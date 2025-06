10 M€ pour Alexander-Arnold, opération de Bellingham reportée : comment le Real Madrid a tout sacrifié pour la Coupe du Monde des Clubs

Après une saison blanche, le Real Madrid a fait du Mondial des Clubs son obsession. L'objectif ? Tout rafler, quitte à prendre des mesures folles.

Carlo Ancelotti avait été catégorique : la Coupe du Monde des Clubs ne comptait pas. Il n'en avait que faire, et insistait sur le fait que le Real Madrid ne la prendrait pas au sérieux non plus. Son équipe pourrait même, selon lui, refuser de participer à la compétition. « La FIFA peut oublier. Les joueurs et les clubs ne participeront pas à cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros et la FIFA veut nous donner cette somme pour tout le tournoi. C'est non. Comme nous, d'autres clubs refuseront l'invitation », déclarait l'entraîneur madrilène en juin 2024.

Moins de 24 heures plus tard, revirement de situation spectaculaire. Ancelotti et le club madrilène affichaient soudainement une position radicalement opposée. Le coach italien assurait que ses propos avaient été sortis de leur contexte, tandis que le Real publiait un communiqué sans équivoque : « Notre club participera, comme prévu, à cette compétition officielle que nous abordons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme pour faire à nouveau rêver d'un nouveau titre nos millions de fans à travers le monde. »

Depuis, le Real Madrid s'est mis en ordre de marche pour le tournoi estival aux États-Unis. Et ces dernières semaines, leur obsession d'être couronnés champions du monde n'a fait que s'intensifier. Après l'effondrement de leurs ambitions nationales et européennes, les Madrilènes ont entièrement reporté leur attention sur la préparation de cette compétition. En attirant de grands noms, sur le terrain comme sur le banc, les Merengue ont clairement affiché la couleur : ils ne viennent pas pour faire de la figuration.