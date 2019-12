Premier League - Chelsea coule, Arsenal cale, première réussie pour Ancelotti

Les Blues ont chuté et les Gunners ont été tenu en échec ce jeudi après-midi. Pour ses débuts, Ancelotti a connu le succès face à Burnley.

Les yeux étaient rivés sur plusieurs stades anglais ce jeudi lors des matches de 16h. Les deux cadors de , et , ont connu le même destin : une défaite. Des débuts ratés donc pour Mikel Arteta sur le banc des Gunners. De son côté, Carlo Ancelotti aurait probablement aimé l'emporter devant son nouveau public pour ses débuts avec , mais il va devoir se contenter d'un match nul contre .

Après la victoire de face à en début d'après-midi, la pression était sur Chelsea à Stamford Bridge. Vainqueurs des Spurs le week-end dernier, les Blues connaissent un coup de mou ces dernières semaines et restaient sur trois défaites lors des cinq derniers matches de Premier League. Chelsea n'a pas réussi à stopper l'hémorragie et a été contraint de s'incliner pour la septième fois de la saison en championnat. Timorés, les hommes de Frank Lampard ont été surpris par le jeune Michael Obafemi à la demi-heure de jeu. Nathan Redmond a scellé le sort du match en seconde période. Les Blues voient leur avance sur les Spurs et les autres candidats à la fondre comme neige au soleil.

Débuts mitigés pour Arteta, victoire pour Ancelotti

Pour sa première sur le banc d'Arsenal, Mikel Arteta a connu des débuts mitigés. Les Gunners ont dominé le premier acte mais ont cruellement manqué de réalisme. Qui plus est, Arsenal n'a pas encore vaincu ses vieux démons. Friable défensivement, le club londonien a été puni par Dan Gosling avant la mi-temps. Les Gunners ont mis plus d'une heure avant de cadrer leur première frappe de la rencontre et ça aura été la bonne. Le capitaine d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé évitant ainsi une défaite d'entrée à son nouveau technicien. Le chemin de la guérison est encore long pour Arsenal.

Un autre entraîneur effectuait sa première sur le banc de son club ce jeudi en la personne de Carlo Ancelotti. Everton a enchaîné un quatrième match consécutif sans la moindre défaite, et en bonus les Toffees ont réussi à l'emporter à domicile face à Burnley. Seizième de Premier League, Everton compte sur l'effet Ancelotti pour remonter au classement au plus vite. L'Italien réussit sa première avec un succès obtenu dans la difficulté dans les dernières minutes de la partie grâce à un but de Calvert-Lewin.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, l'a emporté dans le match de la peur face à Norwich grâce à un but de Hourihane. Le derby londonien entre et West-Ham s'est soldé sur une victoire des Eagles grâce à un magnifique but en solo de Jordan Ayew. Dans la dernière rencontre, , dernier de Premier League, est allé obtenir un précieux point sur la pelouse de Sheffield United, qui perd sa cinquième place au profit de Tottenham.