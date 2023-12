Avis Unibet : notre test complet du bookmaker

En France, Unibet est l’un des bookmakers les plus réputés offrant paris sportifs, turf et poker. Dans cet avis Unibet, nous évaluons son offre.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Un compte pour parier sport, turf et jouer au poker Bugs signalés sur l'appli mobile Bonus de bienvenue cumulables Ergonomie perfectible Aucun frais sur les dépôts et retraits

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Unibet est un bookmaker apprécié, car ses services sont performants et répondent largement aux attentes. Nous avons parcouru les avis Unibet laissés par les clients du bookmaker. Sur AppStore, la moyenne est de 4,7/5 tandis que sur Google play, la moyenne est de 4,5/5. Même si la plupart des avis sont positifs, certains dénoncent tout de même les bugs. Mais dans l'ensemble, les avis sont positifs. Voici un échantillon des avis Unibet.

Twopack27 : “Meilleur site de paris sportifs. Excellent site, excellente application. Large choix disponible autant en sport qu’en paris. Virement rapide également. Si je devais mettre un bémol ce serait sur l’ergonomie de l’application, je trouve l’interface un peu petite aux niveaux des écritures ce qui parfois peut être embêtant quand on cherche quelque chose en particulier mais c’est bien la seule chose que je pourrais noter de négatif à présent….”

Greniermateo : “Un site battant toute concurrence. Du fait de mon expérience sur différentes plateformes de paris sportif je peux vous garantir que Unibet est de loin la plus facile d’utilisation. Loin devant ses concurrents elle propose de nombreuses offres pendant la coupe du monde, pouvant vous faire gagner de l’argent au quotidien…”

Prescillia George : “Bonne application mais trop de beug si cela perdure je partirai ailleurs !”

Notre avis sur le bonus de bienvenue Unibet

Le bookmaker propose un bonus de bienvenue Sport allant jusqu'à 100€, à réclamer avec le code promo Unibet UNIGOAL. Cette offre paris sportifs vise à rembourser votre premier pari perdant. Le remboursement se fait en paris gratuits à hauteur de 100% du montant du premier pari.

Notre avis Unibet est que c’est une offre correcte sur le marché français. Cette offre est d’autant plus intéressante qu’elle est cumulable avec les bonus Unibet dédiés au turf et au poker. C’est un avantage important qu’il convient de souligner.

Focus sur l’offre de paris Unibet

Le bookmaker donne la possibilité aux passionnés français de sport de parier sur de nombreux événements se déroulant aux quatre coins du globe. Notre avis Unibet sport est que l’offre de paris est gigantesque, couvrant de nombreuses disciplines telles que:

Le football

Le tennis

Le rugby

Le basketball

Le cyclisme

La boxe

Le golf,

etc.

Plusieurs événements majeurs sont répertoriés tels que la Ligue 1 et les principaux championnats de football européens, la Ligue des Champions, l’Euro, les Jeux Olympiques, le Top 14, Roland-Garros, les autres tournois du Grand Chelem, etc.

Les différents types de paris disponibles incluent les paris simples, les paris combinés ainsi que les paris systèmes. Vous pouvez parier en pré-match ou en live, avec la possibilité de suivre des rencontres en streaming via Unibet TV. Pour parier dans de meilleures conditions, n’hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de Cash out ou d’annulation de paris, dans les conditions énumérées sur le site.

Test de l’application mobile Unibet

Notre avis Unibet s’est aussi intéressé à l’application mobile de l’opérateur. Ici également, l’offre est remarquable avec une application fluide et conçue pour être fidèle au site web tout en rapprochant le parieur de ses paris sportifs. L’application est disponible sur Android et iOS tout en étant téléchargeable dans les stores respectifs. Cependant, les utilisateurs lui reprochent des bugs que l’opérateur s’efforce tout de même de corriger.

Si vous ne souhaitez pas vous encombrer d'une application à télécharger, le bookmaker a optimisé son site sur mobile, accessible via votre navigateur mobile. Ici aussi, l’offre est fidèle à la version web.

Les cotes Unibet sont-elles attractives ?

Unibet France ne lésine pas sur les cotes. En général, celles-ci sont correctes et s’alignent sur la moyenne des bookmakers français.



L’opérateur se démarque aussi par les cotes boostées qu’il offre sur les grands événements.

Avis sur les promos proposées par Unibet

Penchons nous à présent sur les promotions offertes par le bookmaker dans cet avis Unibet. Comme nous l’avons déjà évoqué, l’opérateur offre un bonus de bienvenue cumulable, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné. Mais ce n’est pas tout. Il propose aussi des promotions régulières telles que :

Les Freebets : ces paris gratuits peuvent être offerts à plusieurs occasions, durant des offres spéciales ou à travers des challenges organisés par le bookmaker

: ces paris gratuits peuvent être offerts à plusieurs occasions, durant des offres spéciales ou à travers des challenges organisés par le bookmaker Le bonus de parrainage , qui consiste à faire gagner 10€ à votre ami et 10€ pour vous-même

, qui consiste à faire gagner 10€ à votre ami et 10€ pour vous-même Les super cotes boostées sur plusieurs grands événements

sur plusieurs grands événements Le bonus Multimax qui vous permet d’obtenir jusqu’à 50% de gains cash supplémentaires sur vos paris combinés.

qui vous permet d’obtenir jusqu’à 50% de gains cash supplémentaires sur vos paris combinés. La fonctionnalité Mybet , qui vous permet de faire des paris combinés ayant jusqu’à 10 sélections sur une seule rencontre.

, qui vous permet de faire des paris combinés ayant jusqu’à 10 sélections sur une seule rencontre. Le Cash out , qui vous permet de réclamer le paiement anticipé d’une partie de vos gains potentiels ou de votre mise, selon la physionomie du match.

, qui vous permet de réclamer le paiement anticipé d’une partie de vos gains potentiels ou de votre mise, selon la physionomie du match. L’option Annulation de pari qui vous permet de changer d’avis en deux minutes sur un pari effectué en pré-match. Jusqu’à 5 annulations de pari sont autorisés par jour.

D’autres promotions sont également disponibles dans les sections Turf et poker de l’opérateur. En général, nous pensons que les promotions de Unibet sont compétitives et intéressantes aussi bien pour les parieurs débutants que pour les aguerris.

Notre avis sur l’offre Unibet Turf

En France, le turf, encore appelé pari hippique, est autorisé. Unibet propose donc ce type de pari avec une offre de bienvenue de 20€ cash qui vient rembourser votre premier pari perdant s’il est effectué en pari unitaire.

Le bookmaker offre une belle sélection de paris hippiques qui tient compte de toutes les courses majeures en France. Vous pouvez parier sur:

Le simple gagnant ou le simple placé

Le jumelé: les deux premiers dans l’ordre ou le désordre

Le trio: les trois premiers dans l’ordre ou le désordre

Le quadri : les quatre premiers dans l’ordre ou le désordre

Le 5/5: les cinq premiers dans l’ordre ou le désordre

etc.

Chaque type de pari est associé à une mise minimale ainsi qu’une cote attractive. Vous trouverez tous les détails sur le site officiel du bookmaker. Notre avis Unibet Turf est que les passionnés de courses de chevaux trouveront de quoi meubler leur passion sans fausse note.

Notre avis sur l’offre Unibet poker

Unibet propose des tournois de poker conformément à la réglementation française. Vous pouvez vous asseoir à des tables de Cash Games, participer à des tournois et relever des défis. La particularité de Unibet réside dans ses tournois à dotations garanties. Quel que soit votre niveau, vous trouverez certainement un tournoi doté d’un prize pool. De plus, chaque mois, l’opérateur propose un tournoi live doté d’une cagnotte.

En termes de bonus, les promotions foisonnent dans la section poker. À l'inscription, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu’à 250€ plus 2 tickets de tournois à dotation garantie. L’opérateur propose un logiciel de poker à télécharger sur Windows ainsi qu’une application mobile dédiée au poker sous Android et iOS. Vous pouvez aussi jouer directement depuis votre navigateur. Notre avis Unibet poker est que l’offre est assez satisfaisante pour les fans français de poker.

Zoom sur les moyens de dépôt et de retrait

Unibet propose diverses méthodes de paiement, tant pour les dépôts que pour les retraits. Il faut un minimum de 10€ pour créditer votre compte de jeu; vous pouvez le faire via :

Les cartes bancaires Visa, Mastercard et Carte Bleue

Apple Pay

Skrill

Paypal

Paysafecard

Le virement bancaire instantané.

Les retraits se font via Skrill et virement bancaire, après que votre compte ait été vérifié. Vous devez avoir au moins 10€ sur votre compte pour demander un retrait. Soulignons que le bookmaker ne prélève aucun frais pour les dépôts et les retraits, ce qui est généreux de sa part. Notre avis Unibet sur ce volet est donc positif.

Notre avis sur le service client Unibet

Un bookmaker fiable est un opérateur qui propose un service client efficace et aimable. Nous pensons que Unibet s’en sort bien avec un centre d’aide exhaustif qui présente les questions les plus fréquentes des utilisateurs. Allez sur cette page; il y a de fortes chances que vous trouviez réponse à votre question.

Si après cela vous ressentez encore le besoin de joindre le support, vous pouvez contacter l’équipe via le live chat tous les jours de 08H à minuit. Le bookmaker propose aussi une assistance téléphonique au +33975188321 de 10h à 19h tous les jours. Notre avis Unibet après avoir essayé l’assistance clientèle est que tout est en place pour aider les joueurs au mieux.

Avis Unibet - La FAQ

Quel est le dépôt minimum sur Unibet France ?

Le dépôt minimum sur Unibet France est de 10€.

Dois-je payer des frais sur mes retraits ?

Non, le bookmaker ne facture aucun frais sur les retraits.

Peut-on parier au sport et jouer au poker sur Unibet?

Oui, avec votre compte Unibet, vous pouvez faire des paris sportifs et jouer au poker. Vous avez aussi la possibilité de parier sur les courses de chevaux.

Quelles sont les meilleures fonctionnalités de Unibet?

Les meilleures fonctionnalités de Unibet incluent le Cash Out, la Unibet TV, MyBet et les super cotes boostées. Il existe d’autres fonctionnalités sur l’application mobile.

Unibet opère-t-il sous licence en France?

Oui, le bookmaker est agréé par l’Autorité Nationale des Jeux et possède plusieurs certifications qui attestent de son équité. Il milite aussi en faveur du Jeu Responsable.