

Tableau 5 : Avantage à domicile dans les qualifications pour l'Euro depuis 1996

Euro Moy. buts marq. domicile Moy. buts enc. extérieur Moy. diff. buts domicile 1996 1,75 1,19 0,56 2000 1,66 1,18 0,48 2004 1,58 1,11 0,47 2008 1,55 1,18 0,37 2012 1,55 1,15 0,4 2016 1,42 1,19 0,23 2020 1,79 1,36 0,43 2024 1,65 1,22 0,43 Total 1,61 1,2 0,41

L'avantage à domicile dans les qualifications pour l'Euro a été significatif, avec une différence moyenne de +0,41 but pour les équipes à domicile, s'alignant à peu près avec notre évaluation de l'avantage des hôtes pour les pays hôtes de l'Euro de +0,45 but.

PARIER SUR LES PAYS HÔTES DE L'EURO

Alors, examinons le choix potentiel de se tourner vers les nations hôtes pour parier. Dans cette analyse, nous passerons au crible les paris 1X2 de l'Euro 2000 à l'Euro 2020. Les cotes sont ajustées à une commission de marché standard de 4,5 % avec des résultats déterminés à des mises égales, c'est-à-dire en pariant une unité sur chaque résultat potentiel.

Tableau 6 : Performance des nations hôtes de l'Euro dans le marché des paris 1X2

Année Pays hôte(s) Matchs Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Belgique/Pays-Bas 8 1,98 -4,64 -0,86 24,8% -58% -10,8% 2004 Portugal 6 0,90 -2,83 5, 98 15% -47,2% 99,7% 2008 Autriche/Suisse 6 -2,77 -2,66 3,42 -46,2% -44,3% 57% 2012 Pologne/Ukraine 6 -3,33 0,47 1,38 -55,5% 7,8% 23% 2016 France 7 1,28 1,12 -7,00 18,3% -16% -100% 2020 Plusieurs nations hôtes 27 -5,64 11,75 -1,16 -20,9% 43,5% -4,3% Total 60 -7,58 0,97 1,76 -12,6% 1,6% 2,9%

Le tableau ci-dessus montre la rentabilité des paris 1X2 à mises égales pour les nations hôtes depuis 2000. Comme nous pouvons le voir, parier sur les pays hôtes aux Euros n'a pas été rentable.

Parier sur les hôtes pour gagner aurait en effet entraîné une perte de 12,6 %, tandis que les soutenir pour faire match nul aurait vu un retour sur investissement de 1,6 %. Parier contre eux aurait rapporté un bénéfice de 2,9 %.

Depuis 2000, les seules nations hôtes à avoir rapporté un bénéfice sur les paris 1X2 à mises égales sont la Belgique et les Pays-Bas en 2000, le Portugal en 2004 et la France en 2016. La pire performance pour les hôtes a eu lieu à l'Euro 2020, lorsque plusieurs pays ont accueilli des matchs.

CONCLUSION : PARIER SUR L'ALLEMAGNE POUR L'EURO 2024 ?

Bien que nous disposions d'un échantillon de seulement 60 matchs joués, nous ne devons pas nous attendre à ce que les PAYS hôtes surperforment simplement le marché. Les hôtes de l'Euro 2024, l'Allemagne, seront une nation fortement soutenue pendant la phase de groupes, où ils affrontent l'Écosse, la Hongrie et la Suisse, des matchs dans lesquels ils débuteront avec des cotes peu élevées.

Bien qu'il puisse être tentant de parier sur l'Allemagne dans chacun de leurs matchs de groupe, il convient de noter que les sélections opposées aux nations hôtes ont réalisé un bénéfice sur le pari 1X2 depuis l'Euro 2000.