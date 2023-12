Tout savoir sur l’application Betclic : comment l’installer et récupérer le bonus de bienvenue ? Quels sont les points forts et fonctionnalités ?

Avant de télécharger l’appli : ouvrez un compte Betclic

Pour plus de confort, nous vous conseillons de vous inscrire sur Betclic depuis un ordinateur avant de télécharger l’application. Vous aurez plus de facilité à remplir le formulaire et à envoyer les justificatifs demandés.

Pour ouvrir un compte Betclic :

Rendez-vous sur le site Betclic depuis cette page. Appuyez sur le bouton d’inscription qui se trouve dans la partie supérieure droite de votre écran. Entrez les informations que l’on vous demande dans le formulaire. Indiquez le code promo Betclic BCGOAL dans le champ dédié Envoyez votre justificatif d’identité et de domicile. Faites un dépôt sur votre compte. Commencez à jouer : le premier pari engagé sur le site de jeux en ligne sera remboursé à 100 % dans une limite de 100 € (voir plus bas).

Attention : l’inscription sur Betclic est réservée aux personnes ayant plus de 18 ans.

Si vous êtes mineur et/ou que vous n’habitez pas en France, Betclic supprimera votre compte dans un délai de 60 jours à compter de votre inscription. Vous risquez en plus de perdre votre 1er dépôt et les gains que vous avez générés depuis votre inscription.

Comment télécharger et installer l’application Betclic ?

Sur Android

Allez sur le Google Play et recherchez l’application Betclic Sport. Cliquez ensuite sur le bouton d’installation afin de lancer le téléchargement.

L’appli se lancera automatiquement une fois que la procédure sera terminée. Vous pourrez alors accéder à votre compte à l’aide de vos identifiants.

Conseil : si cela ne fonctionne pas, allez dans les paramètres de votre smartphone ou tablette et autorisez l’ouverture de sources inconnues.

Sur iOS

Vous avez un iPhone ou un iPad ? Rendez-vous sur l’App Store et tapez « Betclic Paris Sportifs ». Cliquez sur le bouton de téléchargement et attendez que la procédure se termine.

Une fois l’installation effectuée, retournez sur l’écran principal de votre mobile et lancez l’application. Vous n’aurez plus qu’à vous connecter avec votre identifiant et mot de passe.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’application Betclic : comment faire ?

Betclic offre jusqu’à 100 € de freebets à toute personne qui ouvre un compte pour la première fois sur le site.

Voici le contenu de la promo :

1er pari sportif perdant remboursé intégralement dans une limite de 100 euros

Faites un dépôt à la suite de votre inscription et engagez un prono sur l’évènement sportif de votre choix. Votre pari est perdant ? Betclic vous offre un bonus égal à la mise que vous venez de jouer (maximum 100 €).

Utilisez le bonus pour parier sur le site et récupérez les gains nets éventuels en cash. Le montant du freebet retournera à Betclic.

Attention : si vous demandez le cashout du pari, vous ne serez pas éligible au remboursement.

Les fonctionnalités de l’appli Betclic

Les dernières technologies prises en charge

L’appli Betclic est régulièrement plébiscitée par les joueurs comme étant la meilleure du marché, grâce à l’implémentation des dernières technologies :

Retrait instantané : vous avez le droit à 3 paiements par jour, disponibles à partir de 10 €.

: vous avez le droit à 3 paiements par jour, disponibles à partir de 10 €. Connexion par Face/Touch ID : pas besoin d’entrer votre code à chaque connexion. Vous pouvez accéder à votre compte par empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

: pas besoin d’entrer votre code à chaque connexion. Vous pouvez accéder à votre compte par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Partager votre pari : vous avez fait un gros coup ? Faites-le savoir sur les réseaux sociaux.

Formules de jeu spéciales

Toutes les offres du site sont disponibles sur l’application :

Défis : effectuez les missions proposées et remportez des freebets si vous remplissez les objectifs.

: effectuez les missions proposées et remportez des freebets si vous remplissez les objectifs. Cotes boostées : jusqu’à 15 % de gain supplémentaire sur vos paris. Les cotes boostées ont une durée limitée et sont annoncées généralement 1 heure avant le début de l’évènement. Activez les notifications Push pour être tenu au courant des dernières offres.

: jusqu’à 15 % de gain supplémentaire sur vos paris. Les cotes boostées ont une durée limitée et sont annoncées généralement 1 heure avant le début de l’évènement. Activez les notifications Push pour être tenu au courant des dernières offres. Cash Out : annulez votre pari et récupérez une partie de vos gains ou de votre mise. Proposé sur une sélection de pronos identifiables par un logo spécifique.

: annulez votre pari et récupérez une partie de vos gains ou de votre mise. Proposé sur une sélection de pronos identifiables par un logo spécifique. Annuler son pari : possibilité d’annuler un pari prématch sans pénalité si vous en faites la demande dans les 2 minutes qui suivent le règlement. À l’heure actuelle, Betclic est le seul site avec Unibet à proposer une telle fonctionnalité.

: possibilité d’annuler un pari prématch sans pénalité si vous en faites la demande dans les 2 minutes qui suivent le règlement. À l’heure actuelle, Betclic est le seul site avec Unibet à proposer une telle fonctionnalité. Multi+ : faites un pari combiné avec le plus de sélections possibles et gagnez jusqu’à 50 % supplémentaires. Plus le ticket est rempli, plus le bonus est important.

: faites un pari combiné avec le plus de sélections possibles et gagnez jusqu’à 50 % supplémentaires. Plus le ticket est rempli, plus le bonus est important. MyCombi : option qui permet de faire un combiné avec des paris portant sur une même rencontre.

Live TV

Betclic retransmet chaque année plusieurs milliers d’évènements sportifs en direct sur l’application :

Foot : Serie A ; Liga, Bundesliga, Eredivisie…

: Serie A ; Liga, Bundesliga, Eredivisie… Tennis : tournois du Grand Chelem, Masters 1 000, ATP 500/250, WTA Internationaux

: tournois du Grand Chelem, Masters 1 000, ATP 500/250, WTA Internationaux Basket : NBA, EuroLigue, EuroCoupe

: NBA, EuroLigue, EuroCoupe Et une dizaine d’autres sports

L’accès à la Live TV est gratuit. Il suffit d’avoir de l’argent sur son compte de pari ou d’avoir joué dans les dernières 24 heures.

Twister

L’appli Betclic offre une sélection de Twisters sur l’appli. Ce sont des tournois Sit & Go de poker qui se jouent à 3 et qui permettent de gagner jusqu’à 500 000 € en 5 minutes. Idéal pour passer le temps si vous attendez le résultat d’un pari.

Notre avis sur l’appli Betclic

L’application Betclic est sans doute l’une des meilleures à l’heure actuelle. Elle est fiable, intuitive et bénéficie d’un design épuré qui rend son utilisation très agréable.

Côté contenu, tout y est : Multi+, MyCombi, cotes boostées, Défis, Live TV… Vous pourrez à la fois suivre le déroulement des rencontres et des cotes sur le même écran.

L’implémentation des Twisters est un petit plus intéressant pour ceux qui aiment le poker et qui n’ont pas envie de jongler entre 2 applications le temps du débouclage d’un pari.

L’appli du bookmaker remplacera sans problème le site pour les joueurs occasionnels.

FAQ - Application Betclic

Comment installer l’appli Betclic sur iOS et Android ?

Allez sur votre place de marché habituelle (App Store si vous avez un appareil iOS ou Google Play pour Android) et cherchez l’application Betclic Sport. Cliquez sur le bouton d’installation et attendez.

Ouvrez l’appli une fois le téléchargement fini et accédez à votre compte à l’aide de vos identifiants habituels. Nous vous conseillons de vous inscrire sur Betclic avant d’installer l’application. La procédure sera plus simple à effectuer.

Comment faire pour profiter du bonus de bienvenue ?

Pour obtenir le bonus de bienvenue, il suffit d’ouvrir un compte Betclic et de placer un 1er pari. S’il est perdant, on vous le rembourse dans la limite de 100 €.

Vous pourrez ensuite réutiliser le bonus comme vous le souhaitez sur le site.

Quelles sont les différentes fonctionnalités de la mobile app Betclic ?

L’appli Betclic intègre les dernières technologies (partage de pari, Face ID & Touch ID, retrait instantané) et propose une large gamme d’offres spéciales : Multi+, MyCombi, cotes boostées, Cash out, annulation de pari…

Vous pouvez aussi jouer au Twister, un SNG poker avec jusqu’à 500 000 € à gagner en à peine 5 minutes.

L’appli Betclic est-elle de bonne qualité ?

L’application mobile de Betclic est excellente. Elle bénéficie d’une réalisation soignée et d’un contenu équivalent à celui que l’on trouve sur le site.

Vous y retrouverez plus de 50 sports ouverts au pari et jusqu’à 350 paris différents par rencontre.