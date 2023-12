Application NetBet : l'offre mobile du bookmaker

Parier depuis son mobile ? C'est possible depuis NetBet ! Toutes les infos sur l'application NetBet.

Comment télécharger et installer l’appli NetBet

Une version mobile est disponible pour ceux qui jouent sur NetBet. Il est cependant également possible de jouer depuis une appli mobile. Celle-ci reste d'ailleurs téléchargeable pour ceux qui détiennent un appareil Apple, mais également Android.

Télécharger l'appli NetBet sur Android

Pour télécharger NetBet Android, la procédure à suivre reste très simple. Il y a plusieurs étapes à réaliser pour y parvenir. Les voici juste en dessous :

Accéder au Google Play Store : tous les détenteurs d'un appareil Android sont certainement au courant qu'ils ont accès au Google Play Store. C'est ici qu'ils pourront télécharger toutes les applications mobiles disponibles sur l'appareil. Saisir NetBet dans la barre de recherche : les applications sont nombreuses dans le store d'Android. Il n'est pas toujours simple de retrouver l'appli que vous recherchez dans les différentes catégories. Pour se faciliter la tâche, passez directement par la barre de recherche. En saisissant « NetBet », vous allez la retrouver facilement. Lancer le téléchargement : quand vous vous retrouvez devant l'appli NetBet, il n'y a plus qu'une seule chose à faire : la télécharger. NetBet APK Android sera alors disponible en quelques instants sur votre appareil. Ouvrir l'appli mobile NetBet : au bout de quelques secondes, l'application NetBet France sera disponible sur votre appareil. Vous allez la retrouver parmi les différentes applis qui sont présentes sur votre téléphone. Vous pouvez enfin ouvrir l'application NetBet Android et commencer à placer vos différents paris.

Télécharger l'app NetBet sur iOS

La procédure reste assez similaire pour ceux qui détiennent un smartphone de la marque Apple. Voici les étapes à suivre pour récupérer NetBet application :

Rejoindre l'Apple Store : c'est dans cette rubrique que toutes les applis mobiles seront disponibles au téléchargement. Il y aura bien évidemment les applications paris sportifs, dont l'appli mobile NetBet. Rechercher NetBet : une barre de recherche est présente sur l'Apple Store. Elle permet de rendre la tâche plus simple à tous ses utilisateurs. Ils pourront alors rechercher leur appli, en saisissant son nom. Ici, il faudra simplement mentionner « NetBet » pour le retrouver très facilement. Commencer le téléchargement : le joueur peut alors se connecter sur son compte et lancer le téléchargement de l'appli mobile NetBet. Il ne faudra pas attendre beaucoup de temps pour qu'elle soit enfin disponible sur votre appareil. Jouer depuis l'appli mobile NetBet : lorsque l'appli est disponible sur votre appareil, vous pouvez cliquer dessus pour rejoindre le bookmaker. Désormais, vous allez pouvoir placer tous les paris de votre choix.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’appli NetBet

Un bonus bienvenue NetBet est bien évidemment disponible pour les nouveaux clients. C'est une offre qui est réservée à ceux qui réalisent une première inscription sur le bookmaker. On retrouve une telle promotion sur tous les sites de paris sportifs. Ici, en profitant du code promo NetBet NBGOAL, vous allez obtenir un premier pari remboursé, s'il est perdant, jusqu'à 100€ (de freebet). Il est important de savoir que le bonus peut être utilisé directement depuis l’appli NetBet.

En effet, télécharger app NetBet n'est pas réservé qu'aux clients ! Tout le monde peut la récupérer puis réaliser son inscription depuis celle-ci. Il faudra alors ouvrir un compte, en indiquant toutes les informations obligatoires pour jouer sur un opérateur. En quelques clics, vous allez pouvoir posséder un compte, faire votre premier dépôt en argent réel et profiter du bonus de bienvenue de l’opérateur.

Cette promotion est très simple à comprendre. C'est le premier pari placé sur le site de paris sportifs qui est pris en compte. Celui-ci est remboursé en intégralité, s'il est perdant, dans la limite de 100€ en freebet. La récupération du NetBet bonus bienvenue se fait cependant en deux temps. Le nouveau client reçoit 50% du bonus après le résultat du premier pari. Pour l'autre partie, il faut avoir fait valider son compte joueur.

En France, certains bookmakers, comme ZEbet et Winamax, offrent un bonus de dépôt. Les nouveaux joueurs n’ont dans ce cas pas besoin de placer un premier pari pour profiter de l’offre.

Les fonctionnalités de l'app NetBet

Jouer aux grilles

NetBet est très réputé pour ses grilles. Il en propose plusieurs tout au long de la semaine. Les joueurs ont certainement pris l'habitude de les remplir régulièrement, notamment lors des journées chargées de rencontres sportives. Télécharger l'application NetBet vous permettra de les retrouver depuis votre téléphone.

Il ne sera d'ailleurs pas difficile de les retrouver depuis l'onglet adéquat. C'est le meilleur moyen de ne jamais rater la moindre grille et donc de tenter sa chance, pour remporter le jackpot qui est mis en jeu.

Profiter des promotions disponibles

NetBet fait partie des bookmakers à proposer de nombreuses promotions à leurs utilisateurs. On retrouve notamment l'option Cash Out. C'est une offre qui est devenue très importante pour tous les joueurs. En effet, celle-ci permet de vendre son pari validé à n'importe quel moment. Une fonctionnalité disponible sur l'app NetBet.

Sans oublier que le bookmaker en ligne régale ses clients avec d'autres offres, comme le combi boost ou encore le Club NetBet. Vous pourrez facilement profiter de toutes ces promotions depuis l'application NetBet paris sportifs.

Retrouver toutes les compétitions sportives

Il y a de nombreuses disciplines sportives qui sont disponibles sur ce bookmaker en ligne. Et toutes celles présentes sur la version le seront aussi sur l'application NetBet. Les joueurs pourront notamment retrouver les sports les plus populaires, comme le football, le tennis ou encore le basketball, avec de nombreuses compétitions. Vous pourrez retrouver les paris présents sur la Ligue des Champions, Roland-Garros ou encore la NBA !

Placer un pari depuis l’application NetBet

En passant par la version mobile ou l'application mobile, la donne reste la même pour placer un pari. Le joueur devra d'abord rejoindre le sport puis la compétition de son choix.

Quand il va cliquer sur le sport et la compétition qu'il souhaite parier, il pourra choisir son pari. Celui-ci s'ajoutera automatiquement au panier. Lorsque le client a préparé son pari, il pourra indiquer sa mise de départ et le valider.

Notre avis sur l’application NetBet

Pour les adeptes des paris sportif, l'appli NetBet semble particulièrement intéressante. Télécharger NetBet sur votre smartphone ne sera d'ailleurs pas compliqué.

Certes, l'inscription n'est pas toujours simple à faire depuis son téléphone. Vous pouvez cependant réaliser cette étape sur un ordinateur, puis ensuite réaliser toutes les autres tâches sur votre mobile, pour profiter de l'un des meilleurs sites de paris sportifs en ligne.

Son appli vous permettra de jouer facilement sur le long terme. Toutes les étapes les plus importantes sont disponibles et celle-ci reste particulièrement fonctionnelle.

FAQ – Application NetBet

Comment jouer sans l'appli mobile NetBet depuis son téléphone ?

Il faudra simplement accéder à la version mobile avec Internet, pour jouer sur NetBet sur son téléphone, sans posséder l'appli. Pour ce faire, il suffit simplement de rejoindre le site officiel du bookmaker en ligne pour se connecter à son compte joueur et placer ses paris.

Puis-je contacter le service client depuis l'appli NetBet ?

Un service client NetBet est mis en place sur ce bookmaker. Il permet de contacter son support via un formulaire de contact, un live tchat ou par courrier. Pour profiter du live tchat ou du formulaire de contact, vous pouvez très bien le faire depuis l'appli NetBet. Une excellente nouvelle pour tenter de régler ses problèmes le plus rapidement possible.