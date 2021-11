Manchester United : Pourquoi Rudi Garcia est dans la short-list pour succéder à Solskjaer

Dimanche dernier, Manchester United a décidé de tirer un trait sur l'ère Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Après une décevante défaite face à Watford, les dirigeants des Red Devils ont décidé de se séparer de leur entraîneur, nommant Michael Carrick, son adjoint, en intérim afin de finir la saison, dans le meilleur des cas, où d'assurer le relais en attendant un successeur au Norvégien. Le problème étant qu'Antonio Conte, qui était leur priorité, n'est plus disponible sur le marché et il n'y a pas de candidat évident de disponible, hormis Zinedine Zidane qui ne serait pas emabllé par le projet, ce qui fait traîner le dossier.



Manchester United vise Ernesto Valverde

Depuis quelques jours, de nombreux noms ont été évoqué pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer. Celui de Mauricio Pochettino, qui était l'option numéro 1 de Manchester United selon les informations de Goal, même si les négociations s'annoncent compliquées, mais aussi ceux de Lucien Favre, Ernesto Valverde, Luis Enrique et même Rudi Garcia. En effet, le nom de l'ancien entraîneur de l'OL, libre depuis l'été dernier, a été cité du côté d'Old Trafford.

Rudi Garcia botte en touche

Ce mercredi soir, Rudi Garcia était présent à Manchester pour commenter la rencontre entre Manchester City et le PSG sur Canal Plus. Au micro de la chaîne cryptée, l'ancien entraîneur de l'OM et de l'OL a répondu aux rumeurs l'envoyant à Manchester United : "On m’a annoncé à Manchester. J’y suis (rire). J’y suis pour commenter. Tout simplement, je n’ai pas l’habitude de commenter les rumeurs de négociation avec les clubs donc je n’ai rien à dire sur ce sujet-là. C’est un grand club européen, mais encore une fois je ne confirme, ni n‘infirme ces rumeurs ou ces informations".



Forcément, le nom de Rudi Garcia surprend en France. Après ses deux expériences qui ne se sont pas forcément bien finies à l'OM et à l'OL, voir le nom de l'entraîneur français dans la short-list de l'un des plus grands clubs du monde peut apparaître complètement fou. Selon L'Equipe, Rudi Garcia aurait déjà été auditionné par les Red Devils, lui qui avait déjà été sondé par Everton l'été dernier. Il existe des raisons très simples pour expliquer que Rudi Garcia, un temps annoncé à Villarreal si Unai Emery acceptait de rejoindre Newcastle, soit dans le viseur d'un grand club étranger.

Rudi Garcia, un CV qui plaît à l'étranger

En effet, Rudi Garcia bénéficie d'une cote et d'une image totalement différente à l'étranger de celle dont il bénéficie en France. Bien que les supporters de l'OL ne garderont pas un souvenir mémorable de son passage dans le Rhône, Rudi Garcia a tout de même hissé le club lyonnais en demi-finale de Ligue des champions après s'être offert Manchester City et la Juventus. Mais surtout, la raison principale de la cote de Rudi Garcia est un palmarès et un CV qui ne laisse pas insensible en Angleterre.

Pour justifier sa présence dans la short-list des Red Devils, The Telegraph explique que Rudi Garcia a mené Lille au titre de champion de France après 57 ans d’attente et qu’il a réussi le doublé coupe-championnat avec les Dogues. Mais aussi que le Français a transformé l’AS Roma et a terminé deux années de suite à la place de vice-champion d’Italie face à une Juventus impériale, s'affirmant comme son plus solide dauphin lors de la domination Bianconeri des années 2010.

Enfin, sa finale en Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille ainsi l’élimination de Manchester City lors du Final 8 de la Ligue des Champions en 2020 sont également soulignés comme des arguments jouant en la faveur de Rudi Garcia. Le technicien français est également décrit par The Telegraph comme un technicien capable de gérer des stars comme Memphis Depay à Lyon et de lancer des jeunes joueurs de talents comme Eden Hazard au LOSC. Cette réputation sera-t-elle suffisante pour lui permettre d'accéder au banc de touche des Red Devils ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, Rudi Garcia n'a rien à perdre dans cette histoire.