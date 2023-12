Arrivé en 2019 parmi les sites de paris sportifs, Vbet fait beaucoup parler de lui. Pour tout savoir sur l’app Vbet, c’est ici.

Comment télécharger et installer l’application Vbet

De plus en plus de joueurs aiment pouvoir utiliser leur smartphone. Le bookmaker Vbet l’a bien compris et propose une version mobile de son site. Mais pour ceux qui le désirent, Vbet propose également une application mobile dédiée. Cette dernière est disponible sur Android et iOS.

Cette application est gratuite et simple à télécharger. Nous allons vous expliquer comment procéder pour pouvoir bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités de l’app Vbet sur le support de votre choix.

App Vbet Android

Si vous avez un appareil Android, téléchargez l’application Vbet directement depuis le Play Store. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le Play Store et de taper “Vbet” dans la barre de recherche.

Une fois que vous vous êtes assurés qu’il s’agit de l’application officielle, vous n’avez qu’à cliquer sur “télécharger app Vbet”. Lorsque le téléchargement APK est terminé, vous pouvez vous connecter à votre compte joueur. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez également créer votre compte directement sur l’application Vbet.

App Vbet iOS

Pour télécharger l’app Vbet sur iOS c’est tout aussi simple. C’est la même procédure que pour télécharger Vbet APK, mais cette fois vous devez vous rendre sur l’App Store.

Il est également possible de télécharger application Vbet directement depuis le site de Vbet. Ouvrez le site de Vbet sur le navigateur web de votre choix, Une fois connecté à votre compte joueur, vous pourrez directement télécharger l’application pour le système d’exploitation de votre choix (iOS ou Android APK).

Attention, vous devez autoriser le téléchargement d’applications provenant de sources inconnues dans vos paramètres avant de pouvoir procéder au téléchargement.

En cas de souci, n’hésitez pas à contacter le service client de Vbet qui est très professionnel.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’application Vbet

Malheureusement il n’existe pas d’offre de bienvenue spécifique pour les utilisateurs de l’application Vbet. Cependant, vous pouvez tout à fait bénéficier du bonus bienvenue Vbet en vous inscrivant sur l’application avec le code promo Vbet VBETGOAL.

Pour information, le bonus bienvenue Vbet peut atteindre jusqu’à 100 €. Sur Vbet, le bonus bienvenue est crédité en deux temps :

50 % du montant du premier pari (jusqu’à 50 €). Ce montant sera crédité sur votre compte sous 24 heures après le résultat du pari ;

50 % du montant du premier pari (limite de 50 €). Ce montant est crédité après vérification du compte joueur, et après le résultat du pari que vous avez placé grâce aux crédits non-retirables obtenus après l’inscription.

Vous pouvez donc obtenir l’offre de bienvenue en créant votre compte joueur sur l’application mobile et en déposant au minimum 10 €.

Les fonctionnalités de l’application Vbet

Pour se faire un avis sur l’application Vbet, il n’y a rien de tel que de tester les différentes fonctionnalités. Télécharger l’app Vbet permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités du site de paris sportifs Vbet. Ce bookmaker présente de nombreux avantages comme un large choix de méthodes de paiement, des fonctionnalités intéressantes ou encore un programme de fidélité.

Voici un tour d’horizon des fonctionnalités / avantages principaux de l’application Vbet.

Paris en direct

Une des premières fonctionnalités intéressantes de l’app Vbet est la possibilité de faire des paris en direct. Ce ne sont pas moins de 15 000 matchs en direct qui vous attendent. Tous ces matchs sont accompagnés d’informations et de statistiques pour vous aider à faire les meilleurs paris.

Appelée Vbet TV, cette fonctionnalité vous permet d’assister à des rencontres en direct, et ce, directement depuis votre mobile. Sur Vbet app, il est possible de parier sur plus de 40 catégories de sport. Pour les grosses rencontres de football, vous pouvez trouver jusqu’à 180 types de paris différents (simple, combiné, cash out…).

Cotes boostées

Sur Vbet, aussi bien sur le site que l’application Vbet, vous aurez accès à la rubrique “cotes boostés”. Comme son nom l’indique, cette rubrique permet d’accéder à des cotes supérieures aux cotes traditionnelles. En moyenne, les cotes de cette section sont 20 % plus hautes que les autres cotes.

Ces cotes boostées sont principalement disponibles pour le football. En choisissant parmi cette rubrique, cela permet de maximiser les gains.

Large sélection de méthodes de paiement

Pour satisfaire le plus grand nombre de joueurs, l’application Vbet offre un large choix de méthodes de paiement. Vous pouvez créditer votre compte via :

cartes bancaires : carte bleue, Visa et Mastercard ;

cartes prépayées : Paysafecard, Ticket Surf Premium ;

Paypal ;

portefeuilles électroniques : Skrill, Neteller, Hipay ;

virement bancaire.

Bien sûr, toutes ces méthodes sont accessibles sur le site web et sur l’application Vbet.

Programme de fidélité

Pour récompenser ses joueurs les plus fidèles, le bookmaker a mis au point un programme de fidélité. Que vous utilisiez le site web ou l’application mobile, chaque pari placé vous permet de cumuler des points.

Appelé VClub, ce programme de fidélité a un fonctionnement assez simple. En cumulant des points vous obtenez un statut VIP. Vous pouvez ensuite accéder à des avantages ou convertir vos points. Soit vous pouvez convertir vos points en paris gratuits, soit vous pouvez les utiliser sur le Vshop (la boutique de Vbet).

Système de parrainage Vbet

Vbet propose aussi un système de parrainage. Vous pouvez empocher 10 € par filleul qui s’inscrit. Votre filleul reçoit également 10 € (en plus du bonus bienvenue Vbet) s’il s’inscrit via votre lien de parrainage.

Pour que le parrainage soit effectif, vous devez tous les deux (vous et votre filleul) avoir un compte définitif, et avoir déposé au minimum 20 €. Il est important de spécifier que vous devez être inscrit sur Vbet depuis au moins 1 mois avant de pouvoir parrainer quelqu’un.

Placer un pari depuis l’application Vbet

Placer un pari sur l’application Vbet est très simple :

Téléchargez application Vbet (iOS ou Android) ;

Connectez-vous à votre compte ou créez-en un ;

Sélectionnez la discipline sportive de votre choix et le type de pari ;

Choisissez le mode de paiement et le montant du pari ;

validez.

Il est possible de parier sur de nombreux sports. Si vous souhaitez faire un pari en direct, il vous suffit de cliquer sur la rubrique dédiée et de suivre les étapes indiquées. L’interface de l’application Vbet est intuitive et simple à naviguer.

Notre avis sur l’application Vbet

Bien qu’il fasse partie des sites de paris sportifs assez récents, Vbet propose une belle offre de sports et de paris. L’application Vbet est simple à utiliser et permet d’accéder à des fonctionnalités très intéressantes.

Notre avis sur l’application Vbet est donc globalement positif. S’il est vrai que nous aurions aimé pouvoir parier sur le turf, la diversité de disciplines sportives proposées permet de compenser ce point noir.

Application Vbet - La FAQ

Comment télécharger l’application Vbet ?

Sur iOS, vous devez vous rendre sur l’App Store. Pour Android, vous pouvez passer par le Play Store. Il est également possible de télécharger app Vbet directement depuis le site web du bookmaker.

Vbet est-il fiable ?

Oui, Vbet est fiable. Le bookmaker possède l’agrément de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), il est donc légal en France. À noter également que le site utilise des dispositifs de cryptage SSL pour les transactions financières et les données des utilisateurs.

Est-il possible d’avoir des paris gratuits sur l’application Vbet ?

Que ce soit sur l’app Vbet ou le site web, le bookmaker propose régulièrement des promotions. Les récompenses de ces promotions prennent la forme de cashback ou encore de paris gratuits.

Est-il possible de faire des paris hippiques sur l’app Vbet ?

Non, actuellement le turf n’est pas disponible sur Vbet.