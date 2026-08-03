Application NetBet : l'offre mobile du bookmaker

⛔ Le bonus de bienvenue NetBet est temporairement indisponible. Nous vous informerons dès qu'il sera de retour !

Points forts et points faibles de l’application NetBet

✔️ Points forts ❌ Points faibles Facilité de téléchargement et d'installation : disponible sur Android et iOS avec un processus simple et classique. Inscription moins fluide sur mobile : il est recommandé de s’inscrire via un ordinateur pour plus de facilité notamment avec l’envoi des documents d’identité. Bonus de bienvenue intéressant : jusqu’à 100€ remboursés en freebets sur le premier pari perdu. Manque d’originalité : peu de fonctionnalités exclusives comparées à certains concurrents. Nombreuses fonctionnalités intégrées : Cash Out, grilles de paris, combi boost, Club NetBet. Interface perfectible : bien que fonctionnelle, l'expérience utilisateur pourrait être encore améliorée, on ressent un léger retard de graphisme par rapport aux autres concurrents plus développés. Large choix de compétitions sportives : Football, tennis, basket, etc., avec des compétitions majeures comme la Ligue des Champions ou Roland-Garros. Service client accessible depuis l'application : live chat et formulaire de contact intégrés pour une assistance rapide. Interface fonctionnelle : une application bien optimisée qui permet de jouer facilement sur le long terme

✔️Notre avis sur NetBet en détails

Application NetBet : qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store

⭐ 2,7/5 sur 550 avis

Avis positifs :

« Très bonne application avec des cotes équivalentes aux autres applis de paris sportifs. Le seul bémol concerne l’interface qui est vraiment très simple. », Février 2025

« Une bonne application pour parier facilement mais qui demande trop de mises à jour », Aout 2024

Avis négatifs :

« Ma sélection de matchs en cours est bloquée, impossible de miser… », Janvier 2025

« L’application plante souvent et met trop de temps à valider les paris gagnants ! », Septembre 2024

« J’attends la validation de mon compte depuis plus de 4 jours », Juin 2024

Google Play Store

⭐ 2,3/5 sur 750 d’avis

Avis positifs :

« Depuis la mise à jour récente, nouvelle présentation limpide, les bugs ont disparus. Deviens dans le top des applications en France. », Septembre 2022

« Très bonne appli, très satisfait de netbet et de très bonnes côtes sur les matchs de foot et des matchs en live. Je recommande. », Juillet 2021

« Simple, rapide et efficace, j'adhère !!! », Mai 2022

Avis négatifs :

« Depuis la dernière mise à jour l'application se fige et s'arrête », Février 2025

« J'attends toujours qu'on valide mes documents le délai de 48h est passé depuis 1 moment j'ai envoyé un mail et un message zéro réponse ce n’est pas normal », Juillet 2024

Top des fonctionnalités de l'appli NetBet

L’application NetBet regroupe donc toutes les fonctionnalités essentielles pour les parieurs, avec un accent mis sur la simplicité d'utilisation et les promotions attractives. Voici un résumé des différentes fonctionnalités présentes dans l’application NetBet :

Parier sur les grilles

NetBet propose régulièrement des grilles de paris sportifs. Ces grilles sont accessibles facilement depuis l’application, elles permettent aux joueurs de tenter de remporter des gains en devinant plusieurs résultats tout au long de la semaine avec un jackpot à la clé pour le meilleur parieur de la semaine.

Promotions disponibles

Cash Out : permet de récupérer une partie de sa mise avant la fin du pari.

: permet de récupérer une partie de sa mise avant la fin du pari. Combi Boost : augmente les gains potentiels sur les paris combinés.

augmente les gains potentiels sur les paris combinés. Club NetBet : programme de fidélité avec des avantages pour les joueurs réguliers.

Accès à toutes les compétitions sportives

Toutes les disciplines présentes sur la version web sont accessibles depuis l’application.

Les joueurs peuvent parier sur des compétitions majeures comme la Ligue des Champions, Roland-Garros ou la NBA.

Placer un pari facilement

Pour placer un pari sur Netbet, rien de plus simple. Sélectionnez d’abord le sport et la compétition sur laquelle parier. Ensuite, votre pari s’ajoute automatiquement au panier. Vous n’avez plus qu’à indiquer la mise et valider votre pari.

Contacter le service client depuis l’application

Un accès au live chat et au formulaire de contact avec le service client directement via l’application.

Placer un pari depuis NetBet mobile

Voici les étapes détaillées pour placer un pari depuis l'application NetBet mobile :

1- Se connecter à son compte NetBet :

Ouvrez l’application NetBet sur votre smartphone et connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe.

Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un directement via l’application en quelques clics.

2 - Choisir un sport et une compétition

Depuis l’écran d’accueil, sélectionnez le sport qui vous intéresse (football, tennis, basketball, etc.).

Choisissez la compétition ou l’événement spécifique (ex : Ligue des Champions, Roland-Garros, NBA…).

3 - Sélectionner un pari

Parcourez les cotes et marchés de paris disponibles pour le match puis cliquez sur la cote du pari que vous souhaitez ajouter à votre panier.

4 - Définir votre mise

Rendez-vous dans votre panier de paris. Saisissez alors le montant que vous souhaitez miser sur votre pari. Si vous faites un pari combiné, ajoutez d’autres sélections avant de valider.

5 - Valider le pari

Vérifiez que tout est correct (type de pari, montant de la mise). Appuyez sur "Valider" pour enregistrer votre pari.

Vous recevrez une confirmation que votre pari est bien pris en compte. Plus qu’à attendre le début de vos matchs !

6 - Suivre les résultats et utiliser le Cash Out (optionnel) :

Vous pouvez suivre votre pari en direct depuis l’application.

Avec la fonctionnalité Cash Out, vous pourrez retirer une partie de vos gains avant la fin du match.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement parier sur NetBet depuis l’application mobile. À vous de jouer !

Application NetBet : comment obtenir mon bonus ?

Comme tous les sites de paris sportifs français, NetBet offre à ses nouveaux joueurs un bonus de bienvenue. Voici comment en profiter depuis l'application du bookmaker.

Inscription et Éligibilité :

-Le bonus de bienvenue NetBet est destiné aux nouveaux clients.

-Réalisez une première inscription sur le site du bookmaker pour être éligible.

Utilisation du code promo

-Utilisez le code promo NetBet NBGOAL pour bénéficier de l'offre.

-Obtenez un premier pari remboursé jusqu'à 100€ en freebet si le pari est perdant.

Accessibilité via l'Application

-Le bonus peut être utilisé directement depuis l'application NetBet.

-Téléchargez l'application NetBet, accessible à tous, pour réaliser votre inscription.

Création de compte

-Ouvrez un compte en fournissant toutes les informations obligatoires pour jouer sur l'opérateur.

-Effectuez votre premier dépôt en argent réel pour profiter du bonus de bienvenue.

Fonctionnement de la promotion

-Le premier pari placé sur le site est pris en compte pour l'offre.

-Si ce pari est perdant, il est remboursé intégralement, jusqu'à 100€ en freebet.

Récupération du bonus

-Le bonus est récupéré en deux temps :

-50% du bonus est crédité après le résultat du premier pari.

-Les 50% restants sont crédités après validation du compte joueur.

Appli NetBet : Téléchargement & installation

Pour iOS

Accédez à l'App Store :

Ouvrez l'App Store sur votre appareil iOS Recherchez l'application :

Utilisez la barre de recherche pour trouver "NetBet". Téléchargez l'application :

Cliquez sur le bouton "Obtenir" ou "Installer" à côté de l'application NetBet. Ouvrez l'application :

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'application NetBet depuis votre écran d'accueil. Inscrivez-vous ou connectez-vous

Suivez les instructions pour créer un nouveau compte sur NetBet ou vous connecter si vous en avez déjà un.

Pour Android

Accédez au site NetBet :

Ouvrez votre navigateur web et allez sur le site officiel de NetBet. Téléchargez l'APK :

Recherchez la section dédiée au téléchargement de l'application Android et téléchargez le fichier APK. Autorisez les sources inconnues :

Allez dans les paramètres de votre appareil, puis dans "Sécurité" ou "Applications", et activez l'option "Sources inconnues" pour permettre l'installation d'applications provenant de sources autres que le Google Play Store. Installez l'application :

Ouvrez le fichier APK téléchargé et suivez les instructions pour installer l'application. Ouvrez l'application :

Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application NetBet depuis votre écran d'accueil. Inscrivez-vous ou connectez-vous :

Suivez les instructions pour créer un nouveau compte ou vous connecter si vous en avez déjà un.

❔ Application NetBet - FAQ

Peut-on parier depuis son mobile sans télécharger l'appli NetBet ?

Oui, le bookmaker propose une version mobile de son site, depuis laquelle vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités.

Que faire en cas de problème avec l'application ?

Vérifiez que votre application est à jour.

Redémarrez l'application.

Si le problème persiste, contactez le support client de NetBet.

L'application NetBet est-elle sécurisée ?

Oui, NetBet utilise des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos données personnelles et financières.

Assurez-vous de toujours utiliser une connexion sécurisée.

Puis-je parier en direct sur l'application NetBet ?

Oui, l'application NetBet propose des paris en direct sur une variété de sports.

Consultez la section "Paris en direct" pour voir les événements disponibles.

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