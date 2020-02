Willian est prêt à quitter Chelsea

L’attaquant international brésilien a indiqué qu’il était prêt à mettre fin à son aventure avec les Blues.

Les jours de Willian à semblent toucher à leur fin. N’ayant toujours pas trouvé d’accord avec ses responsables pour une prolongation alors qu’il lui reste seulement quelques mois de contrat, l’international auriverde envisage sérieusement d’aller voir ailleurs.

L’ancien joueur du a fait part de ses intentions dans une interview accordée à Esporte Interativo. "C'est une situation difficile parce que Chelsea m'a offert deux ans et ils ne changeront pas ce qu'ils ont offert. J'ai dit que je voulais trois ans de plus", a-t-il déclaré.

Tout en confiant qu’il pensait à stopper son idylle avec l’équipe londonienne, l’expérimenté ailier a affirmé qu’il se donnera à fond jusqu’à la fin de l’exercice : « La situation est difficile à cause de cela. Je ne sais vraiment pas s'il sera possible [de rester]. Mon objectif est de continuer à travailler et à me concentrer sur le reste de la saison, afin que Chelsea puisse continuer à gagner des matches. J'ai la tête claire et concentré pour le reste de la saison qu'il nous reste. Je pense que c'est difficile [de rester]. Voyons ce qui se passera. »

Le joueur de 31 ans a passé les sept dernières années de sa carrière à Stamford Bridge, accumulant plus de 300 apparitions pour le club dans toutes les compétitions. Les Bleus ont remporté quatre trophées majeurs au cours de cette période, dont deux titres de et l'Europa League, le Brésilien jouant souvent un rôle régulier dans le onze de départ. Cette saison, il a été un élément précieux pour Frank Lampard, signant cinq buts et cinq passes décisives en 34 apparitions en 2019-2020.