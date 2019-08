Zlatan Ibrahimovic propose ses services à Manchester United

L'attaquant suédois de 37 ans pense qu'il peut toujours jouer en Premier League et est prêt à donner un coup de main aux Red Devils.

Auteur d'un doublé lors du derby de Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic reste toujours un attaquant redoutable et redouté malgré ses 37 ans. L'attaquant suédois passé par le PSG, l' , l' , le et a inscrit vingt-deux buts en autant de matches cette saison dont six buts lors des trois derniers matches. Zlatan Ibrahimovic est en grande forme et a ironisé sur un possible retour en Europe.

Devant la presse, Zlatan Ibrahimovic, âgé de 37 ans, a fait un appel du pied à Manchester United. L'ancien avant-centre du PSG considère qu'il a encore le niveau pour évoluer en Europe et en Premier League : "Le lion rugit toujours, oui. Je pourrais jouer facilement en , alors si Manchester United a besoin de moi, je suis ici. Mais pour le moment, les sont avec moi et c'est ce sur quoi je me concentre, alors je suis désolé".

Le confident de Pogba

"Non, j'ai fait mon travail en Europe. J'ai apprécié mon travail. J'ai remporté 33 trophées que j'ai apportés ici et j'espère pouvoir gagner quelque chose ici. Et ensuite, nous verrons où se terminera cette aventure", a admis l'ancien international suédois. Avec les Red Devils, lors de son passage entre 2016 et 2018, Zlatan Ibrahimovic a remporté la , la anglaise et le Community Shield.

L'attaquant suédois continue de suivre les Red Devils même de l'autre côté de l'Atlantique : "Je garde un oeil sur la situation de United, je les surveille. J’ai vu le dernier match contre et s’ils avaient marqué leur penalty, le match aurait été différent. Mais un match en n'est jamais terminé avant son terme. Tout peut arriver, surtout dans les dernières minutes où tout le monde est dans le feu de l'action".

Zlatan Ibrahimovic a également parlé de ses relations avec son ancien coéquipier de Manchester United, Paul Pogba, qui, selon le Suédois, devrait pouvoir quitter Old Trafford s'il le souhaite. Alors que Pogba déclarait vouloir un nouveau défi avant le début de la nouvelle saison, Ibrahimovic a révélé qu'il était un confident du vainqueur de la Coupe du Monde 2018 : "Avec Paul Pogba ? Nous parlons. Je lui donne beaucoup de conseils, mais je ne partage rien avec vous".