Chelsea vs Manchester City : Les Citizens favoris pour l'ouverture

Chelsea a la difficile tâche d’accueillir le champion en titre, Manchester City, pour le premier tour de la Premier League 2024/25.

L'équipe de Pep Guardiola a remporté le titre pour la quatrième saison consécutive la saison dernière, tandis que Chelsea languissait à la sixième place, à 28 points de retard.

La pré-saison de Chelsea ne s'est pas entièrement déroulée comme prévu, et avec de nombreux nouveaux visages dans le vestiaire, il faudra peut-être un certain temps pour qu'ils s'adaptent. Manchester City vient de remporter un nouveau Community Shield et va revenir dans la capitale le moral au beau fixe. Les Londoniens sont-ils prêts à affronter Manchester City ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur GOAL