Tout ce qu'il faut savoir sur les freebets Unibet : les moyens d'en gagner et la façon d'en profiter

Qu’est-ce-qu’un freebet ?

Unibet vous propose de parier avec votre argent réel, que vous déposez sur votre compte, ou avec les freebets Unibet. Ces freebets sont en effet des paris gratuits, mis à disposition de manière régulière par Unibet.

Ces freebets Unibet ne sont pas convertibles directement en argent réel. Vous ne pouvez donc pas les encaisser lorsque vous en obtenez. En revanche, vous pouvez les utiliser pour parier sur tous les sports et compétitions sur le site d’Unibet ou l’application Unibet. Cet opérateur laisse en effet une totale liberté aux parieurs pour utiliser les freebets.

Si ces paris sont gagnants, vous pourrez alors retirer vos gains en argent réel. Les freebets Unibet ont donc l’avantage de vous permettre de prendre plus de risques, avec notamment des grosses cotes, car vous ne perdrez pas l’argent réel disponible sur votre compte Unibet.

Les experts conseillent ainsi de miser sur des cotes vraiment intéressantes avec les freebets Unibet, car le gain potentiel en vaut le coup.

Comment gagner des freebets sur Unibet

Unibet permet de récupérer des freebets grâce à divers stratagèmes.

Tout d’abord, le bonus de bienvenue est la formule la plus simple pour disposer de freebets Unibet. Pour cela, il vous suffit de créer votre compte avec le code promo Unibet UNIGOAL puis de le faire valider, après vérification de vos documents personnels. Cela vous permettra de récupérer 10 euros de freebets.

De plus, ce bonus est également lié à votre premier pari. Après avoir déposé de l’argent sur votre compte Unibet, vous pourrez vivre votre premier pari Unibet. S’il est perdant, Unibet vous remboursera votre mise (jusqu’à 100 euros) en freebets.

Connaître son solde de freebets sur Unibet

Pour connaître votre crédit en freebets, il vous suffit de vous connecter sur votre compte Unibet. En haut à droite, vous pourrez ainsi accéder aux données concernant votre compte. Vous pourrez notamment lire votre crédit Unibet en argent réel et votre solde de freebets Unibet.

Comment utiliser les freebets ?

Pour jouer vos freebets Unibet, tout se passe au moment de valider votre coupon de pari. En effet, vous devrez cocher la case “Jouer en freebet” puis décider de votre mise en freebets Unibet.

Les freebets Unibet sont intéressants car ils n’ont pas de date limite de validité. Ils ne périment donc jamais et vous pourrez les utiliser n’importe quand.

Par ailleurs, les freebets Unibet peuvent être joués sur n’importe quel sport ou événement sportif (hormis les courses hippiques). N’importe quel type de paris (simple, combiné ou système) est ouvert à l’utilisation des freebets. Enfin, il n’y a aucune condition concernant la mise ou les cotes pour utiliser les freebets Unibet.

Unibet propose également des missions et des jackpots intéressants. Les missions peuvent consister par exemple en un gain sur un pari pré-match et un pari en live sur une journée. Si vous réussissez cette mission, vous empocherez des freebets Unibet.

Les jackpots sont un peu différents. Par exemple, un jackpot football est ouvert à tous sur une grille jackpot football pour un week-end. Tous ceux qui ont une grille gagnante se partageront le jackpot (parfois jusqu’à 5000 euros en freebets Unibet).

Pour voir quels sont les missions et jackpots du moment, il suffit de cliquer sur l’onglet Promotions en haut de l’écran d’accueil.

Par ailleurs, Unibet propose également de nombreux jeux et concours sur les réseaux sociaux. Là encore, ils sont ouverts à tous et permettent de collectionner aisément des freebets.

Enfin, le parrainage est une dernière option pour récupérer des freebets Unibet. Si vous parrainez de nouveaux joueurs qui s’inscrivent sur Unibet, vous pourrez obtenir 10 euros de freebets à chaque nouveau parieur enregistré grâce à vous.

FAQ - Freebets Unibet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Unibet ?

Unibet est un opérateur de paris sportifs très connu. Il propose une offre de jeux très développée. En effet, Unibet permet de parier sur plus d’une dizaine de sports, à commencer par les plus populaires comme le football, le tennis ou le basketball. Pour ces sports, la gamme de matchs et de cotes est immense et elle permet aux vrais mordus de ces sports de trouver leur bonheur. Pour tous les autres, il est également possible de parier sur du hockey, du biathlon, de la boxe ou du MMA par exemple. Les freebets Unibet sont à disposition pour réaliser des paris sur tous ces sports sur la plateforme Unibet.

Quelles sont les différentes options pour récupérer des freebets Unibet ?

Il existe de nombreuses options pour collectionner les freebets Unibet. La première est liée au bonus de bienvenue. Unibet s’engage à rembourser la mise de votre premier pari en freebets (jusqu’à 100 euros) s’il est perdant.

Unibet met également en jeu de nombreux freebets via des concours organisés sur les réseaux sociaux. Ils sont ouverts à tous et permettent de gagner aisément des freebets Unibet.

Dans le cadre de vos paris Unibet, vous pouvez également participer à des missions ou des jackpots Unibet. Ceux-ci sont organisés très régulièrement par cet opérateur. Il suffit de rester à l’affût sur la page des Promotions d’Unibet.

Enfin, parrainer de nouveaux joueurs sur Unibet vous permettra aussi de recevoir plus de freebets Unibet.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier des 100 euros de freebets Unibet lors de mon premier pari ?

Tout d’abord, vous devrez créer votre compte Unibet avec le code promo UNIGOAL et déposer 100 euros sur votre compte. Ensuite, vous devrez réaliser votre premier pari avec une mise de 100 euros. Peu importe le sport, la cote ou le pari (simple, combiné, etc.) mais vous ne pourrez cependant avoir recours au cash out. Si ce premier pari de 100 euros est perdant, Unibet vous créditera instantanément de 100 euros de freebets sur votre compte Unibet.