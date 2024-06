Pronostic Allemagne Ecosse - Match d'ouverture Euro 2024 14/06/2024 : Kai Havertz buteur et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Allemagne Ecosse, match d'ouverture de l'Euro 2024, ce vendredi à 21h.

Pronostic Allemagne Écosse : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Allemagne Écosse

Écosse +2 ⭐ avec une cote de 1,88 sur Parions Sport, soit une probabilité de 53,2 % que le match se termine par une victoire écossaise, que l'Ecosse perde par un seul but d'écart ou qu'il y ait match nul.

que le match se termine par une victoire écossaise, que l'Ecosse perde par un seul but d'écart ou qu'il y ait match nul. Kai Havertz buteur ⭐ avec une cote de 2,40 sur Winamax, soit une probabilité de 41% que l'attaquant allemand marque.

que l'attaquant allemand marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,05 sur Betclic , soit une probabilité de 48% que les deux sélections trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Allemagne, pays hôte, affronte l'Écosse lors du match d'ouverture de l'Euro 2024 à l'Allianz Arena vendredi soir.

L'Allemagne est la nation la plus titrée de l'histoire de l'Euro avec trois victoires, mais elle n'a pas soulevé le trophée depuis 1996. Leur dernière apparition en finale s'est soldée par une défaite face à l'Espagne en 2008. Julian Nagelsmann a prolongé son contrat au-delà du tournoi de cet été. Cependant, la pression est sur Die Mannschaft après trois tournois décevants consécutifs, y compris une sortie en phase de groupes à la Coupe du Monde 2022. Invaincus lors de leurs quatre matchs amicaux en 2024, l'Allemagne a eu des difficultés en 2023, avec des défaites contre la Turquie, l'Autriche, le Japon, la Colombie et la Pologne. C'est leur premier match en compétition depuis longtemps, et il sera intéressant de voir comment ils gèrent les attentes.

L'Écosse a eu des frayeurs avec les blessures d'Andy Robertson et Lawrence Shankland qui ont dû se retirer de l'entraînement cette semaine. C'est seulement leur deuxième apparition dans un grand tournoi depuis 1998, mais Steve Clarke a fait des merveilles ces dernières années. Cela inclut une campagne de qualification très impressionnante, qui les a vus terminer confortablement devant la Norvège.

Les compos probables pour Allemagne Écosse

La composition probable de l'Allemagne :

Neuer ; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstädt ; Andrich, Kroos ; Musiala, Gundogan, Wirtz ; Havertz.

La composition probable de l'Écosse :

Gunn ; Hendry, McKenna, Tierney ; Ralston, McTominay, McGregor, Gilmour, Robertson ; McGinn ; Adams.

Pari 1 : Écosse +2 @ 1,88 sur Parions Sport

L'Écosse a battu la Norvège et l'Espagne lors de leur campagne de qualification. Steve Clarke sait comment organiser une équipe pour défendre en profondeur, et les visiteurs viseront à frustrer l'Allemagne vendredi soir. Rester dans le match sera l'objectif principal en première mi-temps. L'Allemagne n'a battu personne par trois buts d'écart depuis juin 2022. Depuis la Coupe du Monde, seulement trois de leurs victoires ont été par deux buts, et une seule de celles-ci s'est produite en 2024. Malgré le fait de jouer à domicile et d'être une équipe plus talentueuse que l'Écosse, rien dans les résultats récents de l'Allemagne ne suggère qu'ils devraient être soutenus pour gagner de manière si écrasante.

Pari 2 : Kai Havertz buteur @ 2,40 sur Winamax

Kai Havertz a marqué lors de trois des six derniers matchs de l'Allemagne. Avec quatre buts lors de ses cinq derniers matchs pour Arsenal, Havertz aborde le tournoi en excellente forme. Julian Nagelsmann devrait aligner l'ancien joueur de Chelsea en pointe, comme il le fait pour Arsenal. Il n'a peut-être que 16 buts pour son pays, mais Havertz est le buteur le plus fiable au niveau international parmi les titulaires potentiels. Thomas Muller devrait sortir du banc. Nagelsmann n'a pas priorisé l'expérience en attaque, en dehors de Muller. Havertz sera le point focal de leur jeu offensif. Il devrait avoir de nombreuses occasions créées par le talent derrière lui, y compris le duo excitant de Florian Wirtz et Jamal Musiala.

Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 2,05 sur Betclic

L'Écosse n'a échoué à marquer qu'une seule fois lors de leur campagne de qualification. Parmi les groupes de cinq équipes, seules l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre et la France ont marqué plus de buts que les Écossais. Ils ont marqué plusieurs buts lors de sept de leurs huit matchs de qualification. Au cours des 12 derniers mois, les deux équipes ont marqué lors de huit des 13 matchs de l'Allemagne. Il n'y a peut-être pas beaucoup de statistiques de confrontation directe pour ce match, mais il y a un schéma clair avec les deux équipes. L'Allemagne garde rarement ses cages inviolées. L'Écosse a un talent pour trouver le chemin du but, même si leur talent offensif n'est pas le plus impressionnant sur le papier. Nous aimons la cote sur le pari "les deux équipes marquent" à une valeur de 2,05. La défense de l'Allemagne ne nous a pas montré assez ces dernières années pour suggérer qu'elle peut garder une cage inviolée contre une équipe écossaise qui sera extrêmement motivée.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !