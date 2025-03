nathan raposo

Nathan, 24 ans, est rédacteur pour GOAL. Récemment diplômé d’un master en marketing et management du sport, il est passionné depuis toujours par le sport et l’écriture, et aime mêler ces deux univers à travers des récits captivants.

Football, tennis, basketball, handball, rugby, hockey sur glace… Tant de sports qui le font vibrer, qu'il a pratiqués et qu'il aime aujourd’hui décrypter pour les partager dans des écrits authentiques.

Convaincu que les mots sont un véritable outil, il met à profit ses compétences pour créer des contenus qui inspirent, engagent et reflètent sa passion pour le sport !