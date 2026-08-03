Points forts et points faibles de l'application Betclic

✔️Points forts ❌ Points faibles Interface intuitive et design fluide : une navigation simple et agréable, même pour les débutants sur une application régulièrement mise à jour avec sans cesse des nouveautés apportées. Une connexion facilitée par l’ajout de Face ID et Touch ID pour éviter de rentrer son mot de passe à chaque connexion. Service client limité : pas de chat en direct 24h sur 24 avec un conseiller. Retrait instantané : jusqu’à 3 paiements par jour dès 10 € instantanément reversés sur votre compte. Cash Out limité : disponible uniquement sur certaines rencontres et types de paris. Il est possible que lorsque vous placez un combiné, aucun cash out ne vous soit proposé, ce qui peut parfois être dommage Live Betclic TV intégrée : diffusion en direct de nombreux événements sportifs (foot, tennis, basket…) pour pouvoir suivre son pari en direct. Ce live est accessible gratuitement, il vous suffit d’avoir de l’argent sur le compte mais rien ne vous oblige à parier pour regarder un évènement sportif. Absence de fonctionnalités avancées sur certains sports : malgré une croissance constante et une évolution sur ces points-là, il y a tout de même moins d’options de paris pour les sports moins populaires comme le hockey sur glace par exemple. L’assurance combiné, la nouvelle fonctionnalité Betclic : une sélection de votre combiné est perdante, vous êtes alors remboursé de votre mise de départ en sélectionnant la case « assurance » avant de placer votre pari. Cotes boostées : possibilité d’augmenter ses gains sur certains paris avec des cotes boostées généralement proposées lors de grands évènements sportifs comme la Ligue des Champions. Cash Out & Annulation de pari : cette fonctionnalité vous permet de récupérer partiellement ou totalement votre mise de départ selon les conditions. Mode Multi+ et MyCombi : des options avancées pour les paris combinés qui permettent de faire gonfler votre cote. Twister Poker : des mini-tournois rapides de poker pour gagner jusqu’à 500 000 € en jouant directement depuis votre téléphone.

Application Betclic : qu’en pensent les utilisateurs ?

App Store

⭐ 4,7/5 sur 311 k notes

Avis Betclic positifs

« Enfin une application simple ou tout est fluide et complet »

« Une excellente application pour parier et même combiné avec assurance désormais ! »

« La meilleure application pour voir les matchs en même temps que parier »

« Interface fluide et intuitive. Il y a de bonnes cotes boostées sur les grands évènements et le service client est réactif. »

Avis négatifs

« Évitez le poker sur Betclic, triche assurée »

« Mon compte a été fermé lorsque j’ai remporté une somme importante, ils trouvent des excuses pour la suspension du compte une fois que vous voulez retirer votre argent »

« Grosse arnaque poker ! »

Google Play Store

⭐ 4,5/5 sur 108k notes

Avis positifs :

« bon appli, je l'ai desinstaller car je ne fait plus de pari sportif, mais ca reste simple et compréhensible »

« très belle appli, simple d'utilisation »

« Correspond exactement à ce que j’attendais, des milliers de paris possible, résultat, nombre de but, nom des buteurs, écart de but, résultat à la mi-temps... rien que sur un match on peut faire une vingtaine de pari... facilité de retirer l’argent gagné. Super appli! »

Avis négatifs :

« L'application ne fait que bugger, impossible de la faire fonctionner normalement. Il y a plein de bugs lorsque tu essaies de faire ton combiné, et tu perds du temps pour finalement tout gâcher parce que l'application ne fonctionne pas correctement »

« Les côtes sont moins bonnes que d'autres applications. Le cash out est complètement aléatoire : indisponible durant les 3 quarts temps de mon matchs »

Appli Betclic : Le top des fonctionnalités

L’application Betclic propose une expérience complète pour les amateurs de paris sportifs grâce à une interface fluide et intuitive comme le disent la majorité des utilisateurs. Avec des notes plus que positives sur les plateformes de téléchargement, Betclic s’impose comme l’un des leaders du marché français.

Voici un résumé complet de ses principales fonctionnalités :

Retrait instantané : possibilité d’effectuer jusqu’à 3 retraits par jour, dès 10 € qui seront instantanément envoyés sur votre compte en banque.

: possibilité d’effectuer jusqu’à 3 retraits par jour, dès 10 € qui seront instantanément envoyés sur votre compte en banque. Connexion simplifiée : accès rapide au compte via Face ID / Touch ID.

: accès rapide au compte via Face ID / Touch ID. Live TV : diffusion en direct de nombreuses compétitions (football, tennis, basket…). Accédez à ces matchs gratuitement, il vous suffit d’avoir de l’argent sur votre compte, rien ne vous oblige à parier sur le match que vous voulez regarder.

: diffusion en direct de nombreuses compétitions (football, tennis, basket…). Accédez à ces matchs gratuitement, il vous suffit d’avoir de l’argent sur votre compte, rien ne vous oblige à parier sur le match que vous voulez regarder. Partage de paris : option permettant de publier ses paris sur les réseaux sociaux ou de les envoyer directement à vos amis pour leur montrer qui est le patron.

: option permettant de publier ses paris sur les réseaux sociaux ou de les envoyer directement à vos amis pour leur montrer qui est le patron. Cotes boostées : des bonus allant jusqu’à 15 % sur certaines rencontres pour maximiser les gains.

: des bonus allant jusqu’à 15 % sur certaines rencontres pour maximiser les gains. Cash Out & Annulation de pari : possibilité de récupérer une partie de sa mise ou d’annuler un pari prématch sous 2 minutes.

: possibilité de récupérer une partie de sa mise ou d’annuler un pari prématch sous 2 minutes. Assurance combin é : nouvelle fonctionnalité récemment mise en place, l’assurance vous permet d’etre remboursé d’un pari combiné lorsque une sélection est manquante. Exemple : vous pariez 10€ sur un combiné avec 4 matchs, vous perdez à cause d’une seule rencontre sur les 4, vous etes alors remboursés de vos 10€ de mise de base.

é : nouvelle fonctionnalité récemment mise en place, l’assurance vous permet d’etre remboursé d’un pari combiné lorsque une sélection est manquante. Exemple : vous pariez 10€ sur un combiné avec 4 matchs, vous perdez à cause d’une seule rencontre sur les 4, vous etes alors remboursés de vos 10€ de mise de base. Multi+ & MyCombi : options avancées pour booster ses paris combinés.

: options avancées pour booster ses paris combinés. Défis et Feebets : missions spéciales permettant de gagner des paris gratuits en remplissant des défis proposés par la plateforme assez régulièrement.

: missions spéciales permettant de gagner des paris gratuits en remplissant des défis proposés par la plateforme assez régulièrement. Twister Poker : mini-tournois rapides avec jackpots pouvant atteindre 500 000 € en 5 minutes.

Placer un pari depuis Betclic mobile

1- Ouvrir l’application

Lancez l’application Betclic sur votre mobile et connectez-vous à votre compte avec vos identifiants.

2 - Choisir un sport et un événement sur lequel parier

Accédez au menu principal et sélectionnez le sport de votre choix.

Parcourez les compétitions et cliquez sur le match ou l’événement qui vous intéresse.

3 - Sélectionner un type de pari

Consultez les différents marchés disponibles (1X2, nombre de buts, score exact…).

Cliquez sur la cote du pari souhaité pour l’ajouter à votre ticket de pari.

4 - Entrer le montant de la mise

Accédez au ticket de pari (souvent en bas de l’écran). Saisissez le montant que vous souhaitez miser sur ce pari.

5 - Valider le pari

Vérifiez les détails de votre pari puis confirmez votre mise en cliquant sur "Parier".

6 - Suivre le pari

Retrouvez vos paris en cours dans l’onglet dédié. Certains paris sont éligibles au Cash Out, permettant de récupérer une partie de vos gains avant la fin du match si vous préférez assurer le coup.

Application Betclic : comment obtenir mon bonus ?

Comme tous les sites de paris sportifs français, Betclic offre un bonus de bienvenue à ses nouveaux inscrits, disponible aussi bien sur le site que sur l'application mobile du bookmaker.

Il s'agit d'un remboursement du premier pari, s'il est perdant, dans la limite de 100 euros. Ce bonus est crédité en feebets.

Pour en profiter, réalisez votre inscription Betclic avec le code promo Betclic BCGOAL. Réalisez ensuite un premier dépôt en argent réel puis placez un premier pari. Si cette mise est perdante, le bookmaker vous remboursera jusqu'à 100€.

Application Betclic mobile : comment la télécharger ?

Sur Android

Téléchargement :

Accédez au Google Play Store et recherchez "Betclic Sport".

Cliquez sur le bouton d'installation pour lancer le téléchargement.

Lancement

L'application se lancera automatiquement une fois le téléchargement terminé.

Ouvrez un compte ou connectez-vous avec vos identifiants pour accéder à votre compte.

Conseil :

Si l'installation échoue, autorisez les sources inconnues dans les paramètres de votre appareil.

Sur iOS

Téléchargement :

Ouvrez l'App Store et recherchez "Betclic Paris Sportifs".

Cliquez sur le bouton de téléchargement et attendez la fin de l'installation.

Lancement :

Retournez à l'écran principal et ouvrez l'application.

Inscrivez-vous ou Ccnnectez-vous avec votre identifiant et mot de passe.

Assistance :

En cas de problème, contactez le service client de Betclic.

Dans un monde où la mobilité est reine, les parieurs sportifs sont constamment à la recherche de solutions pratiques pour placer leurs mises. Notre dernier article explore les avantages et les caractéristiques des plateformes les plus prisées. Pour ceux qui cherchent à optimiser leur expérience de jeu, découvrez notre sélection de la meilleure application paris sportifs, et commencez à parier avec efficacité et sécurité où que vous soyez.

❔ Application Betclic mobile - FAQ

Puis-je parier en direct sur l'application Betclic ?

Oui, l'application Betclic propose des paris en direct sur une variété de sports.

Consultez la section "Paris en direct" pour voir les événements disponibles.

Puis-je parier sur mobile sans télécharger l'appli Betclic ?

Oui, il existe une version mobile du site qui vous permettra de parier sur votre smatphone ou votre tablette sans avoir besoin de télécharger et installer l'appli.

Puis-je jouer au poker sur l'application Betclic ?

Oui, vous pouvez à la fois parier et jouer au poker en ligne avec l'appli Betclic. Les deux univers sont disponibles sur une seule et même application.

Comment créer un compte sur l'application Betclic ?

Ouvrez l'application et cliquez sur "S'inscrire". Remplissez le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles, créez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis suivez les instructions pour finaliser votre inscription.

+