Transferts - Chelsea officialise Hakim Ziyech (Ajax)

Les Blues ont annoncé être parvenus à un accord contractuel avec le joueur de l'Ajax, qui paraphera un contrat de cinq ans en juillet prochain.

L'accord entre et l' Amsterdam était déjà officiel depuis plusieurs jours et il ne manquait plus que l'accord du joueur. C'est désormais chose faite : Hakim Ziyech, impressionnant aux ces dernières années, portera les couleurs des Blues la saison prochaine. En effet, les Londoniens ont annoncé via un communiqué officiel être parvenus à un accord total concernant la venue de l'international marocain, enrôlé contre la somme de 40 millions d'euros.

"Le Chelsea Football Club peut confirmer aujourd'hui que Hakim Ziyech a accepté les termes d'un contrat de cinq ans. L'international marocain restera à Ajax pour le reste de cette saison avant de se rendre à Stamford Bridge cet été. Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci qu'un accord avait été conclu avec l'Ajax pour la signature du joueur de 26 ans, sous réserve que le joueur accepte des conditions personnelles", a écrit le club entraîné par Frank Lampard, qui s'offre ici une recrue de choix.

"J'attends la saison prochaine avec impatience"

En marge de son accord contractuel, Hakim Ziyech a fait part de sa fierté de rejoindre les Blues. "Je suis ravi et fier d'avoir signé pour un club aussi énorme que Chelsea. J'attends la saison prochaine avec impatience et j'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble", a confié le Marocain.

Pour rappel, Frank Lampard a déjà fait part de son admiration pour celui qui finira donc la saison à l'Ajax. "Je pense que c'est un joueur fantastique. Je l'ai remarqué pour la première fois lors de leur parcours en la saison dernière. J'ai pensé que c'était l'un de leurs meilleurs joueurs, particulièrement lors des matches contre ", avait déclaré l'entraîneur de Chelsea. Nous ne sommes qu'en février, mais le voilà, le premier gros coup du prochain mercato estival.