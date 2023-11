Freebets VBet : obtenir et utiliser des paris gratuits

Le guide pour bénéficier des freebets VBet. Utilité, astuces, solde, tout ce qu’il faut savoir pour en profiter dès votre inscription

Qu’est-ce-qu’un freebet ?



Vbet permet de parier soit avec de l’argent réel, soit via des freebets. Ces freebets Vbet sont en fait des paris gratuits, mais qui permettent de remporter de l’argent réel. Cet opérateur de jeux en met régulièrement à disposition des joueurs, dans le cadre de promotions notamment et via les réseaux sociaux.

Avec les freebets Vbet, vous pourrez parier sur de nombreux événements sportifs. Les experts recommandent de parier sur de belles cotes quand vous utilisez les freebets Vbet. En effet, cela pourra vous permettre de récupérer ainsi des gains substantiels en argent réel. Et vous ne prendrez pas le risque de perdre votre crédit disponible sur votre compte Vbet.

C’est en effet une des subtilités des freebets Vbet. Les freebets ne peuvent être échangés directement contre de l’argent réel. En revanche, ils permettent de parier et si ces paris s’avèrent gagnants, vous pourrez retirer vos gains en argent réel.

Si vous êtes intéressés par les freebets Vbet, il existe différentes méthodes pour en récupérer.

Recevoir des freebets sur Vbet

La première méthode concerne tout le monde puisqu’elle est liée à l’inscription d’un nouveau joueur. En effet, dès que vous créez votre compte avec le code promo Vbet VBETGOAL et que vous créditez votre compte avec de l’argent, vous pourrez effectuer votre premier pari Vbet. Ce premier pari pourra s’effectuer en simple ou multiple, que ce soit pendant un match ou pré-match.

Si ce premier pari est perdant, vous pourrez récupérer votre mise (jusqu’à 100 euros) en freebets. Dans la pratique, si vous misez 100 euros et que vous perdez, Vbet vous créditera 50 euros en freebets sur votre compte immédiatement. Les 50 autres euros vous seront remis quand votre compte Vbet sera validé, après vérification de vos documents personnelles et des informations fournies.

Vous pouvez également opter pour le parrainage afin de récupérer des freebets. En effet, dès que vous parrainez un nouveau joueur et qu’il effectue son premier dépôt d’argent sur son compte Vbet (au moins 20 euros), vous récupérerez 10 euros en freebets.

Vbet est aussi très actif sur les réseaux sociaux. En suivant Vbet sur ces réseaux, vous pourrez participer à de nombreux jeux et concours, qui vous permettront de gagner des freebets. Ces jeux sont organisés chaque semaine mais aussi et surtout lors des grandes compétitions et grands matches.

Par ailleurs, Vbet organise également des promotions et opérations spéciales, notamment à l’occasion des matches de l’AS Monaco et de l’OGC Nice. Vous pourrez également gagner des freebets Vbet dans ce cadre.

Connaître son solde de freebets sur Vbet

Pour connaître votre solde de freebets sur Vbet, vous devrez tout simplement vous connecter à votre compte Vbet. Vous pourrez alors voir instantanément votre crédit, à la fois en argent réel et en freebets Vbet.

Comment utiliser les freebets ?

Vous pourrez utiliser les freebets Vbet sur tous les sports proposés par Vbet. Ainsi, vous pourrez parier avec vos freebets sur du football, du basketball, du tennis et de nombreux autres sports.

Pour cela, vous devrez simplement cocher la case “Freebet” au moment de votre mise et choisir le montant que vous voulez miser.

Il est important de noter que les freebets Vbet sont soumis à des conditions d’utilisation. Ils sont notamment l’objet d’une date de validité. Ainsi, quand cette date est dépassée, vous ne pourrez plus utiliser votre freebet Vbet. Il est donc primordial de se renseigner quand vous recevez vos freebets Vbet et de les utiliser dans le temps imparti.

FAQ - Freebets Vbet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Vbet ?

Vbet propose un vaste choix de sports et d’événements sur lesquels parier. L’offre est notamment importante en ce qui concerne le football, le tennis et le basketball. Mais vous pourrez aussi parier sur du rugby, de la boxe, de la Formule 1, du biathlon ou du handball. Ainsi vous aurez le choix chaque jour entre des centaines d’événements sportifs et des milliers de cotes à analyser. L’offre de paris sportifs sur Vbet est donc vraiment conséquente. Elle devrait contenter chaque type de parieur, que ce soit ceux qui préfèrent les sports traditionnels ou ceux qui aiment changer régulièrement de sport chaque jour.

Comment recevoir des freebets Vbet ?

Il existe de nombreuses manières pour recevoir des freebets Vbet et ainsi multiplier vos chances de parier et gagner. La plus simple est liée au bonus de bienvenue pour chaque nouvel inscrit. Si vous perdez votre premier pari Vbet, cet opérateur vous remboursera votre mise en freebets dans la limite de 100 euros.

Vous pouvez également participer aux nombreux jeux et concours mis en place par Vbet sur Twitter/X, Facebook ou Instagram. Pour cela, il vous suffira de vous abonner aux comptes, de répondre aux questions et surtout de rester à l’affût pour être sûr de ne rien louper.

Vous pouvez également choisir de parrainer de nombreux amis pour qu’ils créent la plateforme Vbet. Chaque personne qui s’inscrit en utilisant votre lien de parrainage vous rapportera 10 euros de freebets.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte Vbet ?

Vbet propose différentes méthodes pour déposer de l’argent. Vous pourrez utiliser une carte bancaire (Visa, Mastercard), un porte-monnaie électronique (Paypal) ou une carte prépayée (Paysafecard). Le dépôt minimum est de 5 euros sur Vbet.