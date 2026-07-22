Avis Unibet : notre test complet du bookmaker

Avis Unibet : notre évaluation du bookmaker

Tenté par une inscription sur Unibet ? Découvrez nos notes sur l'offre et les fonctionnalités du site de paris sportifs.

Critère Notre note 🎁Bonus de bienvenue 4,5/5 📱Application mobile 3,5/5 💻Ergonomie du site 3,5/5 ✔️Cotes proposées 4,5/5 ⚽Offre de paris 5/5 💸Promotions régulières 4,5/5 🏇Offre turf 4/5 ♠️Offre poker 4/5 💳Moyens de paiement 4,5/5 📞Service client 4/5

Unibet : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

Unibet propose une offre de paris sportifs très étendue, couvrant un large choix de disciplines : football, tennis, rugby, basketball, cyclisme, boxe, golf, etc. Les grands événements comme la Ligue 1, la Ligue des Champions, Roland-Garros ou les Jeux Olympiques sont également présents et bien représentés.

Les types de paris proposés sur la plateforme sont variés :

Paris simples

Paris combinés

Paris systèmes

Pari en pré-match ou en direct

Unibet propose également son propre service de streaming en direct, Unibet TV, ainsi que des fonctionnalités connues mais qui restent toujours utiles comme le Cash Out, MyBet, ou l’annulation de pari, offrant plus de flexibilité aux parieurs.

Bonus de bienvenue

L’offre de bienvenue d’Unibet est l’une des plus complètes en France :

Jusqu’à 110€ remboursés sur le premier pari perdant

10€ offerts sans dépôt à la validation du compte (pièce d’identité + justificatif de domicile)

Ce bonus est cumulable avec les offres de turf et de poker, ce qui le rend très compétitif.

Utilisez le code promo Unibet GOAL110 pour activer ce bonus de bienvenue.

Promo régulières

Unibet se distingue aussi grâce à ses diverses promotions fréquentes :

Freebets offerts lors de challenges ou événements spéciaux

offerts lors de challenges ou événements spéciaux Bonus de parrainage : 10€ pour vous et 10€ pour votre filleul

: 10€ pour vous et 10€ pour votre filleul Cotes boostées sur de nombreux matchs

sur de nombreux matchs Bonus Multimax : jusqu’à 50 % de gains en plus sur les combinés

: jusqu’à 50 % de gains en plus sur les combinés Fonction MyBet : créez vos combinés sur une seule rencontre

: créez vos combinés sur une seule rencontre Cash Out et annulation de pari : jusqu’à 5 annulations par jour

Ces promotions visent à fidéliser les joueurs et dynamiser l'expérience utilisateur.

Cotes

Les cotes Unibet sont globalement compétitives, souvent alignées sur la moyenne du marché français.

Le bookmaker se démarque toutefois grâce à ses nombreuses super cotes boostées, notamment lors des grands événements sportifs comme les soirs de combats UFC.

Paris en direct & streaming

Le direct est un des points forts d’Unibet :

Large sélection de matchs en live

Streaming via Unibet TV pour suivre les rencontres en temps réel

Cash out disponible sur de nombreux événements

Interface de paris live intuitive et réactive

Le tout contribue à une expérience immersive, idéale pour tous les parieurs.

Application mobile

L’application Unibet est disponible sur Android et iOS. Elle permet de :

Parier en direct

Accéder aux promotions

Suivre les matchs en streaming

Cependant, certains utilisateurs signalent des bugs et une ergonomie perfectible.

⭐Note moyenne utilisateurs :

App Store : 4,7/5

Google Play : 4,4/5

Service client

Unibet dispose d’un service client réactif, accessible via :

Live chat (8h à minuit, 7j/7)

Assistance téléphonique au +33975188321 (10h à 19h)

Centre d’aide en ligne complet

Notre expérience du service client Unibet montre que l’assistance est efficace, même si quelques améliorations pourraient encore être apportées à la réactivité.

Dépôts & retraits

Les transactions chez Unibet sont simples et gratuites. Le dépôt minimum est de 10€, via :

Cartes bancaires (Visa, Mastercard, CB)

Apple Pay, Skrill, Paypal, Paysafecard

Virement bancaire instantané

Les retraits se font via virement ou Skrill, après vérification du compte. Aucun frais n’est prélevé sur les dépôts ou retraits — un vrai point fort.

Avis Unibet : qu’en pensent les utilisateurs ?

Note Trustpilot 4,1/5 ⭐ Note App Store 4,6/5 ⭐ Note Play Store 4,4/5 ⭐

*Notes relevées en juillet 2026

Unibet fait partie des bookmakers préférés des Français. Les avis laissés par les joueurs sont globalement très positifs. Sur l'AppStore, la moyenne est de 4,7/5, contre 4,4/5 sur Google play. Certains clients regrettent toutefois des bugs, comme en témoignent ces avis Unibet publiés par les joueurs :

Twopack27 : “Meilleur site de paris sportifs. Excellent site, excellente application. Large choix disponible autant en sport qu’en paris. Virement rapide également. Si je devais mettre un bémol ce serait sur l’ergonomie de l’application, je trouve l’interface un peu petite aux niveaux des écritures ce qui parfois peut être embêtant quand on cherche quelque chose en particulier mais c’est bien la seule chose que je pourrais noter de négatif à présent….”

Greniermateo : “Un site battant toute concurrence. Du fait de mon expérience sur différentes plateformes de paris sportif je peux vous garantir que Unibet est de loin la plus facile d’utilisation. Loin devant ses concurrents elle propose de nombreuses offres pendant la coupe du monde, pouvant vous faire gagner de l’argent au quotidien…”

Prescillia George : “Bonne application mais trop de beug si cela perdure je partirai ailleurs !”

Points forts & points faibles du bookmaker

✔️ Points forts ❌Points faibles Offre complète : un seul compte pour parier sur le sport, le turf et jouer au poker Bugs fréquents signalés sur l’application mobile Bonus de bienvenue généreux et cumulables (sport, turf et poker) Ergonomie de l’application à améliorer (polices trop petites selon certains avis) Streaming en direct (Unibet TV) pour suivre les matchs en live Temps de traitement parfois long en période d’affluence Variété des types de paris : simples, combinés, systèmes, live, MyBet Aucun frais sur les dépôts et retraits Promotions régulières : freebets, cotes boostées, bonus Multimax, parrainage Application mobile complète (iOS & Android) + site mobile optimisé Fiabilité et licence ANJ, avec un engagement en faveur du jeu responsable Service client accessible et réactif Offre turf et poker solide, avec bonus et tournois garantis

Résumé de notre avis sur Unibet

En bref, ce que nous pensons du bookmaker et de son offre

Avis Unibet - La FAQ

Le bonus de bienvenue Unibet est-il vraiment sans dépôt ?

Oui, en partie. Unibet propose un bonus de bienvenue composé de deux parties :

Un remboursement jusqu’à 110€ sur votre premier pari s’il est perdant (bonus avec dépôt)

Un bonus de 10€ sans dépôt, offert après la validation de votre compte avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile

Ce dernier est un freebet directement crédité sur votre compte.

Puis-je utiliser mon compte Unibet pour parier sur le sport, le turf et jouer au poker ?

Oui, un seul compte Unibet suffit pour accéder à l’ensemble des offres : paris sportifs, courses hippiques et poker en ligne. Cela vous permet aussi de cumuler les différents bonus de bienvenue, ce qui est assez rare chez les bookmakers concurrents.

Combien de temps faut-il pour retirer mes gains sur Unibet ?

Les délais varient selon le moyen de retrait :

Skrill : sous 24h en général

Virement bancaire : entre 2 et 5 jours ouvrés

Pour effectuer un retrait, votre compte doit d’abord être vérifié (envoi de justificatifs). Une fois validé, aucun frais n’est appliqué sur vos retraits.

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