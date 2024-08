Majorque vs Real Madrid pronostic : Le rêve de Mbappé commence ici

Mbappé, la nouvelle star du Real Madrid, va-t-il briller face à Majorque ? Tous nos pronostics pour ce choc de la Liga.

+

Majorque vs Real Madrid : Pronostic, Contexte et Compositions

Meilleurs Paris pour Majorque vs Real Madrid

Victoire de Real Madrid avec une cote de @1.42 sur Vbet, équivalent à 62% de chance de victoire pour l'équipe visiteuse.

Kylian Mbappé buteur avec une cote de 2.04 sur Vbet, indiquant 45% de chance de voir le Français marquer.

Les deux équipes marquent avec une cote de 1.64 sur Vbet, représentant 58% de chance pour que les deux clubs ne trouvent pas le chemin des filets.

Real Madrid devrait s'imposer face à Majorque sur le score de 0-2.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

Le champion de Liga entame sa saison par un déplacement à Majorque dans l'optique de conserver son titre.

Une pré-saison mitigée a vu le Real Madrid s'incliner face à l'AC Milan et Barcelone, mais avec des absences clés après un été sportif chargé, cela peut être relativisé.

Les Merengue ont retrouvé leur efficacité en milieu de semaine en battant l'Atalanta en finale de la Supercoupe.

La saison passée, le Real Madrid avait remporté des victoires étroites 1-0 dans les deux matchs contre Majorque. Cela donnera de l'espoir aux locaux, mais l'arrivée de Kylian Mbappé rendra la tâche encore plus difficile cette fois-ci.

Intéressé par des pronostics sur la Premier League anglaise ? Rendez-vous sur GOAL après avoir lu notre avant-match Majorque vs Real Madrid.

Compositions Probables pour Majorque vs Real Madrid

La composition probable de Majorque en "système de jeu" : Roman ; Mojica, Copete, Raillo, Bauza, Larin, Morlanes, Costa, Darder, Asano, Prats

La composition probable du Real Madrid en "système de jeu" : Courtois ; Garcia, Rudiger, Militao, Vazquez, Ceballos, Modric, Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo, Mbappe

Les Champions pour Enchaîner

Le Real Madrid était largement supérieur la saison dernière et a confortablement remporté un nouveau titre de Liga. Il faudra un gros effort pour les arrêter à nouveau, et l'arrivée de la star brésilienne Endrick et de Kylian Mbappé les rendra encore plus forts.

Avec le retour de Vinicius Junior et Rodrygo de la Copa America, les deux ailiers chercheront à répéter leurs performances personnelles de l'année dernière et à prouver qu'ils sont toujours les principaux acteurs.

Comme mentionné, Majorque n'a perdu que d'un but contre le Real Madrid dans les deux matchs, mais leur classe devrait transparaître, et une défaite étroite est à nouveau envisagée.

Pari 1 : Majorque vs Real Madrid - Victoire de Real Madrid à @1.42 avec Vbet

Mbappe pour voler la vedette

Tout le monde est très impatient de voir comment Kylian Mbappé va s'en sortir lors de sa première saison en Espagne. Après une autre saison incroyable avec le PSG, où le Français a marqué 27 buts en Ligue 1 en 29 matchs, les fans sont impatients de le voir évoluer sous le maillot du Real Madrid.

Loin du Bernabéu, Mbappé pourrait bien marquer son premier but en championnat loin de la pression. Bien qu'il s'épanouisse sous celle-ci, cela pourrait être le match parfait pour ouvrir son compteur. Il a marqué presque toutes les semaines la saison dernière, et nous attendons encore plus de lui dans son nouveau club.

Pari 2 : Majorque vs Real Madrid - Kylian Mbappé buteur à tout moment à 2,04 sur Vbet

Les buts à prix fort

Si le Real Madrid doit s'imposer à l'extérieur, il est logique de parier sur l'échec de Majorque à marquer contre le champion en titre. Majorque n'a pu cadrer que deux tirs lors de ce match la saison dernière et n'a pas du tout tiré au Bernabéu. Un xG de 0,31 devant ses supporters n'allait jamais leur permettre de marquer contre le géant de la Liga.

Avec le Real Madrid qui devrait dominer la possession, Majorque pourrait courir dans le vide sous le soleil espagnol pendant de longues périodes, et il est peu probable qu'il mette en difficulté Courtois dans les buts.

Pari 3 : Majorque vs Real Madrid - Les deux équipes marquent Non à 1.64 sur Vbet