Depuis 2009, Bwin est présent sur le sol français. Retrouvez notre avis détaillé sur ce site de paris sportifs.

✔️ Les points forts ❌ Les points faibles Un bonus qui peut aller jusqu'à 120€ Des cotes peu attractives dans certaines disciplines Une excellente application mobile Peu de promotions

Qu’en pensent les utilisateurs ?

Il est important de s'intéresser aux avis des utilisateurs avant même de s'inscrire sur un bookmaker. Bwin est présent depuis un long moment en France. Ce n'est pas pour rien qu'il continue d'attirer de nouveaux joueurs depuis sa création en 2009. C'est un opérateur qui semble faire le bonheur de la grande majorité de ses clients. Les bons avis sur ce site de paris sportif sont très nombreux. De quoi vous rassurer avant d'ouvrir un compte.

Les utilisateurs mettent notamment en avant son excellente application mobile. Le site reste d'ailleurs très facile à prendre en main. Pour les parieurs les plus aguerris, mais également pour les débutants, il sera très simple retrouver toutes les rubriques les plus importantes. C'est assurément l'un des bookmakers préférés des utilisateurs.

Avis sur le bonus de bienvenue Vbet : 4/5

Comme chez tous les bookmakers, Bwin propose un bonus bienvenue à ses nouveaux utilisateurs. Une offre qu'il est très important d'analyser, puisque ce n'est pas la même sur les différents opérateurs. Et le bonus Bwin est l'un des plus alléchants du marché tricolore ! Si on retrouve une promotion allant jusqu'à 100€ un peu partout, ce bookmaker fait mieux, puisque son offre de départ peut monter jusqu'à 120€, et ce sans avoir besoin de code promo Bwin.

Après son inscription Bwin et la confirmation de son identité, le nouveau client devra réaliser son premier dépôt. Ce bonus paris sportifs vous permettra de récupérer un jeton « pari sans pression ». Il sera valable pour une durée de 7 jours, à compter de sa réception. Il ne faudra pas oublier de le cocher au moment où vous voulez en profiter. Il ne concerne donc pas forcément le premier pari, comme sur les autres bookmakers.

Quand le jeton est utilisé, il y a deux alternatives. Soit ce pari est gagnant et les gains potentiels sont crédités dès le résultat connu. Soit le pari est perdant et le code promo Bwin vous rembourse le montant du pari perdu, dans la limite de 120€, en paris gratuits. Il sera crédité instantanément et sera lui aussi valable pour 7 jours. Notre avis Bwin sur le bonus de bienvenue ne peut donc être que positif.

Avis sur l’offre de paris Bwin : 3,5/5

L'offre paris sportifs doit être analysée de près avant de s'inscrire sur Bwin. Dans un premier temps, il reste important de s'intéresser aux sports disponibles. Ici, vous allez quasiment retrouver 20 disciplines sportives qui sont disponibles aux paris. Avec Bwin paris sportifs, les clients auront accès aux sports les plus populaires, comme le football, le tennis ou encore le basketball. D'autres disciplines, un peu moins réputées, comme le NASCAR, le rugby à 13 ou le ski de fond, sont également présentes.

Vous n'êtes pas sans savoir que chaque événement sportif proposera plusieurs types paris. Il y en a des dizaines et des dizaines pour chaque rencontre. L'offre paris Bwin sport vous permettra notamment de retrouver le résultat de la rencontre, le score exact, les buteurs ou encore le nombre de buts, pour les affiches de football. En basket, on retrouve le nombre de points, le vainqueur du match ou encore le pari avec handicap. Sans oublier qu'une offre en live est bien évidemment disponible sur Bwin pour parier, comme sur les autres sites de paris sportifs en France. Il sera difficile de se lasser de l'offre paris sportifs Bwin.

Avis sur l’application mobile Bwin : 4/5

Une application Bwin est évidemment disponible. Une excellente nouvelle pour tous les joueurs. Il reste de plus en plus compliqué de jouer depuis son ordinateur. En mettant en place une application mobile, le bookmaker offre donc la possibilité de jouer de n'importe quel endroit. Elle ne sera pas difficile à récupérer pour les détenteurs d'appareils Android et Apple.

Lorsque l'application mobile Bwin sera présente sur votre téléphone ou votre tablette, vous devriez être conquis. Elle fait le bonheur de quasiment tous les joueurs ! Elle reste très fluide et permet de retrouver facilement vos habitudes du site web. Toutes les fonctionnalités les plus importantes sont disponibles.

Avis sur les cotes : 3/5

Lorsque vous pariez sur Bwin Sport, il n'est pas rare de retrouver des cotes attractives. Certes, pour certaines disciplines, ce bookmaker propose rarement la cote la plus élevée du marché. Pour d'autres, c'est toutefois le cas. Et notamment pour le football ! Il arrive régulièrement que Bwin propose les meilleures cotes pour les affiches de Saudi Pro League. Cela est également le cas pour certaines rencontres d'Europa League.

On peut cependant difficilement lui mettre une meilleure note. Bwin ne propose quasiment jamais les meilleures cotes pour les rencontres de NBA notamment. Une compétition très appréciée par les parieurs.

Avis sur les promos Bwin : 3/5

Le bonus de bienvenue n'est pas la seule offre disponible sur ce bookmaker. En effet, de nombreuses autres promotions feront le bonheur des joueurs. Difficile de ne pas penser au Cash Out Bwin. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette offre. Elle permet de garder le contrôle sur ses paris, en les vendant quand vous le souhaitez, après leur validation.

Il y a d'autres avantages qui peuvent faire le bonheur des clients. On peut notamment évoquer l'Expert. L'objectif est simple ! Battre l'expert en paris sportifs de Bwin. Il y a plusieurs classements (hebdomadaire et général). Tous ceux qui parviennent à le battre se partageront la cagnotte mise en jeu. On a cependant du mal à lui mettre une bien meilleure note, puisqu'il y a tout de même moins de promotions que chez la plupart de ses concurrents.

Avis sur l’offre Bwin poker : 4/5

Il n'y a pas que les paris sportifs qui sont disponibles sur ce bookmaker. En effet, on retrouve également Bwin poker. Désormais très recherché par les adeptes des jeux d'argent en ligne, le poker en ligne reste donc présent chez cet opérateur. Les nouveaux clients pourront d'ailleurs profiter d'un bonus de bienvenue exclusif. Une promotion qui peut tout de même monter jusqu'à 100€. Une excellente chose pour l'avis Bwin poker !

Le premier dépôt sur le site de poker en ligne sera doublé ! Il faudra cependant débloquer l'intégralité du bonus. Il sera crédité en 10 tranches égales. Pour le débloquer, rien de bien compliqué ! Il suffit de jouer sur les différentes tables et d'accumuler des points. À chaque fois que vous allez obtenir 8 fois le nombre de points, une partie du bonus sera créditée sur votre compte joueur. Vous aurez 60 jours pour espérer toucher l'intégralité de la promotion.

Notre avis sur Bwin poker est donc très positif. Que vous souhaitiez jouer aux paris sportifs ou au poker, vous serez gâtés avec les offres de bienvenue.

Avis sur les moyens de dépôt et de retrait : 4/5

Pour réaliser un dépôt sur Bwin, il y a plusieurs solutions. Vous retrouvez les solutions privilégiées, comme le paiement carte bancaire ou le virement bancaire. Ce n'est cependant pas tout ! Les joueurs pourront déposer de l'argent grâce à Google Pay, Apple Pay, PayPal, Paysafecard, PromoCode, Skrill, ou Skrill 1-Tap.

Concernant les retraits, il n'y a qu'une seule solution disponible : le virement bancaire.

Avis sur le service client de Bwin : 4/5

Le service client Bwin est très complet ! Un chat en direct est disponible tous les jours de 7h00 à 00h00. Un excellent moyen de joindre un conseiller de façon instantanée et donc de régler un problème en quelques secondes. Il est également possible de joindre le service client par téléphone, tous les jours de 9h00 à 22h00 (+32 28 946 333). Vous pouvez aussi choisir de remplir un formulaire de contact.

Sans oublier qu'une large FAQ est présente. Il faut rejoindre l'onglet « Contact ». Le joueur peut alors retrouver les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs.

FAQ – Avis Bwin

Qui peut s'inscrire sur Bwin ?

Pour ouvrir un compte sur Bwin, il y a plusieurs critères à remplir. Le nouveau joueur doit avoir au moins 18 ans et résider sur le territoire français. Enfin, il ne doit pas faire partie du fichier des interdits de jeux. Quand c'est bien le cas, vous n'aurez aucun mal à ouvrir un compte sur le site de paris sportifs.

Est-il possible de profiter plusieurs fois du bonus Bwin ?

Le bonus de bienvenue Bwin n'est disponible qu'une seule fois par personne, après l'inscription sur le site de paris sportifs. Il faut donc tout faire pour tenter de le rentabiliser du mieux possible, puisque vous n'aurez qu'une seule chance. Pour ce faire, on vous conseille de ne pas prendre trop de risque avec le pari « jeton sans pression », puisque le bonus est remis en paris gratuits.

Comment placer un pari sur Bwin ?

Il n'est pas difficile de placer un pari sur ce site de paris sportifs. Le joueur doit d'abord choisir le sport et la compétition. Une fois que c'est le cas, tous les événements seront présents. Il faudra cliquer sur celui que vous souhaitez jouer, pour retrouver tous les types de paris. Quand vous avez trouvé votre bonheur, vous pouvez cliquer sur le pari, qui rejoindra votre panier. Pour terminer, il faudra mettre sa mise et valider le pari.