Xavi s'attaque à deux journalistes !

Xavi aurait poursuivi deux journalistes pour avoir publié de fausses informations à son sujet.

Selon Marca, l'entraîneur du FC Barcelone a assigné en justice Manuel Jabois et Javier Miguel, qui auraient diffusé des informations erronées à son sujet au cours des dernières semaines. Cette action en justice a été déclenchée par les propos tenus par Jabois, journaliste d'El País, lors de l'émission de radio El Larguero. Xavi avait réagi aux critiques qualifiant le FC Barcelone de "bouffons de la Ligue des champions". Après une victoire remarquée contre Naples, Xavi a répondu à ces critiques lors d'une conférence de presse, exprimant son mécontentement face à ce qu'il considérait comme un portrait injuste de la part des médias : "J'ai dit aux joueurs de rester calmes, personne n'allait mourir aujourd'hui.

La presse disait que nous étions les bouffons de la Ligue des champions, des critiques injustes de la part des journalistes. Était-ce nécessaire ? Sommes-nous toujours des bouffons ? avait déclaré Xavi aux journalistes. La défense passionnée de son équipe par Xavi a attiré l'attention de Manuel Jabois, qui a affirmé sur "El Larguero" que Xavi lui avait reproché en privé un article qu'il avait écrit. Jabois a insinué que les messages de Xavi étaient conflictuels et délivrés de manière désobligeante. S'exprimant sur El Larguero, Jabois a déclaré : "C'était Xavi, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'était en privé. C'était par messages et c'était quelque chose d'assez sale et il ne l'a pas dit en public et c'est tout". Cependant, les précisions apportées par Jabois dans un article publié dans El País n'ont pas satisfait Xavi, qui a jugé les déclarations du journaliste mensongères.

Des sources du club de Barcelone ont confirmé que Xavi ne se souvenait pas d'avoir contacté Jabois directement, selon le rapport, ce qui remet en question l'authenticité des affirmations de Jabois. Les représentants de Xavi affirment que l'entraîneur ne possède même pas les coordonnées de Jabois, ce qui jette le doute sur la véracité des affirmations du journaliste. Par ailleurs, Xavi s'est également attaqué à Javier Miguel, collaborateur de plusieurs médias, qui l'a accusé d'avoir eu un comportement irrespectueux en obligeant ses collaborateurs à poser leurs téléphones portables sur la table afin d'identifier d'éventuelles fuites d'informations. Xavi réfute avec véhémence ces allégations, qu'il juge entièrement fausses.

L'article continue ci-dessous

En conséquence, il a intenté une action en justice contre Miguel, lui donnant un délai pour rectifier les informations erronées. Le non-respect de cet ultimatum entraînera probablement la poursuite de la procédure judiciaire.