Vinicius va trop loin ! Un coéquipier le recadre

Décisif dans le jeu, Vinicius Junior s'est aussi distingué par une attitude provocatrice lors du Clasico à Barcelone, mercredi (4-0).

Un but capital, un penalty provoqué et une offrande pour Karim Benzema : Vinicius Jr a livré un match plein sur la pelouse du Camp Nou, mercredi soir. L'international brésilien a été l'un des grands artisans du probant succès du Real Madrid à Barcelone (4-0).

Mais il a aussi livré un match dans le match avec certains joueurs blaugrana, à l'image de Gavi. Insultes, altercations et gestes provocateurs ont animé la soirée du virevoltant ailier. Une erreur selon Federico Valverde.

La sortie plein de sagesse de Valverde

Appelé à réagir à cette victoire brillante, le polyvalent uruguayen n'a pas hésité à recadrer Vinicius Jr, coupable selon lui de sortir de son match.

«Oui, le résultat est très satisfaisant parce que l’important était de se qualifier et on l’a fait. Mais il faut qu’on réfléchisse un peu plus, a tonné Valverde. Et je ne parle pas seulement des joueurs de Barcelone. Nous aussi, on doit le faire. Ça fait partie du football. Au lieu de profiter du match, on les affronte…», a-t-il conclu.

S'il a pris soin de ne pas citer directement Vinicius, le principal intéressé devrait certainement se reconnaître après cette sortie pleine de sagesse.