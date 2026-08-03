Points forts et points faibles de l'appli Unibet

Focus sur l'offre mobile de l'un des meilleurs sites de paris sportifs en France

✔️ Points forts ❌ Points faibles Interface fluide : navigation simple et ergonomique, design agréable et bien organisé, régulièrement mis à jour en suivant les feedbcks des utilisateurs. Problèmes de stabilité lors des gros événements : l’application rencontre des ralentissements et des bugs fréquents lors des matchs très suivis et les grandes soirées de sports.



Impacte négativement l’expérience des parieurs en live. Offre de streaming en direct (Unibet TV) : plus de 35 000 événements sportifs diffusés par an.



Suivi en temps réel des matchs de football, tennis, basket, etc.



Option Multiplex pour regarder jusqu’à 9 rencontres en simultané. Retrait et bonus avec restrictions : le bonus de bienvenue est en freebets, pas en cash.



Le MultiMax ne s’applique qu’aux gains supérieurs à 200 €. Des fonctionnalités avancées pour les paris : MyBet qui permet de créer un pari combiné sur une même rencontre.



Le cash out pour encaisser une partie des gains ou limiter les pertes avant la fin du match.



MultiMax qui offre un bonus de 5 % à 50 % sur les paris combinés gagnants. Absence de certaines options concurrentes



Pas de fonction "Édition de pari" pour modifier une mise en cours ou compléter un pari en cours comme peut le faire Betclic. Annulation de pari : une option rare qui permet d’annuler un pari dans les 2 minutes suivant la validation (uniquement sur les matchs en pré-live). Moins de promotions ponctuelles que d’autres bookmakers comme Betclic ou Winamax. BetShare : partager ses paris sur les réseaux sociaux en un clic. Compatibilité et accessibilité : disponible sur iOS et Android. Une inscription rapide avec un bonus de bienvenue attractif (jusqu’à 110 € en freebets).

Application Unibet : qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store

⭐4,6/5 sur 62k avis

Avis Unibet positifs :

« Large choix disponible autant en sport qu’en paris. Virement rapide et excellente application »

« Une application bien conçue avec une interface fluide et intuitive. Vous trouverez facilement vos repères sur Unibet »

« J’ai testé beaucoup d’applications mais celle-ci reste la meilleure »



Avis Unibet négatifs :

« Bug réguliers avec l’apple pay »

« Trop de bugs rencontrés les soirs de grands matchs notamment sur les cash out »

« Le temps d’attente pour récupérer le gain d’un pari est très long comparé aux autres bookmakers »

Google Play Store

⭐ 4,3/5 sur 31.3 k avis

Avis positifs :

« Excellente la nouvelle interface ! Belle, intuitive, ergonomique. Unibet est un excellent bookmaker qui offre un large choix de paris avec de bonnes cotes. »

« Rien à dire. Sav rapide et efficace. Nouvelle appli au top »

Avis négatifs :

« Un site où les bugs sont trop fréquent, un service client difficile à joindre et des gestes commerciaux inexistant malgré les disfonctionnements !!! Même effectuer un dépôt est parfois un défi »

« Exemple typique de refonte graphique au détriment du fonctionnel. Plus de clics pour mener aux mêmes actions qu'auparavant. Barre de navigation qui cache le haut de la vue »

Top des fonctionnalités de l'appli Unibet

L’application paris sportifs Unibet propose une large gamme de fonctionnalités avancées pour améliorer l’expérience des parieurs : personnalisation des paris (MyBet), gestion des risques (Cash Out), streaming en direct (Live Unibet TV), bonus boostés (MultiMax) et même la possibilité d’annuler un pari. Voici en détails ces différentes fonctionnalités :

MyBet

Permet de créer un pari combiné sur une même rencontre.

Exemple : parier sur la victoire d’une équipe + un buteur + un score à la mi-temps.

Cash Out

Option pour retirer une partie des gains ou limiter ses pertes avant la fin du match.

Disponible avant et pendant la rencontre.

Live TV

Diffusion de plus de 35 000 événements sportifs par an (football, tennis, basket, etc.).

Option Multiplex : regarder jusqu’à 9 matchs en simultané.

Accessible gratuitement avec un solde positif ou un pari récent.

MultiMax

Bonus de 5 % à 50 % sur les paris combinés gagnants.

Valable à partir de 5 sélections sur un même ticket.

BetShare

Permet de partager ses paris gagnants sur les réseaux sociaux en un clic.

Parrainage

10 € offerts pour chaque ami inscrit et validé via un lien de parrainage.

Le filleul reçoit également 10 € de bonus

Annulation de pari

Possibilité d’annuler un pari pré-match sans pénalité.

Valable dans les 2 minutes suivant la validation du pari.

Placer un pari depuis Unibet mobile

1 - Se connecter à son compte

Ouvrez l’application Unibet sur votre smartphone ou tablette. Cliquez sur “Se connecter” et entrez votre identifiant et mot de passe.

2 - Choisir un sport et une compétition

Une fois connecté, accédez à la page d’accueil de l’application.

Sélectionnez le sport qui vous intéresse (Football, Tennis, Basketball, etc.).

Choisissez ensuite la compétition ou le match que vous souhaitez parier (ex. : Ligue 1, Premier League, NBA…).

3 - Sélectionner un type de pari

Une fois sur l’événement choisi, explorez les différents types de paris disponibles :

1X2 (Victoire, Nul, Défaite), score exact, nombre de buts / points / sets, pari combiné (MyBet), paris en direct (Live Bet), appuyez sur la cote du pari que vous souhaitez placer.

4 - Ajouter le pari au ticket de mise

Après avoir sélectionné un pari, il s’affiche dans votre ticket de pari en bas à droite de l’écran. Vous pouvez ajouter d’autres sélections pour un pari combiné ou laisser un pari simple.

5 - Définir la mise et valider

Saisissez le montant que vous souhaitez parier. Le gain potentiel s’affichera automatiquement en fonction des cotes choisies. Vérifiez toutes les informations (événement, type de pari, mise). Cliquez sur “Valider le pari”.

6 - Attendre le résultat du pari

Une fois votre pari placé, vous pouvez suivre le match en direct via Unibet TV.

Pour voir l’évolution de votre pari, rendez-vous dans “Mes paris”.

7 - Encaisser les gains (si pari gagnant)

Si votre pari est gagnant, vos gains sont directement crédités sur votre compte Unibet.

Vous pouvez alors rejouer vos gains sur un autre pari ou bien effectuer un retrait vers votre compte bancaire.

Appli Unibet : Comment obtenir mon bonus ?

En ouvrant un compte sur l'application mobile ou sur le site avec le code promo Unibet GOAL110, les nouveaux joueurs peuvent obtenir jusqu'à 110€ de freebets : 10€ de bonus sans dépôt + remboursement du premier pari à 100 % s'il est perdant, jusqu'à 100 €.

Conditions de l'offre :

Créez un compte sur Unibet.

Placez un pari simple, combiné, pré-match ou live.

Si le pari est perdant, Unibet vous offre un pari gratuit équivalent à votre mise, dans la limite de 100 €.

Le cash out annule le remboursement.

Exemple :

Vous misez 50 € sur un match de football et perdez. Vous recevez 50 € de bonus.

Utilisation du bonus :

Rejouez le bonus sur n'importe quel sport ou compétition disponible sur le site.

En cas de gain, le gain net (hors mise) est crédité en argent réel.

Offres combinables :

L'offre Sport peut être combinée avec les offres Poker et Turf.

En ouvrant un compte, vous pouvez ainsi cumuler jusqu'à 380 € de bonus de bienvenue.

Appli Unibet : téléchargement et installation

Pour iOS

Accédez à l'App Store : Ouvrez l'App Store sur votre appareil iOS. Recherchez l'application :Utilisez la barre de recherche pour trouver "Unibet". Téléchargez l'application : Cliquez sur le bouton "Obtenir" ou "Installer" à côté de l'application Unibet. Ouvrez l'application : Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'application Unibet depuis votre écran d'accueil. Inscrivez-vous ou connectez-vous : Suivez les instructions pour vous inscrire sur Unibet ou vous connecter si vous en avez déjà un.

Pour Android

Accédez au site Unibet : Ouvrez votre navigateur web et allez sur le site officiel de Unibet. Téléchargez l'APK : Recherchez la section dédiée au téléchargement de l'application Android et téléchargez le fichier APK. Autorisez les sources inconnues : Allez dans les paramètres de votre appareil, puis dans "Sécurité" ou "Applications", et activez l'option "Sources inconnues" pour permettre l'installation d'applications provenant de sources autres que le Google Play Store. Installez l'application : Ouvrez le fichier APK téléchargé et suivez les instructions pour installer l'application. Ouvrez l'application : Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application Unibet depuis votre écran d'accueil. Inscrivez-vous ou connectez-vous : Suivez les instructions pour créer un nouveau compte ou vous connecter si vous en avez déjà un.

❔ Application Unibet - FAQ

Puis-je parier sur mon mobile sans installer l'appli Unibet ?

Y a-t-il un bonus spécial sur l'application Unibet ?

Oui, le bookmaker propose une version mobile de son site adaptée aux smartphones. Il n'est donc pas nécessaire de télécharger et installer l'app pour profiter de l'offre Unibet depuis un mobile.

Non, en ce moment Unibet ne propose pas de bonus réservé aux utilisateurs de l'appli. Si un bonus spécial est mis en place, nous vous tiendrons au courant sur cette page.

Puis-je suivre les matchs en direct sur l'application ?

Oui, Unibet propose des services de streaming en direct pour certains événements sportifs.

Consultez la section "Live Streaming" pour voir les matchs disponibles.

Puis-je jouer au poker sur l'application Unibet ?

Unibet propose une appli dédiée au poker. Vous ne pourrez pas jouer au poker sur l'application Sport du bookmaker, mais devrez télécharger l'app Unibet Poker.

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