Pronostic Croatie Italie - Euro 2024 24/06/2024 : Match nul et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Croatie Italie, troisième journée du groupe B de l'Euro 2024, ce lundi à 21h.

Pronostic Croatie Italie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Croatie Italie : probabilités et cotes

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ 1.75 avec Parions Sport, représentant une probabilité de 57% que le match se termine avec deux buts ou moins.

que le match se termine avec deux buts ou moins. Match nul ⭐ @ 3.20 avec Winamax, représentant une probabilité de 31,25% que le match se termine par un nul.

que le match se termine par un nul. Score correct 0-0 à la mi-temps ⭐ @ 2.90 avec Betclic, représentant une probabilité de 34,4% que la première mi-temps se termine sans but.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Italie a fait le nécessaire lors de son premier match de groupe contre l'Albanie, mais a trébuché face aux impressionnants Espagnols. La Croatie a également été battue par l'Espagne, mais n'a pu faire mieux qu'un match nul contre l'Albanie après le combat courageux des Albanais.

La Croatie est arrivée à l'Euro 2024 avec une solide réputation dans les grands tournois. Elle a atteint la finale de la Coupe du Monde 2018 et les demi-finales de la Coupe du Monde 2022.

Cependant, il y a un sentiment croissant que cette équipe croate approche de la fin de son cycle. Le manager Zlatko Dalic sait que son équipe manque de vitesse et d'athlétisme, mais il espère qu'il y a suffisamment de ruse pour surmonter les Italiens.

L'Italie semblait relativement menaçante lors de sa victoire 2-1 contre l'Albanie, en se remettant de l'ouverture du score albanaise dès la première minute pour prendre la tête en dix minutes.

Cependant, les choses se sont effondrées contre l'Espagne. Ils ont reçu une leçon de football jeudi soir, avec des joueurs comme Jorginho et Chiesa totalement dominés. Des changements sont probables contre la Croatie pour rafraîchir l'équipe, la qualification étant quasiment assurée.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Croatie Italie

La composition probable pour la Croatie en 4-3-3 :

Livakovic; Juranovic, Perisic, Sutalo, Gvardiol, Modric, Kovacic, Brozovic, Majer, Kramaric, Budimir.

La composition probable pour l'Italie en 4-3-3 :

Donnarumma; Di Lorenzo, Dimarco, Calafiori, Bastoni, Frattesi, Cristante, Barella, Pellegrini, Zaccagni, Scamacca.

Les meilleurs paris à prendre pour Croatie Italie

Pronostic Croatie vs Italie 1 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1.75 avec Parions Sport

L'entraîneur de l'Italie, Luciano Spalletti, voudra que son équipe montre un meilleur contrôle et une meilleure discipline contre la Croatie. La défaite étroite 1-0 contre l'Espagne a flatté l'Italie, car les Espagnols ont créé de nombreuses occasions tout au long du match.

Avec la différence de buts toujours en jeu si l'Albanie déjoue les pronostics et bat l'Espagne, l'Italie adoptera sûrement une approche prudente à Leipzig.

L'Italie a marqué et encaissé deux buts lors de ses deux premiers matchs. La Croatie n'a également réussi à marquer que deux fois en deux matchs.

Ce match est l'occasion idéale pour la défense italienne de démontrer sa solidité avec tout en jeu.

Pronostic Croatie vs Italie 2 : Match nul @ 3.20 sur Winamax

La Croatie sera encore affectée par sa déception tardive contre les Albanais. Après avoir renversé le score pour mener 2-1, ils n'ont pas pu clore le match et ont concédé un égaliseur dans les arrêts de jeu.

En conséquence, seule une victoire suffit pour les Croates contre l'Italie. En revanche, l'Italie n'a pas besoin de la victoire de manière aussi urgente.

Cela signifie qu'ils seront plus qu'heureux d'inviter la Croatie à attaquer et de les contrer où ils le peuvent. Étant donné que la motivation pour gagner n'est pas aussi forte dans les deux équipes, un match nul semble de plus en plus probable.

Pronostic Croatie vs Italie 3 : Score correct 0-0 à la mi-temps @ 2.90 sur Betclic

En regardant la situation dans le Groupe B, l'Italie sait qu'un match nul est tout ce dont elle a besoin pour assurer la deuxième place et la qualification automatique pour les phases finales.

Même si l'Albanie réalise une victoire improbable contre l'Espagne, ils devraient gagner par deux buts d'écart si les Italiens font match nul avec la Croatie. Cela semble être un scénario peu probable au mieux.

Historiquement, les Italiens ont mieux joué le football de tournoi que la plupart des équipes et savent qu'une approche téméraire est inutile lundi soir. C'est pourquoi ils seront heureux de se ménager et d'éviter toute effervescence dans les 45 premières minutes.

