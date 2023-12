Présent depuis 2019 sur le marché tricolore, Vbet cherche à attirer de nombreux joueurs. Voici notre avis détaillé sur ce bookmaker.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Une offre de paris complète Un bonus de bienvenue commun Des promotions régulières Une appli mobile peu fluide

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Ce bookmaker est présent depuis 2019 sur le marché tricolore. Il a cependant encore du mal à se hisser au niveau des meilleurs sites de paris sportifs. En effet, le site a encore des progrès à faire d'après les utilisateurs. Ils sont plusieurs à avoir eu quelques problèmes au moment de la validation du compte joueur, avec des documents à renvoyer notamment.

Pour le reste, Vbet semble faire le job. Il faut cependant bien s'habituer à la charte graphique du site, qui peut en surprendre plus d'un au moment de se lancer dans cette aventure. Si c'est bien le cas, il n'y aura pas à s'inquiéter. Les clients auront ensuite toutes les cartes entre les mains pour tenter de remporter de nombreux paris sur le bookmaker.

Notre vis sur le bonus de bienvenue Vbet : 3/5

Premier critère à bien prendre en compte avant de s'inscrire sur un nouveau site de paris sportifs ! Le bonus de bienvenue est disponible pour tous les nouveaux clients d'un bookmaker. C'est une offre de départ, généralement alléchante, qui permet à de nouveaux joueurs de venir ouvrir un compte. Alors, quelle est l'offre disponible sur Vbet ? Les adeptes des paris sportifs ne risquent pas d'être surpris. C'est un bonus bienvenue assez similaire à ce que l'on peut voir sur de nombreux autres sites.

Seul le premier pari sera pris en compte avec cette offre de départ. Le bonus, disponible avec le code promo Vbet VBETGOAL n'entre alors en considération que lorsque ce pari est perdant. Dans le cas contraire, le nouveau client récupérera, dès le résultat connu, les gains potentiels du pari. Quand il est perdant, le bookmaker ne fait pas les choses à moitié. Il rembourse intégralement la mise perdue, dans la limite de 100€, en crédits de jeu non-retirables.

Pour ceux qui ne le savent pas, un crédit de jeu non-retirable équivaut à un freebet. Il sera obligatoire de le rejouer au moins une fois. Quand il est rejoué et gagnant, il n'y a que les gains nets qui sont crédités sur le solde de jeu. Il sera donc impératif de rejouer ces crédits de jeu non-retirables sur des cotes d'au moins 2, pour récupérer sa mise de départ.

Pour l'obtention du montant bonus, il s'effectue en deux temps. La première moitié est disponible sous 24h après le résultat du premier pari. Il faudra effectuer la vérification finale du compte pour récupérer la deuxième partie du bonus premier pari perdant ou du code promo Vbet. Notre avis Vbet bonus de bienvenue reste donc assez mitigé. Ce bonus pari perdant est à retrouver sur la majorité des bookmakers. Le fait qu'il soit remis en paris gratuits ne lui permet pas d'avoir une note plus élevée.

Avis sur l’offre de paris de Vbet : 4/5

Il y a un critère qui reste impératif à analyser au moment d'ouvrir un compte. L'offre proposée par un bookmaker. De nombreuses disciplines seront disponible. Comme un peu partout sur les sites de paris sportifs en France, on retrouve le football, le tennis, le basketball, mais aussi le rugby ou le hockey sur glace. Mais ce n'est pas tout ! Des sports un peu moins médiatisés sont présents, comme le baseball, le beach-volley, le football australien ou encore le snooker. Une chose est certaine, de nombreux événements sportifs seront disponibles aux paris tout au long de la journée.

Vbet paris sportifs risque donc de donner le tournis aux adeptes ! Il y a une autre donnée à prendre en compte pour l'offre paris sportifs. Pour chaque événement sportif, de nombreux paris sont disponibles. Par exemple, pour une rencontre de football, il sera envisageable de miser sur le 1N2, le vainqueur remboursé si nul, le score exact, le résultat à la mi-temps ou encore les buteurs. Pour avoir un ordre d'idée, il y a plus de 240 paris présents pour une rencontre de Ligue 1 et plus de 250 paris pour un match de Ligue des Champions.

Vbet régale aussi les amateurs de basketball, avec plus de 100 rencontres sur une affiche de NBA. Peu importe le sport vers lequel vous comptez vous diriger, les alternatives seront nombreuses. Un excellent moyen de profiter au mieux de cette offre paris sportifs. L'avis Vbet sur cet aspect ne pouvait donc qu'être très positif ! Il sera difficile de s'ennuyer après avoir rempli son formulaire d'inscription Vbet.

Avis sur l’application mobile : 3/5

Bien évidemment, il est impensable pour un bookmaker de ne pas proposer une application mobile ! Une application Vbet est bien proposée aux utilisateurs du site de paris sportifs, et même pour ceux qui ne sont pas inscrits. Elle est disponible au téléchargement sur l'Apple Store (appareil Apple) et sur le Google Play Store (appareil Android). En possédant une bonne connexion internet, Vbet mobile sera très vite disponible sur votre smartphone ou votre tablette.

C'est une appli mobile qui reste complète. Pour les utilisateurs, l'important reste de pouvoir réaliser toutes les tâches disponibles sur le site web. Et c'est le cas avec celle de Vbet ! La prise de paris, la gestion du compte ou des transactions seront très simples à réaliser. Cependant, l'appli mobile est loin d'être aussi fluide que celle de plusieurs de ses concurrents. C'est ce point qui ne nous permet pas de mettre une meilleure note.

Avis sur les cotes Vbet : 4/5

Les parieurs les plus aguerris sont toujours en quête des meilleures cotes. Celles-ci ne sont pas identiques sur les différents sites de paris sportifs. Sur le papier, les écarts semblent très faibles entre les opérateurs. Certains écarts peuvent cependant faire d'importantes différences sur le long terme. Alors, est-ce qu'il est judicieux de s'inscrire sur Vbet pour profiter de ses cotes ? Ce bookmaker propose des cotes particulièrement alléchantes.

Il n'est pas rare de retrouver les cotes les plus élevées, notamment en pré-match, sur ce site de paris sportifs ! C'est notamment le cas pour certaines rencontres de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. Parfois, c'est aussi le même constat pour les affiches de la NBA. Difficile donc de faire mieux pour notre Vbet avis !

Avis sur les promos : 4/5

En plus du bonus de bienvenue, d'autres promotions sont présentes sur Vbet. Une excellente nouvelle pour parier régulièrement le bookmaker. C'est le moyen idéal pour fidéliser ses clients. On retrouve des offres que l'on a l'habitude de voir un peu partout. Difficile de ne pas débuter avec le Cash Out. Cette promotion permet de sécuriser ses gains, en vendant son pari à n'importe quel moment, après sa validation. De plus, le site de paris sportif permet de profiter de cotes boostées. Elles peuvent être disponibles pour des paris simples, mais également combinés. De quoi donner le sourire à tout le monde !

Sans oublier l'offre parrainage qui permet de récupérer 20€, lorsque vous parrainez un ami. On a seulement évoqué les offres permanentes. D'autres promotions vont voir le jour en fonction de la période de l'année. C'est notamment le cas au mois de décembre 2023, avec un calendrier de l'avent qui fera le bonheur de tout le monde.

Notre avis sur les avantages et promos de Vbet est donc très positif !

Avis sur les moyens de dépôt et de retrait : 3/5

Pour faire partie des meilleurs sites paris sportifs, il est indispensable de proposer un maximum de moyens de dépôt. Il y en a suffisamment sur Vbet, pour pouvoir déposer de l'argent sans trop de difficultés. Voici toutes les solutions disponibles pour les dépôts :

Carte bancaire

PayPal

Neteller

Skrill

Paysafecard

Virement bancaire

Hipay

Pour les retraits, il n'y aura que le virement bancaire de disponible. Avant de retirer vos gains, il faut donc bien vérifier ses coordonnées bancaires.

Avis sur le service client : 4/5

Le service client Vbet est très complet. Il offre différentes possibilités pour joindre un conseiller. La solution privilégiée, le live chat, est disponible sur le bookmaker. Ce n'est cependant pas le seul moyen de régler un problème. Le client peut remplir un formulaire de contact depuis le site ou contacter un conseiller depuis son téléphone (+33755539461).

Par ailleurs, un mail pour l'envoi des documents est disponible : docs@vbet.fr. Sans oublier qu'un centre d'aide est mis en place, pour tenter de trouver la solution à son problème, sans passer par le service client. Notre avis sur le service client de Vbet est donc très positif.

FAQ – Avis Vbet

Est-ce qu'il est possible de se fixer des limites sur Vbet ?

L'autorité nationale des jeux (ANJ) fait très attention à la santé de ses joueurs. Au moment de s'inscrire sur un bookmaker, il sera donc impératif de mettre en place des limites. Il sera possible de les changer par la suite. En souhaitant les diminuer, il faudra cependant attendre 48h pour les voir être modifiées.

Peut-on s'inscrire sur plusieurs bookmakers ?

Déjà inscrit sur un autre bookmaker ? Il reste totalement autorisé d'ouvrir un compte sur Vbet. Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent profiter de tous les bonus de bienvenue.

Comment placer un pari sur Vbet ?

Le placement d'un pari sur Vbet est très simple. Il faudra d'abord choisir la discipline sportive, puis l'événement. Quand c'est le cas, toutes les sélections sont disponibles. Il suffit de cliquer sur celle de son choix pour que le pari soit disponible dans le panier. Il ne reste qu'à indiquer sa mise et à valider le pari.