Zidane évoque le retour de Benzema en Bleu

Zinedine Zidane s'est exprimé sur le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Zinedine Zidane a répondu aux questions des médias vendredi après-midi pour se tourner vers le dernier match de la saison de La Liga 2020/21 dans lequel son Real Madrid accueillera samedi Villarreal. Pour Madrid, ce sera la dernière chance de décrocher le titre. Mais pour que cela se produise, ils doivent gagner leur match et espérer que Valladolid leur rendra service en battant l'Atlético.

Le retour de Benzema

"Je suis très heureux que Karim soit de retour avec l'équipe nationale. C'était ce qu'il voulait et je suis heureux pour lui. Il a toujours fait de grandes choses sur le terrain. J'espère que nous pourrons tous profiter deson jeu".

Le Real peut-il être une meilleure équipe sans vous en tant qu'entraîneur ?

"Bien sûr, aucun doute là-dessus".

Si vous étiez entraîneur de l'Espagne, emmèneriez-vous Ramos à l'Euro ?

"Je prends toujours Sergio, quoi qu'il arrive. C'est un joueur qui donne toujours tout".

L'article continue ci-dessous

Avez-vous pris une décision concernant votre avenir? "C'est toujours la même question. Je ne vais pas y répondre. Nous avons un match demain et c'est tout ce qui compte pour nous".

Quels sont vos sentiments à la fin de la saison - fatigue, soulagement ...?

"Non, pas cette fois. Je suis revenu ici plein d'énergie et j'ai tout donné. Vous savez que c'est un travail difficile, nous devons performer tous les jours. Nous avons la chance d'être dans un grand club. Je profite au maximum. Après une saison comme celle-ci, la seule chose à laquelle je pense, c'est de me reposer un peu. Mais nous sommes pleins d'espoir Il y a quelque temps, vous, les médias, vous m'avez beaucoup critiqué; je sais que cela fait partie du football. Tout ce que je vous ai demandé ce que vous nous laissez faire notre travail. C'était important. Nous sommes les champions en titre. Les joueurs méritent d'être là. Nous sommes capables de travailler et nous pouvons juger du déroulement de la saison à la fin. Nous avons changé de situation en travaillant ensemble, et maintenant la saison sera décidée le dernier jour. Nous vivons des moments comme celui-ci et nous ferons de notre mieux ".