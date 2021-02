Zidane dépité par les blessures avant l'Atalanta

Le Real Madrid sera probablement privé de Karim Benzema lorsqu'il se rendra en Italie pour affronter l'Atalanta mercredi.

Le Français n'était pas sur la feuille de match alors que le Real Madrid battait de peu le Real Valladolid 1-0 samedi, et Zinedine Zidane a ensuite insisté sur le fait qu'ils ne précipiterait pas le retour du n°9 en action.

"Nous verrons comment il va demain", a déclaré Zidane après le match de samedi. «Je ne peux pas vous dire [ce qui va se passer].

"Nous n'allons pas le risquer. S'il ne peut pas jouer, il ne sera pas avec nous."

Zidane a dû se passer de neuf joueurs de l'équipe première samedi en raison de blessures, et Isco était le seul joueur reconnu dde l'équipe première présent sur le banc.

"La situation est ce qu'elle est", a déclaré Zidane. «Il y a beaucoup de blessures. J'espère que les joueurs récupèrent, mais je ne sais pas pour la semaine prochaine."

"En ce moment, nous avons beaucoup de blessures, mais les joueurs que nous avons sont engagés et nous continuerons avec eux. C'est compliqué, mais il faut continuer."

En l'absence de Sergio Ramos et de Karim Benzema, Casemiro s'est démené et a signé une performance impressionnante, lui qui marqué le but vainqueur à Valladolid.

"Nous savons à quel point il est bon", a déclaré Zidane. «Nous connaissons les positions qu'il occupe.

«Nous savons qu'il tire et qu'il est capable de marquer. Je suis content, mais je suis content pour toute l'équipe."

Compte tenu des circonstances, le Français était heureux de revenir à Valdebebas avec une victoire. "Nous devons être satisfaits du match, du résultat et du clean sheet".