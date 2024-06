Euro 2024 : Zoom sur l'Espagne

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de parier sur l'Espagne pendant l'Euro 2024

Groupe B

Entraîneur : Luis de la Fuente

Qualification : Vainqueur du Groupe A

Meilleur résultat : Vainqueurs (1964, 2008, 2012)

⚽ Les favoris de l'Euro 2024

Un autre tournoi majeur, un autre groupe de la mort pour la Roja. C'était l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica lors de la Coupe du monde 2022. C'est la Croatie, l'Albanie et l'Italie pour l'Euro 2024. Au Qatar, la Roja a réussi à se qualifier, mais elle s'est fait surprendre par le Maroc dès le premier tour. Cette défaite a coûté son poste à Luis Enrique et a laissé son successeur Luis de la Fuente ramasser les morceaux.

L'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao semble avoir trouvé la formule. Si l'on fait abstraction des récents matches amicaux, de la Fuente affiche un excellent bilan à la tête de l'équipe d'Espagne. La Roja a remporté sept victoires sur huit dans le Groupe A. La seule défaite de la Roja a été une surprenante défaite 2-0 face à l'Écosse.

Une nouvelle ère pour la Roja

Les noms des joueurs ne sont plus aussi évocateurs qu'avant. Jesús Navas est revenu dans l'équipe de de la Fuente après deux ans d'absence. Après la retraite internationale de Jordi Alba en 2023, Navas est le seul joueur de la génération dorée du football espagnol à représenter encore son pays.

La relève est assurée. Le prodigieux Lamine Yamal a marqué deux buts pour son pays lors des qualifications. À 16 ans, il est le plus jeune joueur à avoir joué, et encore plus à avoir marqué pour l'Espagne. Il n'avait pas encore soufflé les bougies de son premier gâteau d'anniversaire lorsque l'Espagne a soulevé le trophée en 2008.

Yamal sera probablement associé à Nico Williams (Athletic Club) et Dani Olmo (RB Leipzig) pour former un trio offensif derrière le capitaine Alvaro Morata. C'est un trio très intéressant, mais il ne sera pas facile de recréer l'ère de la domination espagnole.

2008 et 2012 ont été des exceptions pour l'Espagne

Ces deux années ont été des exceptions pour la Roja. L'Espagne a sous-performé les attentes des bookmakers dans tous les autres tournois du Championnat d'Europe. Les soutenir avec une unité dans les 29 matches qu'ils ont disputés aux Euros aurait rapporté -3,98.

C'était déjà le cas en 2021, bien que l'Espagne ait atteint les demi-finales. Elle a fait match nul dans cinq de ses six matches en 90 minutes. Soutenir le match nul dans tous les matches de l'Espagne lors de cette compétition aurait rapporté +16,02u, le rendement le plus élevé pour une seule sélection 1X2 sur une équipe lors de n'importe quel tournoi depuis 2000.

L'Espagne a eu du mal à répondre aux attentes depuis 2012, du moins en ce qui concerne les bookmakers. Elle est l'une des favorites des bookmakers ici, mais l'histoire suggère que nous devrions rester à l'écart.

Historique de l'Espagne pour l'Euro sur les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 4 2 0 2 -0.28 -4.00 3.44 -7.0% -100.0% 86.0% 2004 3 1 1 1 -1.27 0.42 -0.31 -42.3% 14.0% -10.3% 2008 6 5 1 0 3.67 -2.88 -6.00 61.2% -48.0% -100.0% 2012 6 4 2 0 0.76 0.75 -6.00 12.7% 12.5% -100.0% 2016 4 2 0 2 -1.10 -4.00 5.75 -27.5% -100.0% 143.8% 2020 6 1 5 0 -4.79 16.02 -6.00 -79.8% 267.0% -100.0% TOTAL 29 15 9 5 -3.01 6.31 -9.12 -10.4% 21.8% -31.4%

Historique de l'Espagne pour l'Euro sur les paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy buts marqués Moy Buts encaissés Moy Total Buts plus de 2.5 moins de 2.5 Plus de 2.5 Gain/Perte Moins de 2.5 Gain/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de 2.5 ROI% 2000 4 1.75 1.75 3.50 3 1 1.76 -2.08 44.0% -52.0% 2004 3 0.67 0.67 1.33 0 3 -3.00 2.76 -100.0% 92.0% 2008 6 2.00 0.50 2.50 4 2 2.47 -2.62 41.2% -43.7% 2012 6 2.00 0.17 2.17 2 4 -1.47 0.90 -24.5% 15.0% 2016 4 1.25 1.00 2.25 2 2 1.31 -0.78 32.8% -19.5% 2020 6 1.83 1.00 2.83 2 4 -2.14 1.63 -35.7% 27.2% TOTAL 29 1.69 0.79 2.48 13 16 -1.07 -0.19 -3.7% -0.7%