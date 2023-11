Freebets ZEbet : comment gagner et utiliser des paris gratuits ?

Guide pour obtenir des freebets sur ZEbet et les utiliser pour placer des pronos sans risque.

Qu’est-ce-qu’un freebet ?

Comme de nombreux opérateurs de paris sportifs, ZEbet offre régulièrement des freebets. Ces freebets sont en fait des paris gratuits, utilisables sur zebet.fr ou l’application ZEbet. Ils vous permettent donc de parier sur n’importe quel sport ou événement sportif sans avoir recours à de l’argent réel.

Ces freebets sont donc particulièrement intéressants si vous voulez miser sur de grosses cotes et potentiellement récupérer des gains très importants. En effet, les gains liés à ces paris effectués via des freebets ZEbet vous permettent de gagner de l’argent réel.

ZEbet propose de nombreuses méthodes pour récupérer des freebets, comme nous allons les dévoiler ci-dessous.

Recevoir des freebets sur ZEbet

La première méthode est également la plus simple et elle concerne tout le monde. En effet, ZEbet propose un bonus de bienvenue à chaque nouvel inscrit. Ce bonus de bienvenue, à débloquer avec le code promo ZEbet ZBGOAL vous permet de doubler votre dépôt dans la limite de 100 euros.

Dans la pratique, après la création de votre compte ZEbet, si vous déposez 100 euros, ZEbet créditera votre compte avec 100 euros de freebets. Vous verrez 50 euros directement disponibles sur votre compte dès votre dépôt d’argent. Les 50 autres euros de freebets ZEbet vous seront crédités quand votre inscription sera validée, après la réception et la vérification de vos documents personnels. Ainsi, vous pourrez commencer à parier sur ZEbet avec un crédit de 200 euros.

Suivre ZEbet sur les différents réseaux sociaux peut également s’avérer intéressant. En effet, ZEbet propose souvent des jeux ou des concours dont les récompenses sont des freebets. Il vous suffit de suivre ZEbet, d’être à l’affût et de participer aux jeux pour avoir une chance de collectionner les freebets. ZEbet propose notamment de nombreux jeux à l’occasion des matches de Coupes d’Europe de football ou des matches internationaux.

Par ailleurs, ZEbet propose aussi des promotions et opérations spéciales tout au long de l’année. Celles-ci sont visibles en haut de l’écran d’accueil sur le site ZEbet. Généralement, ces promotions permettent aussi de récupérer des freebets.

Enfin, ZEbet permet de collectionner des ZEpoints à chaque fois que vous pariez. Le nombre de ZEpoints dépend notamment de la cote sur vos paris. Vous pourrez ensuite échanger ces ZEpoints contre des freebets ZEbet. Le ratio d’échange est de 2000 ZEpoints pour 10 euros de freebets.

Vous l’avez compris, il existe donc de nombreuses méthodes pour récupérer des freebets ZEbet et vous pouvez profiter de toutes en simultanées.

Connaître son solde de freebets sur ZEbet

Pour connaître votre solde de freebets sur ZEbet, vous devrez simplement vous rendre sur votre compte ZEbet. En haut à droite, vous pourrez apercevoir votre crédit, en argent réel et en freebets.

Comment utiliser les freebets ?

Pour utiliser les freebets sur ZEbet, c’est très simple. En effet, vous devez simplement choisir le ou les matches sur lesquels vous souhaitez parier puis cliquer sur les cotes. Lorsque le coupon de pari apparaîtra, vous devrez simplement cocher l’option “freebet” puis indiquer votre mise.

Un freebet ZEBet peut être utilisé en simple, combiné ou système, live ou pré-match.

Comme chez la plupart des opérateurs de paris sportifs, les freebets ont une durée de validité limitée chez ZEbet. Vous devez donc en prendre connaissance et utiliser les freebets ZEbet avant qu’ils deviennent invalides.

Pour rappel, les freebets ne peuvent être échangés directement contre de l’argent réel. Ils permettent cependant d’effectuer des paris et de gagner de l’argent réel en cas de pari réussi.

FAQ - Freebets ZEbet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur ZEbet ?

ZEbet est un nouvel opérateur de paris sportifs, qui s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux. Il permet de parier sur d’innombrables sports et événements sportifs. Vous retrouverez notamment les grands matches de football, de basketball ou tennis. Vous pourrez également parier sur des sports comme le biathlon, le cyclisme ou la boxe. Pour chaque événement, ZEbet propose une gamme de cotes très large, qui permettra de contenter tous les joueurs. Vous pourrez donc utiliser les freebets ZEbet sur vos sports favoris et les matches de vos équipes favorites.

Quelles sont les différentes méthodes pour récupérer des freebets ZEbet ?

ZEbet propose de nombreuses manières de collectionner des freebets. Vous pourrez tout d’abord récupérer des freebets dès votre inscription, via le bonus de bienvenue. Vous pourrez ainsi récupérer 100 euros de freebets si vous effectuez un premier dépôt de 100 euros sur votre compte ZEbet. La participation aux jeux et concours mis en place par ZEbet sur les réseaux sociaux pourra également vous permettre de gagner des freebets ZEbet.

Par ailleurs, ZEbet propose aussi des promotions et opérations spéciales. Enfin, effectuer des paris sur ZEbet permet de collectionner des ZEpoints. Plus vous jouerez, plus vous aurez de ZEpoints. Ces ZEpoints pourront être échangés contre des freebets ZEbet quand vous le souhaiterez.

Comment fonctionne le bonus de bienvenue ZEbet ?

Après votre inscription ZEbet, vous devrez choisir la somme que vous souhaitez déposer. ZEbet vous offrira 100% de cette somme en freebets dans la limite de 100 euros. Ainsi, si vous déposez 100 euros, vous recevrez 50 euros en freebets instantanément puis 50 euros quand vos documents personnels seront vérifiés.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte ZEbet ?

Au-delà des freebets ZEbet, déposer de l’argent sur votre compte ZEbet sera nécessaire pour effectuer des paris. Vous disposez de diverses méthodes pour vos dépôts d’argent. La méthode la plus simple est d’utiliser directement votre carte bancaire. Il est également possible d’effectuer un virement bancaire. Enfin, certains parieurs aiment utiliser un porte-monnaie électronique comme Paypal ou Skrill.