WTF - Cantona annonce son arrivée sur le banc de Manchester United

La légende de Manchester United, Eric Cantona, sera le nouveau manager de Manchester United, et son staff technique sera révélé très prochainement.

Cantona fidèle à sa réputation

C'est le message que le Français a partagé via Instagram jeudi après-midi. Cependant, le club n'a pas encore confirmé cette nomination. Et on risque de l'attendre très longtemps.

"Bonjour mes amis", a lancé l’ancien international français dans une vidéo postée sur Instagram. "Je voudrais vous dire en exclusivité que je suis le nouveau manager de Manchester United. Je vous dirai plus tard le nom de mon magnifique staff. A bientôt."

« The King » est connu pour ses boutades et quelques-unes sont restées mémorables de l’autre côté de la Manche. Comme celle qui concernait les mouettes, les chalutiers et les sardines et qui a construit sa réputation, autant que ses exploits sur les terrains. Ainsi, on ne prendrait donc pas un grand risque en attestant que l’annonce du jour de « Canto » est surtout destinée à amuser les fans Mancuniens et ses très nombreux admirateurs.

Garcia pourrait réaliser le rêve de Cantona

Le message de Cantona intervient à un moment où le club anglais se cherche un nouveau coach intérimaire pouvant assurer la relève suite au limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. C’est Michael Carrick qui s’occupe actuellement des Red Devils, mais il ne devrait pas s’éterniser à ce poste.

A moins d’une incroyable surprise, Cantona ne sera pas le futur coach d’United. Son vécu dans ce métier se limitant à la fonction du sélectionneur national de Beach-Volley. En revanche, il est tout à fait possible qu’un Français prenne les destinées de l’équipe mancunienne jusqu’à la fin de la saison. Rudi Garcia est cité comme un sérieux prétendant pour le poste. L’ex-coach de l’OL et de l’OM aurait même eu son entretien avec le board de MU mercredi.