Pronostic Ecosse Suisse - Euro 2024 19/06/2024 : un ou deux buts maximum dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Ecosse Suisse, deuxième journée du groupe A de l'Euro 2024, ce mercredi à 21h.

Pronostic Écosse Suisse : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Écosse Suisse : probabilités et cotes

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,69 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 59,2% pour un match avec 2 buts maximum.

pour un match avec 2 buts maximum. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec des cotes de @1,80 sur Winamax, indiquant une probabilité de 55,5% qu'aucune des équipes ou qu'une seule équipe marque.

qu'aucune des équipes ou qu'une seule équipe marque. Multi Buts : 1 ou 2 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,60 sur Betclic, représentant une probabilité de 62,5% pour qu'un ou deux buts max soient marqués dans le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

À mesure que l'Euro 2024 se déroule, l'Écosse fait face à une tâche ardue contre une équipe suisse confiante, après leur défaite démoralisante 5-1 contre l'Allemagne. Les supporters écossais, débordants d'enthousiasme avant le tournoi, voient maintenant leurs espoirs tempérés par les difficultés de leur équipe lors de leurs débuts dans le tournoi.

En contraste frappant, la Suisse a démontré une confiance et une domination inattendues lors de sa victoire 3-1 contre la Hongrie. Les Suisses ont dépassé les attentes, faisant preuve de résilience et de compétences face à l'une des équipes considérées comme un potentiel "outsider" à l'Euro 2024.

Alors que les deux équipes se préparent pour ce match crucial, une approche prudente pourrait être adoptée en raison de son importance. La Suisse pourrait jouer de manière conservatrice, cherchant à sécuriser au moins un point pour presque garantir leur qualification pour les huitièmes de finale.

Pendant ce temps, l'Écosse sera désireuse d'éviter une autre lourde défaite. Cependant, pour que l'Écosse espère aller loin dans le tournoi, elle doit se regrouper et améliorer considérablement sa performance.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Écosse Suisse

La composition probable de l'Écosse en 5-3-1-1 :

Gunn, Hanley, Hendry, Tierney ; McCrorie, Robertson ; McGregor, McGinn, Gilmour ; McTominay, Adams.

La composition probable de la Suisse en 3-4-2-1 :

Sommer ; Schar, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye ; Shaqiri, Vargas ; Embolo.

Les meilleurs paris à prendre pour Ecosse Suisse : analyses et cotes

Écosse vs Suisse Pari 1 : Moins de 2,5 buts @1,69 sur Parions Sport

La performance de l'Écosse était médiocre lors de leur match d'ouverture contre l'Allemagne. Ils n'ont pas réussi à enregistrer un seul tir cadré, révélant un manque flagrant d'ambition et d'efficacité.

Cette pauvre prestation a été aggravée par leurs vulnérabilités défensives, ayant maintenant concédé 26 buts lors de leurs dix derniers matchs. Les débuts de l'Écosse ont été particulièrement décevants, la première action significative pour les hommes de Steve Clarke étant un duel entre Che Adams et le défenseur central allemand Jonathan Tah après 36 minutes. L'expulsion de Ryan Porteus en première mi-temps a empiré les choses pour l'Écosse, qui a trouvé un but chanceux en seconde période grâce à une déviation d'Antonio Rudiger dans son propre but.

La forme récente de la Suisse a été impressionnante, n'ayant perdu qu'un seul de ses huit derniers matchs de phase de groupes de l'Euro (4 victoires, 3 nuls). Le remplaçant Breel Embolo, de retour d'une blessure au ligament croisé, a marqué le but décisif dans le temps additionnel, scellant leur victoire contre la Hongrie.

L'énergie et la pression focalisées de l'équipe étaient évidentes, avec des performances prometteuses de Michel Aebischer et de son coéquipier de Bologne, Dan Ndoye.

Écosse vs Suisse Pari 2 : Les deux équipes marquent pas @1,80 avec Winamax

La performance emphatique de la Suisse en première mi-temps contre la Hongrie a dissipé les inquiétudes quant à leur potentiel déclin. Le but décisif d'Embolo est venu de la troisième occasion décente créée par la Suisse dans les cinq dernières minutes, soulignant leur efficacité devant le but.

Connus pour leur organisation défensive robuste et disciplinée, les Suisses étaient à nouveau bien organisés. Ils ont montré qu'ils pouvaient absorber la pression. Bien qu'ils ne marquent généralement pas beaucoup de buts, ils ont démontré lors de la première journée qu'ils sont efficaces et capables de capitaliser sur les erreurs défensives.

Le manager écossais Steve Clarke doit maintenant relever le défi de régler les lacunes défensives de son équipe sans nuire à la confiance fragile de l'équipe. Il a laissé entendre un passage potentiel d'une défense à trois à une défense à quatre, reflétant une incertitude tactique.

Écosse vs Suisse Pari 3 : Multi Buts : 1 ou 2 buts dans le match @1,60 avec Betclic

Ce clash de l'Euro 2024 promet de tester la résilience de l'Écosse et l'efficacité de la Suisse. Alors que la Suisse aborde le match avec confiance et un plan de jeu clair, l'Écosse doit puiser profondément pour restaurer la fierté et l'espoir dans sa campagne.

Ce qui est préoccupant pour l'Écosse, c'est que l'équipe la plus âgée du tournoi a montré des signes de fatigue physique et mentale vendredi dernier.

Des milieux de terrain clés comme Scott McTominay et John McGinn ont sous-performé, offrant un soutien insuffisant à la défense. De plus, les erreurs commises par le gardien Angus Gunn ont contribué aux problèmes défensifs de l'Écosse. La Suisse voudra capitaliser sur son élan actuel, tirant parti de sa force défensive et de son efficacité devant le but pour obtenir une nouvelle victoire.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !