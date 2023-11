Parions Sport offre souvent des freebets à ses joueurs. Découvrez comment les obtenir et en profiter sur le site de paris sportifs

Qu’est-ce-qu’un freebet ?

Parions Sport dépend de la Française des Jeux et permet de parier sur de nombreux sports, dont le football, le basketball ou le rugby.

Dans le cadre de son offre de jeux, Parions Sport met régulièrement à disposition des freebets. Ces freebets Parions Sport sont en fait des paris gratuits, qui permettent aux parieurs de jouer sans risquer de perdre leur argent.

Ces freebets Parions Sport sont ainsi conçus pour effectuer des paris gratuits mais avec des gains bien réels. En effet, si vos paris Parions Sport avec freebets sont gagnants, vous pourrez alors encaisser l’argent lié au résultat de ce pari.

En revanche, vous ne pourrez jamais échanger directement les freebets Parions Sport contre de l’argent réel à retirer.

Comment gagner des freebets sur Parions Sport ?

Il existe de nombreuses manières de récupérer des freebets Parions Sport.

Tout d’abord, chaque nouvel inscrit sur Parions Sport peut bénéficier du bonus de bienvenue. Ce bonus est intéressant et il est très simple d’en profiter. En effet, vous devez simplement créer votre compte, effectuer un premier dépôt puis réaliser votre premier pari sportif.



Parions Sport s’engage à vous rembourser le montant de ce premier pari en freebets, dans la limite de 100 euros. Et Parions Sport le fera également si votre premier pari est gagnant. Il vous suffit donc de miser 100 euros sur votre premier pari pour récupérer 100 euros de freebets Parions Sport.

De plus, Parions Sport est également généreux en freebets sur les réseaux sociaux. En effet, cet opérateur de paris sportifs organise régulièrement des concours et jeux sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Pour gagner des freebets, il vous suffit donc de suivre les comptes Parions Sport et de participer aux jeux et concours organisés.

Vous pouvez également vous intéresser aux différentes promotions mises en place par Parions Sport. Vous pourrez les voir en cliquant sur “Promos & Défis” en haut de l’écran principal du site Parions Sport.

En parlant de défis, cet opérateur vous permet de réaliser des défis très régulièrement, que ce soit lié à un sport en particulier ou une compétition. Si vous réussissez ces défis proposés, vous remporterez des freebets Parions Sport.

Connaître son solde de freebets sur Parions Sport

Il est très simple de connaître votre solde de freebets sur Parions Sport. Vous devez dans un premier temps vous connecter à votre compte. Ensuite, vous devrez cliquer sur la somme en haut à droite, elle vous permettra de voir votre solde en argent réel et votre solde pari gratuit, soit en freebets Parions Sport.

Comment utiliser lesparis gratuits ?

Pour utiliser un freebet sur Parions Sport, il vous suffira de cocher une case au moment de votre pari. En effet, quand vous validerez votre coupon de pari, vous aurez la possibilité de cliquer sur “Jouer un pari gratuit”. Dans ce cas, vous utiliserez votre solde de freebets Parions Sport.

Chez Parions Sport, le freebet ne peut être associé à de l’argent réel sur un pari. En revanche, les freebets Parions Sport peuvent être utilisés sans aucune restriction. En effet, vous pourrez parier avec un freebet sur tous les sports, toutes les compétitions, toutes les cotes et toutes les formules de paris.

Il est également possible de découper un freebet ou de les additionner. Par exemple, si vous avez un freebet Parions Sport de 10 euros, vous pouvez effectuer deux paris gratuits de 5 euros.

FAQ - Freebets Parions Sport

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Parions Sport ?

Parions Sport propose une offre de paris sportifs très intéressante. Les plus curieux pourront s’essayer aux paris sur des sports comme le snooker, le badminton, le MMA ou le baseball.

Pour ceux qui préfèrent les valeurs sûres, de très nombreux matches de football, tennis et basketball sont disponibles chaque jour afin de parier. Là encore, pour chaque événement sportif, Parions Sport met à disposition une très large gamme de cotes. Tous les parieurs peuvent donc trouver les cotes qui vont leur plaire chez Parions Sport. Ceux qui joueront avec les freebets Parions Sport pourront d’ailleurs s’amuser à connaître de nouveaux sports et tenter des coups sur les compétitions liées à ces pratiques.

Quelles sont les différentes options pour récupérer des freebets Parions Sport ?

Parions Sport est plutôt généreux concernant les freebets. Tout d’abord, vous pourrez récupérer la mise de votre premier pari en freebets, dans la limite de 100 euros. Ainsi, si vous misez 100 euros sur votre premier pari, vous récupérerez 100 euros de freebets, quel que soit le résultat de votre premier pari.

Parions Sport est également très actif sur les réseaux sociaux (Twitter/X, Facebook et Instagram) et organise des jeux et concours quasiment chaque semaine. Les vainqueurs de ces jeux et concours sont généralement récompensés par des freebets Parions Sport. Vous devez donc simplement suivre ces comptes et rester à l’affût.

Une autre source de freebets Parions Sport réside dans les promotions et défis organisés par cet opérateur. Parions Sport met en place des promotions très régulières, qui permettent de bénéficier aisément de freebets. Enfin, vous pourrez également réaliser des défis liés à vos paris sportifs. Là, tout dépendra de votre réussite de parieur pour récuperer des freebets Parions Sport.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier des 100 euros de freebets Parions Sport lors de mon inscription ?

Ce bonus de bienvenue est disponible pour tous les nouveaux inscrits sur Parions Sport. Pour en bénéficier, vous devrez simplement créer votre compte, déposer 100 euros sur votre compte puis miser 100 euros sur votre premier pari. Qu’il soit gagnant ou perdant, Parions Sport vous offrira 100 euros de freebets sur votre compte.