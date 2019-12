Arteta ne veut pas laisser partir Xhaka

Le nouveau manager d'Arsenal s'est dit être un grand fan du milieu suisse. Il le voulait même lorsqu'il était à Manchester City.

Mikel Arteta a fait part de son admiration pour son milieu de terrain Granit Xhaka, révélant qu'il voulait le faire venir à quand il a commencé comme assistant de Pep Guardiola.

L'avenir de Xhaka chez les Gunners s'inscrit en pointillé depuis qu'il a réagi avec colère aux sifflets des fans plus tôt dans la saison, l'ancien manager Unai Emery ayant même admis qu'il serait probablement transféré en janvier. Mais, à moins d'une semaine de la réouverture du marché des transferts, Arteta a offert à l'international suisse l'espoir qu'il pourrait avoir un avenir avec le club. Le nouveau manager d' admet qu'il est un admirateur de longue date de Xhaka et espère que les fans soient derrière lui de nouveau.

L'article continue ci-dessous

"En tant que joueur, lorsque j'ai quitté à Arsenal pour City pour commencer à entraîner et que nous recherchions dans cette position, il était l'un des joueurs de ma liste. C'est dire à quel point je l'appréciais", a déclaré Arteta. "J'étais heureux quand Arsenal l'a signé parce que je pensais qu'il allait être un excellent joueur. Il a fait de très bonnes choses et maintenant il est coincé dans une situation très difficile qui, je pense que ça a a grandi en lui et ça a fini par exploser."

Arteta : "Nous sommes dans la bonne direction avec Xhaka"

Arteta se dit confiant pour la suite et croit même déceler des signes d'un retour à la normale : "J'ai également été étonné par la façon dont cette relation commence à revenir un peu et je pense que les fans ont également été très, très positifs à son sujet. De toute évidence, il est difficile de changer complètement le scénario d'où il était pour un scénario magnifique. Mais je pense que nous sommes dans la bonne direction avec lui."

Xhaka a été annoncé comme possible recrue du , mais Arteta n'a nullement l'intention de se séparer de lui : "Je lui ai dit à quel point je l'apprécie et ce que j'attends de lui. A quel point il est important pour l'équipe aussi. Je suis là pour l'aider, je veux qu'il ait le sentiment que nous sommes juste derrière lui. Pas seulement moi, mais tout le club."