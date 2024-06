Euro 2024 : Zoom sur la Suisse

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de parier sur la Suisse pendant l'Euro 2024

Groupe A

Entraîneur : Murat Yakin

Qualification : Deuxième du Groupe I

Meilleur résultat : Quart de finale (2020)

Nous savons à quoi nous attendre de la part de la Suisse. Au cours des dernières décennies, elle a toujours été présente dans les tournois majeurs, mais ses campagnes se terminent généralement de la même manière. Entre 1994 et 2020, la Suisse s'est qualifiée pour neuf tournois majeurs. Elle a franchi la phase de groupes à cinq reprises, mais n'a pas réussi à remporter un seul match à élimination directe.

Cela a changé à l'Euro 2020 lorsqu'elle a éliminé les champions du monde en titre, la France, aux tirs au but et qu'elle s'est inclinée face à l'Espagne lors de la séance de tirs au but au tour suivant. Tous les espoirs de changement de fortune ont été rapidement anéantis au Qatar. Ils ont accédé à la phase à élimination directe comme d'habitude, mais ont été éliminés après une raclée de 6 à 1 par le Portugal. Le service normal a repris.

Cela nous amène à la campagne de qualification pour l'Euro 2024. Ce fut l'une des plus difficiles. La Suisse semblait avoir un groupe aussi simple que possible. La Suisse est actuellement classée au 19e rang mondial. Leurs cinq adversaires (Roumanie, Israël, Belarus, Kosovo et Andorre) ont un classement mondial moyen de 97. Elle a terminé deuxième derrière la Roumanie et n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches dans le groupe, avec cinq matches nuls.

De quoi s'inspirer

C'est un thème commun à toutes les participations de la Suisse à des tournois majeurs. Les Suisses partagent les points bien trop souvent pour aller loin dans les compétitions. Depuis la Coupe du monde 2014, la Suisse a fait 11 nuls en 21 matches dans les grands tournois. Cela leur a coûté une place en huitième de finale ou une place de tête de série.

Cela aurait été une bonne nouvelle pour les parieurs. Parier sur le tirage au sort dans chaque match de Championnat d'Europe auquel la Suisse a participé depuis 2000 aurait rapporté un total de +8,17u. C'est la seule source constante de valeur pour les parieurs qui soutiennent la Suisse depuis cette date.

X marque le point pour la valeur

Hormis le x dans le 1X2, la Suisse n'est pas une équipe sur laquelle il est intéressant de parier lors de l'Euro. Elle n'a pas été rentable sur le marché des buts à 2,5.

Les mesures sous-jacentes telles que le nombre de buts influencent fortement les cotes de paris, ce qui peut expliquer pourquoi les bookmakers ont compris les Suisses. Ils ont terminé leur campagne de qualification avec un total de 22 buts marqués pour 21,6 créés. Le rêve d'un analyste de données, mais le cauchemar d'un parieur.

Murat Yakin a connu des moments difficiles à la tête de son équipe nationale. Les résultats de la Suisse se sont effondrés depuis l'élimination de la France à l'Euro 2020 et le départ de l'entraîneur principal Vladimir Petković. Les bookmakers ont mis la Suisse à égalité depuis un certain temps et cela ne semble pas prêt de changer en Allemagne.

Historique de la Suisse pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié 2004 3 0 1 2 -3.00 0.25 -0.12 -100.0% 8.3% -4.0% 2008 3 1 0 2 0.23 -3.00 3.09 7.7% -100.0% 103.0% 2012 Non qualifié 2016 4 1 3 0 -2.10 4.77 -4.00 -52.5% 119.3% -100.0% 2020 5 1 3 1 -3.34 6.15 -3.24 -66.8% 123.0% -64.8% TOTAL 15 3 7 5 -8.21 8.17 -4.27 -54.7% 54.5% -28.5%

Historique de la Suisse pour les paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy Buts marqués Moy Buts encaissés Moy Buts plus de 2.5 moins de 2.5 plus de 2.5 Gain/Perte Moins de 2.5 Gain/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de2.5 ROI% 2000 Non qualifié 2004 3 0.33 2.00 2.33 2 1 0.84 -1.08 28.0% -36.0% 2008 3 1.00 1.00 2.00 1 2 -0.83 0.53 -27.7% 17.7% 2012 Non qualifié 2016 4 0.75 0.50 1.25 0 4 -4.00 1.89 -100.0% 47.3% 2020 5 1.60 1.80 3.40 3 2 1.05 -1.40 21.0% -28.0% TOTAL 15 1.00 1.33 2.33 6 9 -2.94 -0.06 -19.6% -0.4%