Real Madrid - Al Hilal (1-1) : Première ratée pour Xabi Alonso !

Real Madrid vs Al Hilal

Débuts compliqués pour Xabi Alonso. Un Real Madrid poussif concède le nul 1-1 face à Al Hilal et rate un penalty à la 91e. Pas de quoi pavoiser.

Pour une première, ce fut une vraie déception. Le Real Madrid version Xabi Alonso a entamé sa saison par un match nul poussif et inquiétant (1-1) face à une excellente équipe d'Al Hilal. Privés d'un Kylian Mbappé fiévreux, les Madrilènes ont livré une prestation sans inspiration ni maîtrise, et n'ont vraiment pas de quoi pavoiser. Loin des démonstrations de force de ses rivaux City ou PSG, le géant espagnol a déjà affiché des signes de fébrilité et un manque criant de créativité.