Mercato - Mathias Pogba : "Paul correspond au Real Madrid"

Le frère de Paul Pogba, joueur du CD Manchego en Espagne, considère qu'un transfert au Real Madrid serait bénéfique pour le Français.

Priorité du au milieu de terrain, Paul Pogba est encore et toujours un Red Devil à moins d'une semaine de la fin du mercato en . Le temps est compté pour les Merengue s'ils veulent réellement recruter le Français. Dans une interview accordée à AS, Mathias Pogba, frère de Paul, a de nouveau évoqué le futur de l'international français. Il ne sait pas si le transfert de Paul Pogba dans la capitale espagnole aura finalement lieu ou non.

"Je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur du Real Madrid ou à Santiago Bernabeu. En football, on ne sait jamais. Il va très bien, comme toujours. Personne ne s'attend à ce que je dise quelque chose de mauvais à propos de . C'est un professionnel et son cadeau est là. L’avenir? Cela dépend des clubs : si Manchester veut vendre et si le Real Madrid veut acheter. C’est uniquement du business", a analysé Mathias Pogba.

"Zidane a toujours bien parlé de Paul"

Le frère de Paul Pogba, évoluant actuellement en quatrième division espagnole et recruté par la chaîne El Chiringuito comme consultant, considère que le mariage entre le Real Madrid et Paul Pogba serait gagnant pour tout le monde : "Tout le monde sait que mon frère correspondrait au Real Madrid et à Zinedine Zidane. Ceux qui doivent parler sont le Real Madrid et Manchester United. Je ne sais pas quoi dire ... Zinedine Zidane a toujours bien parlé de mon frère, c'est un honneur".

Pour rappel, Mathias Pogba avait déjà affiché publiquement son souhait de voir son frère rejoindre le Real Madrid cet été il y a plus d'une semaine sur le plateau d'El Chiringuito : "Bien sûr, oui. Rien n’est impossible dans la vie. Mon frère ne vaut pas 200 millions d’euros, mais maintenant, le monde du football est comme ça. Manchester va demander beaucoup d’argent en retour, mais 200 ça ne les vaut pas. Comme nous le savons, il veut partir. Mais aujourd’hui, ce n’est pas de sa faute. Il ne peut pas tout faire. Alors, il attend et travaille toujours dur à l’entraînement".

De son côté, Zinedine Zidane très élogieux avec Paul Pogba en temps normal, évite de parler du Français ces derniers temps afin de ne pas donner encore plus d'ampleur aux rumeurs envoyant le milieu de terrain des Red Devils en Espagne. Paul Pogba a encore une semaine pour être fixé sur son avenir, mais selon toute vraisemblance, il va devoir rester au moins six mois supplémentaires du côté de Manchester United.