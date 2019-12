Xhaka a donné son accord au Hertha Berlin

Selon les attestations faites par son agent, le milieu suisse Granit Xhaka serait d'accord pour rejoindre le Hertha Berlin cet hiver.

Granit Xhaka a conclu un accord avec le et a informé qu'il souhaitait rejoindre le club de , si l'on en croit les révélations faites par son représentant à la presse allemande.

L'avenir de Xhaka à l'Emirates Stadium est devenu incertain depuis que le milieu de terrain a réagi avec colère à un remplacement lors du match contre Crystal Palace en octobre. L'ancienne star du a tendu l'oreille aux supporters locaux, lesquels avaient applaudi de manière ironique sa sortie lors de cette rencontre de championnat. Puis, il a enlevé son maillot avant de filer directement dans le vestiaire. Après qu'il ait été dépossédé de son brassard de capitaine par l'ancien manager Unai Emery, un transfert en janvier est devenu une tendance forte. Puis, nouveau rebondissement cette semaine ; le nouvel entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a clairement exprimé son admiration pour l'international suisse.

Xhaka a joué d'entrée le match des Gunners lors du Boxing Day face à (1-1), le premier d'Arteta sur le banc. Cependant, son agent, Jose Noguera, affirme que le joueur de 27 ans a donné son accord au Hertha de Jurgen Klinsmann afin de rejoindre cette équipe dès le mois de janvier. "Écoutez, je vais le dire franchement et honnêtement - nous sommes d'accord avec Hertha et nous aimerions aller à Berlin", a déclaré Noguera à Blick. "C'est ce que nous avons dit au directeur du club d'Arsenal, Raul Sanllehi et au directeur sportif Edu Gaspar - ainsi qu'au nouvel entraîneur Mikel Arteta."

La balle serait donc aujourd'hui dans le camp des responsables londoniens. Vont-ils se séparer de leur joueur helvète comme ils l'envisageaient au départ, ou chercheront-ils à satisfaire leur nouveau boss, lequel est desespéré à garder un élément expérimenté dans son entrejeu ? Le suspense est entier.