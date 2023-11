Freebets Bwin : le guide pour en profiter

Tout ce que vous devez savoir sur les freebets Bwin, les moyens d'en obtenir et de les utiliser.

Qu’est-ce-qu’un freebet ?

Les freebets sont très appréciés des parieurs sportifs et Bwin n’est pas avare quand il s’agit de les distribuer. En effet, Bwin organise de nombreuses promotions et jeux qui permettent de disposer de ces freebets. Les freebets Bwin permettent ensuite aux parieurs de réaliser des paris gratuits sur cette plateforme de paris sportifs.

Il faut cependant noter que les freebets Bwin ne peuvent être utilisés que dans le cadre des paris sportifs. Il est en effet impossible de les échanger directement contre de l’argent réel, que vous voudriez encaisser via votre compte Bwin. En revanche, ces freebets Bwin permettent de parier sur de nombreux sports et compétitions sportives. Il peut d’ailleurs être intéressant de miser sur de grosses cotes avec les freebets Bwin afin de maximiser leur utilisation.

Contrairement à d’autres opérateurs, Bwin fixe des conditions très strictes concernant l’utilisation des freebets Bwin. Que ce soit sur le sport concerné, la date de validité, la nécessité de les utiliser sur un seul pari, des conditions sont toujours liées aux freebets Bwin. Il est donc important que vous en preniez connaissance quand vous récupérez des freebets Bwin.

Gagner des freebets sur Bwin

Bwin offre diverses options pour remporter des freebets Bwin.

La première est liée au bonus d’inscription Bwin. Pour cela, vous devrez simplement créer votre compte Bwin et déposer 120 euros sur votre compte. A l’occasion de votre premier pari Bwin, utilisez le jeton “Pari sans Pression” et misez vos 120 euros.

Si vous perdez ce pari, Bwin vous remettra des Freebets à hauteur du montant du pari perdu (120 euros maximum). Il est cependant primordial d’utiliser le jeton “Pari sans pression” pour bénéficier de cette promotion.

Par ailleurs, Bwin propose des promotions très régulières, qui vous permettent de récupérer des freebets. Vous pouvez suivre ces promotions en cliquant sur “Promotions” en haut de l’écran d’accueil du site de Bwin.

Parmi ces promotions, on retrouvera notamment celle nommée “L’Expert”. Bwin vous propose alors de défier un Expert Bwin. Le principe est assez simple, vous devrez remplir une grille de paris et vous comparer à l’expert. Si vous êtes meilleur que l’expert sur cette grille, vous pourrez alors remporter des freebets Bwin.

Enfin, Bwin est également un acteur des paris sportifs très actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi suivre Bwin sur tous les réseaux et participer à leurs nombreux jeux et concours. Ceux-ci vous permettront de récupérer d’autres freebets Bwin.

Connaître son solde de freebets sur Bwin

Pour connaître votre solde de freebets Bwin, vous devrez vous connecter à votre compte Bwin. Au moment de l’affichage d’un nouveau coupon de pari, tous vos freebets disponibles s’afficheront au-dessus de ce coupon. En cliquant sur cette section Paris Gratuits, vous verrez une liste de tous vos freebets disponibles sur Bwin.

Comment utiliser les freebets ?

Quand vous créerez un nouveau coupon de pari sur Parions Sport, l’opérateur de paris vous donnera la possibilité d’utiliser les freebets Parions Sport dont vous disposez. Vous devrez alors choisir de les utiliser ou non, et pour quelle mise.

Il faut savoir que les freebets Bwin sont soumis à des conditions strictes. Ils sont parfois utilisables seulement sur certains sports ou certaines compétitons. Ces restrictions sont stipulées dans l’aperçu du pari gratuit.

Un freebet Bwin ne peut être placé que sur un pari. Il n’est pas possible de diviser la valeur du freebet sur différents paris. Par ailleurs, les freebets Bwin ne peuvent être utilisés que sur des paris simples ou combinés.

Les freebets Bwin ont également une période de validité. Il est donc important de les utiliser avant leur expiration.

FAQ - Freebets Bwin

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Bwin ?

Bwin est un opérateur très concurrentiel sur le marché des paris sportifs. Bwin propose ainsi plus d’une quinzaine de sports, pour parier au quotidien. L’offre va du football au basketball, en passant par le tennis, le hockey, le biathlon ou encore le cyclisme. Ainsi, tous les grands matches et les grandes compétitions sont couverts par les paris sportifs chez Bwin. De plus, Bwin ne se contente pas de rester en surface et propose une belle profondeur de cotes concernant chaque sport et chaque compétition.

Ainsi, que vous soyez un parieur débutant ou un parieur aguerri, vous pourrez trouver votre bonheur parmi les paris sportifs disponibles sur Bwin. Vous pourrez d’ailleurs également utiliser les freebets Bwin pour découvrir de nouveaux sports et tenter des paris sur des cotes très intéressantes.

Quelles sont les différentes options pour récupérer des freebets Bwin ?

La première solution est d’être actif sur les réseaux sociaux et de participer aux jeux et concours de Bwin sur Twitter, Instagram ou Facebook.

Vous pourrez également bénéficier de freebets Bwin à l’occasion de votre premier pari. En effet, cet opérateur s’engage à vous offrir jusqu’à 120 euros de freebets si votre premier pari est perdant (et si vous respectez les conditions d’utilisation).

La dernière option est de suivre les promotions proposées régulièrement par Bwin. Elles vous permettront de participer à des opérations pour gagner des freebets Bwin. Vous pourrez notamment utiliser votre expertise en paris sportifs pour défier les experts de Bwin.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier des 120 euros de freebets Bwin lors de mon inscription ?

Après avoir créé votre compte et déposer 120 euros, utilisez le jeton “Pari sans Pression” pour votre premier pari sportif et misez vos 120 euros. Si vous perdez ce pari, Bwin vous remettra des Freebets à hauteur du montant du pari perdu (120 euros maximum). Il est cependant primordial d’utiliser le jeton “Pari sans pression” pour bénéficier de cette promotion.