Real Madrid - Pachuca : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid sera aux prises avec Pachuca dimanche lors de la 2e journée du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

Le Coupe du monde des clubs 2025 continue de proposer des chocs alléchants depuis son ouverture. Après une semaine de compétition, plusieurs équipes sont déjà dos au mur et vont devoir sortir le grand jeu lors de leurs prochaines sorties. C’est le cas du Real Madrid qui compte se relancer face au club mexicain de Pachuca, ce dimanche, à l’occasion de la deuxième journée du Mondial des clubs dans le groupe H.

Xabi Alonso déjà sous pression avec le Real Madrid

L'entame de mandat de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid ne pouvait guère être plus décevante. Mercredi, pour son baptême du feu en tant qu’entraîneur merengue, l’ancien stratège de la Roja a dû se contenter d’un partage des points face à Al-Hilal (1-1). Dans un match tendu jusqu’au bout, les Madrilènes ont eu l’occasion de l’emporter grâce à un penalty en fin de partie, mais Federico Valverde a vu sa tentative repoussée par un excellent Yassine Bounou.

Ce premier rendez-vous laisse un goût amer. Orphelin de Kylian Mbappé, victime d’une gastro-entérite et laissé au repos, le Real a montré un visage offensivement atone. Vinicius Junior, en manque d’inspiration, traverse une disette de buts qui dure depuis le 16 avril. Rodrygo, de son côté, peine à assumer son rôle de leader. Malgré un pressing haut voulu par Alonso, l’animation offensive est restée brouillonne. La réaction du Real Madrid est attendue avec impatience. Devancé par le Barça pour le titre en Liga, sorti prématurément en Ligue des champions et en Coupe du Roi, le club espagnol joue sa saison sur cette Coupe du monde des clubs. Un nouveau faux pas face à Pachuca, ce dimanche, serait difficilement pardonnable dans ce contexte.

Pachuca n’a plus le droit à l’erreur

Les Mexicains de Pachuca abordent également ce match le dos au mur. Leur entrée dans la compétition s’est soldée par une défaite 2-1 face au RB Salzbourg, dans une rencontre perturbée par des conditions météorologiques extrêmes. Un second revers les éliminerait définitivement de la compétition.

Déjà en grande difficulté en championnat national - avec une élimination en quart de finale des play-offs et une seule victoire sur leurs six dernières rencontres - les hommes de Guillermo Almada doivent élever leur niveau de jeu.

Seul Bryan Gonzalez, buteur face aux Autrichiens, a semblé véritablement dangereux. Le vétéran Salomón Rondón représente toujours une menace devant, mais l’espoir repose également sur la créativité de Kenedy, prêté par Fluminense, pour faire vaciller une Casa Blanca en convalescence.

Horaire et lieu du match Real Madrid vs Pachuca

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. H Bank of America Stadium

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Real Madrid et Pachuca se jouera au Bank of America Stadium à Charlotte, Caroline du Nord.

Il débutera à 21h00, heure française, le dimanche 22 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 23 F. Mendy

16 Endrick Blessures et suspensions 33 A. Micolta

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Infos de l'équipe de Pachuca

Gros coup dur pour le Real Madrid : Kylian Mbappé est officiellement forfait, hospitalisé en raison de douleurs gastriques. L’attaquant français manquera donc la suite du tournoi, un coup dur pour les Merengues. Par ailleurs, Endrick et Eduardo Camavinga sont toujours à l’infirmerie et ne seront pas disponibles non plus.

L'ancien ailier de Chelsea et de Newcastle Kenedy est revenu en pleine forme et a commencé le premier match, sans nouvelles blessures ni suspensions signalées dans le camp de Pachuca.

