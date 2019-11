Yaya Touré au sujet du racisme : "Les joueurs doivent quitter le terrain"

Dans une interview pour Sky Sports, Yaya Touré est revenu sur le fléau du racisme dans les stades.

Ces dernières semaines, plusieurs scènes déplorables ont eu lieu aux quatre coins de l'Europe - en notamment, ainsi qu'en Bulgarie ou encore en . Récemment, des joueurs de la sélection anglaise ont subi des cris de singe lors d'un déplacement en Bulgarie pour le compte des qualifications pour l' . Des actes comparables aux multiples dérapages en .

Interrogé sur ce fléau qu'est le racisme, Yaya Touré estime que les joueurs victimes doivent quitter le terrain lorsque ces actes se produisent.

"J'aurais aimé les voir sortir du terrain", a-t-il expliqué concernant la scène qui s'est déroulée en Bulgarie pour les joueurs de l'Angleterre. "Je pense que c'est ce que les joueurs devraient faire désormais. Cela serait un grand message envoyé à l'UEFA et la FIFA, et cela leur montrerait que les joueurs sont les plus importants".

"Revenir en Angleterre ? Cela me plairait beaucoup"

Dans cette interview accordée à Sky Sport, le milieu de terrain international ivoirien passé par le Barça, ou encore , a également évoqué son expérience actuelle en , au sein du club de Quigdao Huanghai, avec lequel il a remporté le titre de champion de deuxième division chinoise. Yaya Touré se dit séduit par un possible retour en Angleterre.

"Cela me plairait beaucoup mais tout dépend de l'équipe. On verra bien, parce qu'en Europe, on ne regarde pas l'âge de la même façon (il est âgé de 36 ans, ndlr). Je me donne encore un ou deux ans. Quand un footballeur s'arrête tôt, c'est parce que les autres essayent de l'arrêter, cela ne vient pas de votre coeur, c'est compliqué".