Application Olybet : pariez depuis votre mobile

Fonctionnalités, points forts, points faibles, ergonomie, avis des utilisateurs : toutes les infos sur l'application mobile de Olybet.

Points forts et points faibles de l’application Olybet

Olybet est une plateforme de paris sportifs en ligne reconnue en Europe, qui séduit de plus en plus de joueurs en France depuis sa récente arrivée grâce à son interface fluide, ses cotes compétitives et ses nombreuses promotions.

Olybet permet de parier facilement sur un large choix de sports, en pré-match comme en direct. La plateforme propose un bonus de bienvenue attractif, avec jusqu’à 100€ remboursés sur le premier pari grâce au code promo OLYGOAL.

Moderne et sécurisée, Olybet mise sur l’expérience utilisateur et le jeu responsable pour se démarquer sur le marché.

Voici les points forts et les points faibles de l’application paris sportifs Olybet :

✔️ Points forts ❌ Points faibles Interface fluide et intuitive Pas encore aussi connue que d'autres grands acteurs en France Bonus de bienvenue attractif (jusqu’à 100€ remboursés) Quelques bugs signalés sur l’application Android par certains usagers Large choix de paris et cotes compétitives Temps de validation des documents parfois trop long Application disponible sur iOS et Android Interface mobile un peu moins complète que la version ordinateur Promotions régulières et boosts de cotes Pas encore de retransmission vidéo des matchs en direct Système de parrainage intéressant Limité aux résidents de certains pays, dont la France Outils de jeu responsable intégrés (limites, auto-exclusion)

Application Olybet: qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store

⭐ Note : 4/5 sur 25 avis

Avis positifs :

« Application ergonomique, propre, fluide. Bonnes cotes et offre complète en termes de choix de paris sur les matchs », Mars 2025

« Parfait, rien à dire », Mars 2025

Avis négatifs :

« Application souvent en beug, ne gère pas du tout le service client. », Décembre 2024

« Beaucoup de beugs sur le téléphone mais pas du tout sur l’ordi.» , Janvier 2025

« Cotes très basses comparés à la concurrence », Décembre 2024

Google Play Store

⭐ Note : 4,3/5 sur 12 avis

Avis positifs :

« Excellente application avec des super cotes !», Mars 2025

« Application plutôt sympa facile à comprendre, j'attends la validation de mon compte pour pouvoir effectuer un retrait. Petit point négatif pas de live chat .. J'ai envoyé 2 messages mais pas de réponse de leur part. », Novembre 2024

Avis négatifs :

« Pas de virement instantané, ce n’est pas intéressant. Pas un bon service client ́non plus, ni la diffusion des matchs. Beaucoup de manque. », Mars 2025

« Pas de live score sur les paris, cashout non automatique. Ergonomie minimum... », Janvier 2025

Le top des fonctionnalités de l'app Olybet

Paris sportifs pré-match & en direct :

Accédez à un large éventail de paris sur de nombreux sports, avec la possibilité de parier en direct pendant les matchs, pour plus d'adrénaline et d’opportunités.

Cotes compétitives et options de paris variées :

Profitez de cotes attractives et de nombreuses formules : paris simples, combinés, over/under, handicap, score exact, etc.

Cash-Out :

Fonctionnalité très appréciée, le cash-out permet de sécuriser tout ou partie de vos gains avant la fin d’un événement sportif.

Promotions et bonus réguliers :

Olybet propose des boosts de cotes, des paris gratuits (freebets), des offres événementielles, ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en remboursement sur le premier pari.

Outils de jeu responsable intégrés :

Définissez vos limites de dépôt, de mises ou de pertes directement depuis l’appli pour jouer en toute sécurité. Option d’auto-exclusion également disponible.

Inscription et vérification 100 % en ligne :

Créez votre compte en quelques minutes via l’application, envoyez vos documents, et commencez à parier rapidement grâce à une validation efficace des services d’Olybet.

Programme de parrainage :

Gagnez des bonus en invitant vos amis à rejoindre la plateforme via un lien unique de parrainage.

Placer un pari depuis l'appli Olybet

Connectez-vous à votre compte Olybet :

Ouvrez l’application mobile, puis identifiez-vous avec votre identifiant et mot de passe. Effectuez un dépôt :

Cliquez sur « Dépôt », choisissez un moyen de paiement (carte bancaire, virement, Google Pay, etc.), puis créditez votre compte d’au moins 10€. Sélectionnez le sport et la compétition :

Dans le menu principal, parcourez les disciplines disponibles (football, tennis, basketball, etc.) et choisissez le match ou l’événement sur lequel vous souhaitez parier. Choisissez votre type de pari :

Cliquez sur une cote pour sélectionner un pari : Pari simple, pari combiné, pari en direct (live), paris à handicap, score exact, over/under. Ajoutez votre sélection au ticket de pari :

Une fois la cote choisie, elle apparaît automatiquement dans votre panier de paris (ticket en bas de l’écran). Indiquez le montant de votre mise :

Entrez le montant que vous souhaitez miser. Le potentiel de gain est calculé automatiquement en fonction de la cote. Validez votre pari :

Cliquez sur le bouton « Placer le pari » pour confirmer. Vous recevrez une confirmation de prise en compte immédiatement. Suivez votre pari en direct :

Accédez à vos paris en cours dans la section « Mes paris ». Vous pouvez suivre les résultats en temps réel, et utiliser la fonction Cash-Out si vous souhaitez sécuriser vos gains avant la fin de l’événement.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’application Olybet

Avec le code promo Olybet OLYGOAL, les nouveaux joueurs peuvent obtenir jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue. Il s'agit d'un remboursement du premier pari perdant, sous forme de freebets. Voici comment en profiter depuis l'appli du bookmaker.

Téléchargez l’application Olybet :

Disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store), installez l’application officielle sur votre mobile.*

Créez votre compte joueur :

Lancez l’appli, cliquez sur « S’inscrire » et remplissez le formulaire avec vos informations personnelles.

Important : saisissez le code promo "OLYGOAL" lors de l’inscription sur OIybet pour activer l’offre.



Vérifiez votre compte :

Envoyez vos documents (pièce d’identité et justificatif de domicile) depuis l’application pour valider votre compte. Cela est indispensable pour profiter pleinement du bonus et retirer vos gains.

Effectuez un premier dépôt :

Déposez un minimum de 10€ via l’un des moyens de paiement disponibles (carte bancaire, Google Pay, etc.).

Placez votre premier pari sportif :

Choisissez un pari simple ou combiné (en pré-match ou en live), puis validez votre mise.

Recevez jusqu’à 100€ remboursés en freebets :

Si votre premier pari est perdant, Olybet vous rembourse jusqu’à 100€ en crédits de jeu (freebets), utilisables sur vos prochains paris.

Comment télécharger et installer l’application Olybet ?

Sur Android

Ouvrez le Google Play Store

Recherchez « Olybet »

Cliquez sur « Installer »

Sur iPhone (iOS) :

Rendez- vous sur l’App Store

Recherchez « Olybet » dans la barre de recherche

Appuyez sur « Télécharger »

Depuis le site officiel :

Rendez-vous sur www.olybet.fr depuis votre mobile. Un lien vers l’application vous est proposé selon votre système (iOS ou Android)

L’application Olybet est sécurisée, gratuite et compatible avec la majorité des smartphones récents. Une fois installée, vous pouvez créer un compte ou vous connecter pour commencer à parier.

❓Application Olybet - FAQ

Comment créer un compte depuis l’application Olybet ?

Il suffit de télécharger l’application Olybet sur iOS ou Android, puis de cliquer sur « S’inscrire ». Renseignez vos informations personnelles, choisissez un identifiant et un mot de passe, et n’oubliez pas d’entrer le code promo OLYGOAL pour bénéficier de l’offre de bienvenue.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur l’application ?

Olybet propose plusieurs options sécurisées directement depuis l’appli : carte bancaire (Visa, MasterCard), virement bancaire, Google Pay, Paysafecard, Skrill, et autres portefeuilles électroniques.

Puis-je parier en direct depuis l’application ?

Oui, l’application Olybet permet de placer des paris en live sur de nombreux événements sportifs en cours, avec des cotes qui évoluent en temps réel. Vous pouvez également utiliser la fonction cash-out pour sécuriser vos gains.

Que faire si mon compte est bloqué ou que je rencontre un bug ?

En cas de problème, vous pouvez contacter le service client via le chat en ligne ou par email. Pensez aussi à vérifier que votre application est bien à jour. Un compte peut être bloqué temporairement si la vérification d’identité n’a pas été complétée.