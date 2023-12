Tout savoir sur l’application Unibet : comment l’installer ? Quelles sont les options proposées ? Est-elle de bonne qualité.

Avant d’installer l’appli mobile : faites votre inscription sur Unibet

Vous avez la possibilité d’ouvrir un compte directement depuis l’appli Unibet, mais il est préférable de le faire avant le téléchargement, depuis votre ordinateur.

Pour créer un profil sur le compte :

Rendez-vous sur le site Unibet à partir de cet article. Appuyez sur « Inscription ». Remplissez le formulaire à l’aide des renseignements demandés. Indiquez le code promo Unibet UNIGOAL pour obtenir jusqu’à 110€ de freebets, dont 10€ sans dépôt. Envoyez une copie de votre carte d’identité ou passeport, ainsi qu’une facture à votre nom (eau, gaz, électricité, internet…) pour faire valider votre compte. Créditez votre solde de jeu. Commencez à jouer.

Comment télécharger et installer l’application Unibet ?

Sur iOS

Pour installer l’application Unibet Paris Sportifs sur un appareil iOS :

Allez sur l’App Store et tapez « Unibet - Paris Sportifs ». Cliquez sur le bouton de téléchargement. Une fois l’application sur votre smartphone ou tablette, vous n’aurez plus qu’à la lancer. Accédez à votre espace personnel à l’aide des identifiants créés lors de votre enregistrement.

Sur Android

Voici la procédure à suivre pour télécharger l’application Unibet sur Android :

Rendez-vous sur le Google Play. Tapez « Unibet Sport ». Cliquez sur « Installer ». Attendez que l’application soit téléchargée. Ouvrez l’app et accédez à votre profil personnel en utilisant les identifiants de votre compte.

À savoir : si vous n’arrivez pas à effectuer le téléchargement, allez dans les paramètres de sécurité de votre appareil et autorisez l’ouverture des sources inconnues. Recommencez ensuite l’installation.

Comment obtenir le bonus de bienvenue sur l’application Unibet ?

Les nouveaux inscrits sur Unibet bénéficient automatiquement d’un bonus sport :

1er pari remboursé à 100 % s’il est perdant (100 € maximum en freebets)

Pour profiter de l’offre, commencez par ouvrir un compte sur Unibet (voir plus haut). Placez ensuite un pari simple/combiné/pré-match ou live.

Votre pari sportif est perdant ? Unibet vous offre un pari gratuit d’une valeur égale à l’argent que vous avez engagé sur le prono, dans une limite de 100 €. Par contre, vous n’aurez pas le droit au remboursement si vous demandez le cash out sur votre 1er pari.

Exemple : vous jouez et perdez 50 € lors de votre 1er pari sur un match de football. Récupérez 50 € de bonus.

Vous avez récupéré le bonus ? Rejouez-le au plus vite sur n’importe quel sport et toutes les compétitions proposés sur le site. En cas de victoire, le bookmaker en ligne vous créditera le gain net en argent réel (sans la mise).

À savoir : l’offre Sport est combinable avec l’offre Poker et Turf. En ouvrant un compte sur Unibet, vous pourrez alors gagner 3 bonus de bienvenue, pour un total de 370 €.

Fonctionnalités de l’appli Unibet

MyBet

Faire un pari combiné sur une seule rencontre, c’est désormais possible sur le bookmaker Unibet !

Le MyBet vous permet de créer des paris combinés sur certaines rencontres avec uniquement des pronos qui concernent le match.

Un exemple : placez sur un même ticket une victoire de l’équipe de France face à l’Allemagne, avec un score de 0-0 à la mi-temps et un but de Mbappé.

Avec le MyBet, vous pourrez engranger de gros bénéfices en ne pariant que sur des matchs que vous maîtrisez.

Cash Out

Gardez le contrôle de vos paris avec le cash out et demandez à tout moment le remboursement ou le paiement partiel de votre ticket.

Le cash out est disponible avant ou pendant les rencontres. Le montant offert pour le rachat dépend de la cote. Si le pari est perdant, vous récupérerez une fraction de votre mise. Dans le cas inverse, la somme proposée couvrira la mise et une partie des gains.

Live TV

L’Unibet TV diffuse plus de 35 000 évènements sportifs par an.

Vous pourrez par exemple regarder :

Foot : Serie A, Liga BBVA, Bundesliga, Liga Sagres, Copa Del Rey, Coupe d’Italie, FA Cup…

Tennis : Wimbledon, l’US Open, l’Open d’Australie, Roland Garros, Masters 1000, ATP 500, ATP 250, WTA Premier Tour…

Basket : NBA, WNBA, Euroleague, Eurocoupe…

L’accès à la live TV de l’opérateur de jeux en ligne est gratuit. Il suffit d’avoir un solde positif ou d’avoir joué dans les dernières 24 heures sur le site.

Mais ce n’est pas tout : avec le mode Multiplex, vous pouvez suivre jusqu’à 9 rencontres en même temps sur votre écran.

MultiMax

Le MultiMax permet de gagner entre 5 % et 50 % de bonus sur vos paris combinés gagnants.

Le principe est simple : engagez un combiné sur les matchs de votre choix. À partir de 5 sélections, le bonus MultiMax s’affiche (5 %). Plus vous remplissez votre combiné, plus le pourcentage augmente.

Si votre pari est gagnant, le bénéfice net sera mis au rapport de votre bonus.

À noter : le bonus est versé en cas s’il est supérieur à 200 €. Autrement, vous le toucherez en freebet.

Betshare

Unibet vous offre la possibilité de partager en 1 clic tous vos paris gagnants sur les réseaux sociaux.

Parrainage

Ramenez vos amis sur Unibet et gagnez 10 € dès que l’un d’entre eux ouvre un compte via votre lien de parrainage, puis le fait valider et effectue un premier dépôt. Votre filleul gagnera aussi 10 €.

Annuler son pari

Unibet est le seul site avec Betclic qui permet d’annuler un pari sans pénalité. Cette option est valable sur les paris pré-match uniquement.

Vous avez 2 minutes après le règlement du prono pour en faire la demande. Au-delà, vous n’y aurez plus accès.

Placer un pari depuis l’application : comment faire ?

Pour engager un prono depuis l’appli mobile Unibet Sports, c’est très simple :

Accédez à votre espace client. Choisissez le (ou les) pari(s) qui vous intéresse (nt) : profitez du MyBet si vous avez envie de jouer sur un match unique. Saisissez la mise voulue. Validez votre prise de jeu. Attendez le résultat du prono. Vous avez gagné ? L’argent sera directement versé sur votre compte Unibet.

Notre avis sur l’application Unibet

L’appli Unibet est de bonne qualité et offre plutôt une bonne expérience à ses utilisateurs. Elle est facile à utiliser, complète et bénéficie d’une réalisation soignée. Son design est agréable.

Elle manque toutefois de stabilité lors des grosses rencontres, ce qui rend le Live Bet parfois aléatoire.

Les bugs et problèmes à répétition feront sans doute fuir les joueurs réguliers. Pour ceux qui jouent en prématch de manière occasionnelle, l’appli Unibet sera largement suffisante.

Notez que si vous n’avez pas envie de télécharger l’application, le site de paris sportifs propose bien sûr une version mobile tout à fait fluide.

FAQ - Mobile app Unibet

Comment installer l’appli Unibet sur son mobile ?

Allez sur votre marketplace habituelle (Google Play ou App Store) et cherchez l’application Unibet.

Cliquez sur le bouton de téléchargement et attendez que l’installation se fasse.

Sur Android, il se peut que vous ayez à autoriser l’ouverture de sources inconnues dans les paramètres de votre mobile afin que l’installation puisse aller à son terme.

Quelles sont les promos à l’affiche sur l’appli mobile d’Unibet ?

Parmi les offres proposées, on retrouve : cash out, MultiMax, MyBet, programme de parrainage, Live TV, Bet Share ou l’annulation de pari.

Quels sont les points forts et les points faibles de l’application mobile Unibet ?

L’appli mobile Unibet est à la fois complète et facile à utiliser. Par contre, elle souffre de nombreux bugs et ralentissement.