Maroc : Halilhodzic écarte Ziyech et s’en justifie

Ce jeudi, Vahid Halilhodzic a dévoilé la liste des joueurs sur lesquels il compte pour la CAN au Cameroun, qui démarre au mois de janvier prochain au Cameroun. Le technicien franco-bosnien a retenu 25 joueurs de champ plus trois gardiens. En se réservant aussi le droit d’effectuer des changements d’ici l’entame du tournoi. Dans cette liste, l’élément qui brille par son absence c’est Hakim Ziyech.

Pas de Ziyech, car « pas besoin d’élément perturbateur »

L’ailier de Chelsea est évincé de la sélection depuis l’entame de la saison en cours. Halilhodzic l’a mis de côté pour des raisons disciplinaires. Des rumeurs ont suggéré dernièrement qu’il avait passé l’éponge, mais il n’en est rien. Le joueur reste à l’écart et l’ancien coach du PSG a même justifié sa décision devant les journalistes locaux.

« On a fait une excellente campagne de qualifications, avec un groupe efficace et une très bonne ambiance, a-t-il commencé par rappeler. Il faut de la solidarité et de la complémentarité pour maintenir tout cela. Et qui peut me garantir qu’il n’y aura pas un petit problème intérieur pour déstabiliser tout ça ? C’est pour ça que je fais confiance au groupe que j’ai. Vous savez, la notion du groupe c'est très fragile. Moi, j'attends beaucoup de mes joueurs. On a bien travaillé pendant deux ans et je ne permettrai à personne de venir gâcher tout ça. L’équipe nationale, c'est sacré ».

Ziyech n’est pas l’unique star marocaine à avoir été privé du tournoi continental. C’est aussi le cas de son ex-coéquipier à l’Ajax, Noussair Mazraoui. Ce dernier n’a plus porté le maillot des Lions de l’Atlas depuis novembre 2020.

Une première pour Abde Ezzalzouli

Ce qui ressort par ailleurs du groupe qui a été convoqué c’est qu’il n’y a qu’un seul joueur qui évolue dans le championnat marocain. Il s’agit du troisième gardien Anis Zniti. Le reste des troupes évolue tous sur le vieux continent. Questionné sur cette faible proportion de joueurs « locaux », malgré la bonne coupe arabe réalisée par la sélection A’, Halilhodzic a déclaré : « Je suis un peu déçu de certaines performances individuelles durant cette compétition. J'attendais un peu plus de certains joueurs. Mais s’il y a des ajustements, ils auront peut-être la possibilité de nous rejoindre car ils figurent dans la liste élargie de 40 joueurs ».

Parmi les bonnes surprises de la liste marocaine c’est la présence d'Abdessamad Ezzalzouli, le nouveau prodige du Barça. Celui que l’on surnomme « Abde » va pouvoir effectuer ses premiers pas avec la sélection de son pays. « Il a dit des mots encourageants et est très fier de porter nos couleurs », a confié à son sujet le coach Vahid.

Halilhodzic veut rendre fier le peuple marocain

A la CAN, le Maroc va avoir droit à une entrée en matière délicate vu que la sélection affronte le Ghana dès son premier match. Alors que d’autres entraineurs auraient peut-être préféré débuter en douceur, Halilhodzic se réjouit d’entrer immédiatement dans le vif du sujet : « Il est très important de commencer par une victoire. Ça va développer, une confiance et une ambition. Il faut gagner et montrer qu'on est là ».

Et à ceux qui lui ont demandé de ramener au Maroc la première Coupe d’Afrique depuis 1976, l’expérimenté coach a lâché : « Je comprends votre frustration. Mais, moi je ne donne pas de promesse. Par contre, ce que je peux vous assurer c’est que mes joueurs vont tout donner pour rendre fier le peuple marocain. Et je sais à quel point les gens peuvent être fiers de leur sélection, surtout ici en Afrique ».