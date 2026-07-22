Avis Unibet : notre test complet du bookmaker

Avis Unibet : notre évaluation du bookmaker
Tenté par une inscription sur Unibet ? Découvrez nos notes sur l'offre et les fonctionnalités du site de paris sportifs.
|Critère
|Notre note
|🎁Bonus de bienvenue
|4,5/5
|📱Application mobile
|3,5/5
|💻Ergonomie du site
|3,5/5
|✔️Cotes proposées
|4,5/5
|⚽Offre de paris
|5/5
|💸Promotions régulières
|4,5/5
|🏇Offre turf
|4/5
|♠️Offre poker
|4/5
|💳Moyens de paiement
|4,5/5
|📞Service client
|4/5
Unibet : test détaillé du bookmaker
Offre de paris
Unibet propose une offre de paris sportifs très étendue, couvrant un large choix de disciplines : football, tennis, rugby, basketball, cyclisme, boxe, golf, etc. Les grands événements comme la Ligue 1, la Ligue des Champions, Roland-Garros ou les Jeux Olympiques sont également présents et bien représentés.
Les types de paris proposés sur la plateforme sont variés :
- Paris simples
- Paris combinés
- Paris systèmes
- Pari en pré-match ou en direct
Unibet propose également son propre service de streaming en direct, Unibet TV, ainsi que des fonctionnalités connues mais qui restent toujours utiles comme le Cash Out, MyBet, ou l’annulation de pari, offrant plus de flexibilité aux parieurs.
Bonus de bienvenue
L’offre de bienvenue d’Unibet est l’une des plus complètes en France :
- Jusqu’à 110€ remboursés sur le premier pari perdant
- 10€ offerts sans dépôt à la validation du compte (pièce d’identité + justificatif de domicile)
Ce bonus est cumulable avec les offres de turf et de poker, ce qui le rend très compétitif.
Utilisez le code promo Unibet GOAL110 pour activer ce bonus de bienvenue.
Promo régulières
Unibet se distingue aussi grâce à ses diverses promotions fréquentes :
- Freebets offerts lors de challenges ou événements spéciaux
- Bonus de parrainage : 10€ pour vous et 10€ pour votre filleul
- Cotes boostées sur de nombreux matchs
- Bonus Multimax : jusqu’à 50 % de gains en plus sur les combinés
- Fonction MyBet : créez vos combinés sur une seule rencontre
- Cash Out et annulation de pari : jusqu’à 5 annulations par jour
Ces promotions visent à fidéliser les joueurs et dynamiser l'expérience utilisateur.
Cotes
Les cotes Unibet sont globalement compétitives, souvent alignées sur la moyenne du marché français.
Le bookmaker se démarque toutefois grâce à ses nombreuses super cotes boostées, notamment lors des grands événements sportifs comme les soirs de combats UFC.
Paris en direct & streaming
Le direct est un des points forts d’Unibet :
- Large sélection de matchs en live
- Streaming via Unibet TV pour suivre les rencontres en temps réel
- Cash out disponible sur de nombreux événements
- Interface de paris live intuitive et réactive
Le tout contribue à une expérience immersive, idéale pour tous les parieurs.
Application mobile
L’application Unibet est disponible sur Android et iOS. Elle permet de :
- Parier en direct
- Accéder aux promotions
- Suivre les matchs en streaming
Cependant, certains utilisateurs signalent des bugs et une ergonomie perfectible.
⭐Note moyenne utilisateurs :
- App Store : 4,7/5
- Google Play : 4,4/5
Service client
Unibet dispose d’un service client réactif, accessible via :
- Live chat (8h à minuit, 7j/7)
- Assistance téléphonique au +33975188321 (10h à 19h)
- Centre d’aide en ligne complet
Notre expérience du service client Unibet montre que l’assistance est efficace, même si quelques améliorations pourraient encore être apportées à la réactivité.
Dépôts & retraits
Les transactions chez Unibet sont simples et gratuites. Le dépôt minimum est de 10€, via :
- Cartes bancaires (Visa, Mastercard, CB)
- Apple Pay, Skrill, Paypal, Paysafecard
- Virement bancaire instantané
Les retraits se font via virement ou Skrill, après vérification du compte. Aucun frais n’est prélevé sur les dépôts ou retraits — un vrai point fort.
Avis Unibet : qu’en pensent les utilisateurs ?
|Note Trustpilot
|4,1/5 ⭐
|Note App Store
|4,6/5 ⭐
|Note Play Store
|4,4/5 ⭐
*Notes relevées en juillet 2026
Unibet fait partie des bookmakers préférés des Français. Les avis laissés par les joueurs sont globalement très positifs. Sur l'AppStore, la moyenne est de 4,7/5, contre 4,4/5 sur Google play. Certains clients regrettent toutefois des bugs, comme en témoignent ces avis Unibet publiés par les joueurs :
Twopack27 : “Meilleur site de paris sportifs. Excellent site, excellente application. Large choix disponible autant en sport qu’en paris. Virement rapide également. Si je devais mettre un bémol ce serait sur l’ergonomie de l’application, je trouve l’interface un peu petite aux niveaux des écritures ce qui parfois peut être embêtant quand on cherche quelque chose en particulier mais c’est bien la seule chose que je pourrais noter de négatif à présent….”
Greniermateo : “Un site battant toute concurrence. Du fait de mon expérience sur différentes plateformes de paris sportif je peux vous garantir que Unibet est de loin la plus facile d’utilisation. Loin devant ses concurrents elle propose de nombreuses offres pendant la coupe du monde, pouvant vous faire gagner de l’argent au quotidien…”
Prescillia George : “Bonne application mais trop de beug si cela perdure je partirai ailleurs !”
Points forts & points faibles du bookmaker
|✔️ Points forts
|❌Points faibles
Résumé de notre avis sur Unibet
En bref, ce que nous pensons du bookmaker et de son offre
Avis Unibet - La FAQ
Le bonus de bienvenue Unibet est-il vraiment sans dépôt ?
Oui, en partie. Unibet propose un bonus de bienvenue composé de deux parties :
- Un remboursement jusqu’à 110€ sur votre premier pari s’il est perdant (bonus avec dépôt)
- Un bonus de 10€ sans dépôt, offert après la validation de votre compte avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
Ce dernier est un freebet directement crédité sur votre compte.
Puis-je utiliser mon compte Unibet pour parier sur le sport, le turf et jouer au poker ?
Oui, un seul compte Unibet suffit pour accéder à l’ensemble des offres : paris sportifs, courses hippiques et poker en ligne. Cela vous permet aussi de cumuler les différents bonus de bienvenue, ce qui est assez rare chez les bookmakers concurrents.
Combien de temps faut-il pour retirer mes gains sur Unibet ?
Les délais varient selon le moyen de retrait :
- Skrill : sous 24h en général
- Virement bancaire : entre 2 et 5 jours ouvrés
Pour effectuer un retrait, votre compte doit d’abord être vérifié (envoi de justificatifs). Une fois validé, aucun frais n’est appliqué sur vos retraits.