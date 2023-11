Freebets NetBet : comment en profiter ?

Le guide pour profiter des freebets NetBet. Utilité, astuces, solde, tout ce qu’il faut savoir pour bénéficier des bonus sur le bookmaker

Qu’est-ce-qu’un freebet ?

Des freebets sont des paris gratuits offerts par NetBet dans le cadre d’offres promotionnelles. NetBet vous permet en effet de récupérer des freebets NetBet à diverses occasions. Cela peut concerner le bonus de bienvenue, des offres spécifiques liées à des matches ou des événements, des jeux sur les réseaux sociaux ou votre adhésion au club NetBet (qui est automatique).

Ces freebets ne peuvent être retirés en argent réel. Ils vous permettent cependant d’effectuer des paris réels, sur les compétitions sportives de votre choix. Si ces paris sont gagnants, ils feront bien entendu l’objet de gains en argent réel.

Il est donc très intéressant de tout faire pour récupérer des freebets NetBet afin de multiplier vos chances de gagner.

Recevoir des freebets sur NetBet

Il existe différentes manières de recevoir des freebets sur NetBet.



La première est liée au bonus de bienvenue. En effet, le bookmaker propose à chaque nouvel inscrit un bonus de bienvenue. Pour cela, vous devez créer votre compte en utilisant le code promo NetBet NBGOAL, le faire valider puis effectuer un premier dépôt.

Quand ces étapes sont passées, vous pourrez effectuer votre premier pari NetBet. Celui-ci pourra concerner n’importe quel sport ou événement sportif de votre choix. Ce bonus de bienvenue NetBet vous permettra de remporter jusqu’à 100 euros en freebets.

En effet, si votre premier pari de 50 euros est perdant, NetBet créditera votre compte avec 50 euros de freebets (25 euros dès le résultat et 25 quand votre compte sera validé).

Par ailleurs, vous pourrez également toucher 50 euros de freebets 30 jours après la validation de votre compte. Cette somme sera calculée sur la base de 10% de vos mises perdantes pendant cette période.

L’obtention de freebets Netbet ne s’effectue pas que dans le cadre de l’offre de bienvenue. En effet, NetBet met en place des promotions régulières et opérations spéciales, selon le calendrier, des événements sportifs ou des grands matchs. Vous pourrez vous tenir informé via le site Internet de Netbet et également les réseaux sociaux de NetBet. Restez à l’affût pour participer aux jeux proposés et récupérer des freebets NetBet.

Enfin, il existe une dernière option. En effet, jouer sur NetBet vous permet de collectionner des points et des pièces via le Club NetBet. Tout parieur sur NetBet fait automatiquement partie de ce club. Au fil de vos paris sportifs, vous récupérerez des points et des pièces, en fonction de vos mises et des cotes que vous jouez. Vous pourrez notamment échanger ces pièces contre des freebets NetBet et ainsi effectuer de nouveaux paris NetBet.

Connaître son solde de freebets sur NetBet

Vous l’avez compris, vous pouvez bénéficier de freebets NetBet dans de nombreux cas. Pour connaître votre solde de freebets NetBet, rien de plus simple.

Il vous suffit de vous connecter sur votre compte Netbet puis de cliquer sur l’onglet “Mes Freebets”. Vous pourrez alors consulter votre solde de freebets Netbet et également les conditions d’utilisation pour chacun.

Comment utiliser les freebets ?

Pour utiliser vos freebets NetBet lors de vos paris, vous devrez cocher la case “Freebets” dans la coupon de pari qui apparaîtra sur la droite de votre écran. Vous pourrez aussi choisir la mise liée à ce freebet.

Les freebets NetBet répondent à des conditions assez strictes. NetBet peut ainsi fixer des conditions pour l’utilisation des freebets. Ces conditions peuvent concerner la cote minimale du pari, le sport ou la compétition pour lesquels le freebet peut être utilisé.

Un freebet NetBet peut être utilisé en simple, combiné ou système, live ou pré-match.

Enfin, il faut savoir que chaque freebet a une date d’expiration. Il est donc important de faire attention à cette donnée et de l’utiliser dans les délais impartis. Sinon, votre freebet NetBet deviendra expiré et vous ne pourrez jamais l’utiliser.

Par ailleurs, si vous clôturez votre compte, vous perdrez tous vos freebets.

FAQ - Freebets NetBet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Netbet ?

Netbet propose une vaste offre de sports pour parier. Vous retrouverez les sports “majeurs”, comme le football, le basketball ou le tennis. Mais Netbet ne s’arrête pas là et propose également de parier sur le ski, le biathlon, le volley-ball ou le golf. Pour tous ces sports, de nombreux matches et compétitions sont couverts. Et à chaque fois, vous retrouverez de nombreuses cotes pour chaque événement. Vous pourrez également utiliser vos freebets NetBet pour la plupart de ces sports et événements sportifs.

Quelles sont les différentes options pour récupérer des freebets NetBet ?

Vous disposez de nombreuses options pour récupérer des freebets NetBet. La plus simple est liée à votre inscription sur la plateforme NetBet. En effet, le bonus de bienvenue pourra vous permettre de récupérer jusqu’à 100 euros de freebets. 50 euros sont notamment liés à votre premier pari, s’il est perdant. Par ailleurs, vous pouvez également récupérer des freebets NetBet en participant à des jeux ou des opérations spéciales. Celles-ci sont notamment disponibles sur les réseaux sociaux de NetBet. Enfin, plus vous jouerez, plus vous récupérez de points et pièces via le Club NetBet. Vous pourrez ensuite les échanger contre des freebets NetBet pour effectuer de nouveaux paris.

Y a-t-il des conditions pour utiliser les freebets NetBet ?

Oui, les freebets NetBet sont généralement liés à des conditions d’utilisation. Dans la pratique, cela peut concerner la cote minimum sur laquelle vous pouvez utiliser votre freebet. Le freebet NetBet peut également être lié à un sport ou une compétition sportive en particulier. Enfin, il est important de savoir que les freebets NetBet ont généralement une date d’expiration. Il est donc primordial de les utiliser avant cette date.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte Netbet ?

Netbet propose de nombreuses méthodes pour déposer de l’argent sur votre compte. Le virement bancaire est une option. Vous pourrez également utiliser votre carte bancaire. Il est également possible d’avoir recours à un porte-monnaie électronique comme Paypal.