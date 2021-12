WTF - Quand Vahid Halilhodzic craint de prononcer le mot Algérie

La Coupe d’Afrique des Nations débute dans un peu plus de deux semaines au Cameroun. En tant que tenant du titre et vainqueur aussi de la dernière Coupe Arabe des Nations, l’Algérie est la grande favorite pour aller chercher le trophée continental. Ses adversaires le reconnaissent, y compris ceux avec qui elle entretient une importante rivalité.

Algérie, le mot interdit au Maroc

Ainsi, ce jeudi et lors de l’annonce de la liste des convoqués pour cette compétition, le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic a admis que les Verts sont les mieux placés pour aller chercher le sacre. Toutefois, parfaitement au fait de l'animosité qui existe entre les deux nations, le coach franco-bosnien s’est bien gardé de mentionner le mot « Algérie ».

Quand il a été questionné sur le favori de cette CAN, il a répondu : « Si je donne le nom de cette équipe, ça va créer des… (rires). Il y a de bonnes équipes, de très bon niveau. Avec des joueurs remarquables et de classe mondiale. Je ne veux pas prononcer son nom vis-à-vis de…Enfin, je veux, mais ça va créer des tensions. Mais, c’est une compétition très élevée et il y a de bonnes équipes encore une fois ».

Les extraits en questions : (1/2) pic.twitter.com/k7DryPc18p — JDZ Football (@JDZFootball) December 23, 2021

« Le grand favori, vous le connaissez, pas la peine que je le cite »

Tout en s’étalant sur le sujet, l’ancien entraineur de Nantes est resté très prudent dans sa réponse : « Je pense que vous pouvez imaginer quel est le favori numéro un. Je peux donner une dizaine d’équipes, mais le plus grand favori vous le connaissez. Ils ont fait de très bons résultats récemment et ont un bon effectif. Mais ce n’est pas la peine que je les cite. Mais on est là aussi ».

Même s’ils sont frontaliers et qu’ils partagent beaucoup de points communs au niveau de la culture, de la tradition et de la religion, Marocains et Algériens aiment se détester. Et cette hostilité est accentuée par les tensions politiques qui existent entre les deux nations et qui remontent à plusieurs décennies. Le dernier match entre les deux pays, lors des quarts de finale de la Coupe Arabe, avait d’ailleurs ravivé ce bras de fer.

Pour rappel, Halilhodzic connait très bien la sélection algérienne puisqu’il en a été le coach entre 2011 et 2014. Avec lui, les Fennecs ont réussi la meilleure performance de leur histoire en Coupe du Monde. Ils avaient atteint le deuxième tour au Brésil et ont été tout proches de sortir le futur lauréat allemand.